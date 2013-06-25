«Апостол» Первая печатная книга, вышедшая в Москве. На чтение: 3 минуты

В 1564 г. в Москве начинает свою работу первая типография в стране. Под руководством печатника Ивана Федорова подготавливается к печати и издается Апостол - часть Нового Завета, включающая Деяния святых апостолов и 21 апостольское послание (полное название книги: «Деяния апостольские, послания соборные и святого Павла послания»). Оригинальный шрифт, 48 заставок, 22 инициала и другие оформительские элементы образовали собственный стиль, названный старопечатным. Вероятно, было отпечатано 1-1,5 тыс. экземпляров Апостола, до наших дней дошло около 60.

ПЕРВОПЕЧАТНИК

Жизнь русского первопечатника Ивана Федорова полна загадок. Не известны ни год, ни место его рождения, ни даже социальное происхождение. Правда, обнаружен документ, из которого следует, что в 1532 г. Иван Федоров был удостоен степени бакалавра в Краковском университете (Немировский Е. Л. Иван Федоров в Белоруссии. М., 1979). Первые достоверные сведения о Федорове в русских источниках начинаются с послесловия к Апостолу 1564 г., где сообщается, как по распоряжению Ивана Грозного к изданию первой датированной русской книги приступили дьякон кремлевской церкви Николы Гостунского Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец (по-видимому, выходец из белорусского города Мстиславля)… В 1565-1568 гг. по неведомым нам причинам они покидают Москву и оказываются в имении известного ревнителя православия, великого гетмана литовского Г.А. Ходкевича. Ивану Федорову пришлось осенью 1572 г. покинуть Заблудово и перебраться во Львов, где в 1574 г. уже в своей собственной типографии он издал Апостол… Первопечатник обращается к новому ремеслу - «пушкарскому»; по разным делам он побывал в 1583 г. в Кракове, Вене, возможно и в Дрездене. Скончался Иван Федоров во Львове 5 декабря 1583 г.

Такова краткая событийная канва жизни Ивана Федорова, скорее, напоминающей судьбы западноевропейских гуманистов, переходивших от одного мецената к другому, чем жизненный путь древнерусского книжника. Иван Федоров был не только организатором книгопечатания в Москве и на Украине, не только издателем полиграфически совершенных книг, он был и замечательным мастером слова. Памятниками его писательского искусства служат послесловия к осуществленным им изданиям. С одной стороны, эти послесловия продолжают традиции древнерусских послесловий к рукописным книгам и писцовых записей на рукописных кодексах. С другой стороны, эти сочинения Ивана Федорова (а большинство исследователей склоняется к тому, что они принадлежат перу самого первопечатника) заложили основы совершенно особого жанра - послесловия к печатной книге (послесловиями была снабжена большая часть продукции Московского Печатного двора), с присущим ему лаконизмом, особым формуляром и т. д.

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 12

ПОСЛЕСЛОВИЕ К АПОСТОЛУ

По воле Отца, и с помощью Сына, и при поддержке Святого Духа, по повелению благочестивого царя и великого князя Ивана Васильевича, всея Великой России самодержца, и с благословения преосвященного Макария, митрополита всея Руси, многие святые церкви воздвигались в столичном городе Москве, и в окрестных землях, и во всех городах царства его, особенно же в недавно приобщенном к христианству месте - в городе Казани и его пределах. И все эти святые храмы благоверный царь украшал почитаемыми иконами, и святыми книгами, и сосудами, и ризами, и другой церковной утварью по заветам и по правилам святых апостолов и богоносных отцов и по установлению благочестивых царей греческих, в Царьграде царствовавших Константина Великого, Юстиниана, и Михаила и Феодоры, и других благочестивых царей, в древние времена живших. И поэтому благоверный царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси повелел святые книги на торгах покупать и в святые церкви вкладывать: Псалтыри, и Евангелия, и Апостолы, и другие святые книги, но среди них мало нашлось пригодных, другие же все оказались испорчены переписчиками, невежественными и несведущими в науках, а кое-что испорчено было по небрежению писцов.

Дошло это и до слуха царя; тогда он начал размышлять, как бы наладить печатание книг, как у греков, и в Венеции, и в Италии, и у других народов, чтобы впредь святые книги издавались в исправленном виде. Эту мысль свою он сообщает преосвященному Макарию, митрополиту всея Руси. Иерарх же, услышав об этом, весьма обрадовался и, Бога поблагодарив, царю сказал, что тому такая мысль пришла от Бога и как сходящий свыше дар. И вот по повелению благочестивого царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси и с благословения преосвященного Макария митрополита начали готовить устройство для печатания книг в год 61 восьмой тысячи (1563), в тридцатый год царствования Ивана Васильевича. Благоверный царь повелел на средства из своей царской казны устроить дом, где будет совершаться печатное дело, и щедро наделял из своей царской казны печатников - дьякона церкви Николая Чудотворца Гостунского Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца: для устройства печатного дела и для их собственных нужд, пока дело не было налажено. И в первую очередь начали печатать эту святую книгу - Деяния апостолов, и послания соборные, и послания святого апостола Павла в год 7071 (1563) апреля 19 числа в день памяти преподобного отца Иоанна Палеврета, то есть из старой лавры. А завершено было издание в год 7072 (1564) марта 1 числа при архиепископе Афанасии, митрополите всей России, в первый год правления его, во славу Всемогущей и Живоначальной Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, аминь.

Послесловие к московскому Апостолу 1564 г. Подготовка текста, перевод и комментарии Д. М. Буланина

КНИГОПЕЧАТАНИЕ И ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Для нашей темы особенно важна первая причина заведения книгопечатания на Руси - Апостол 1564 г. говорит о распространении первопечатных книг в районе Казанского царства. М.Н. Тихомиров в своей статье о начале книгопечатания в России подтверждает это сообщение свидетельством писцовых книг Свияжска 1565-1567 гг. (Свияжск - город на другом от Казани берегу Волги). В Успенском Свияжском монастыре в это время было: «Евангелье печатное в десть на бумаге... пятеры псалмы в полдесть печатных». М.Н.Тихомиров отождествляет эти книги с одним из так называемых безвыходных Евангелий и Псалтырью, которые были посланы в пределы «новопросвещеннаго» Казанского царства.

В середине XVI в. в монастырях и церквах Московского государства был объявлен сбор книг для новооснованных церквей и монастырей Казанской епархии - об этом свидетельствуют II Новгородская летопись, записные и переписные книги монастырей. Новгородская II летопись под 1555-м годом сообщает: «И того лета по всем монастырем новгороцким сбирали денги на владыку Казанскаго на Гурья, да и книги имали по манастырем, Апостолы и Евангелия, и четьи - в Казань».

Это подтверждает важность сформулированной в послесловии Апостола первой причины заведения книгопечатания. Такие факты свидетельствуют и о том, что московские правители в середине XVI в. сразу же оценили, какое мощное средство политического и идеологического воздействия получили они в виде печатного станка в самый разгар освоения русскими восточных земель (Казань, Астрахань, наконец, Сибирь), жители которых, по свидетельству летописца, «держаше Моамета проклятаго закон, или кумиром покланяются и жертвы приносят идолом, и жруще им, яко богу» (Лихачевская летопись).

Алексеев В. Русское книгопечатание XVI века и начало освоения русскими Сибири

Обложка: Книга «Апостол» печатника Ивана Федорова, 1564 год.

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