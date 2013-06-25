Аникей Строганов Грозный пожаловал купцу из Сольвычегодска огромные владения по рекам Каме и Чусовой – плацдарм для дальнейшего освоения Сибири.

После разрушения монгольской империи на огромных пространствах Евразии возникли относительно небольшие государства-наследники Чингисхана. Их слабость дала повод соседним государствам для развития экспансии и приобретения новых территорий. Уже в 1557 г., на следующий год после присоединения Астрахани, купец Аникей Строганов докладывал Ивану IV о разведанных путях в Сибирь и о возможности колонизации всего региона.

КОЛОНИЗАТОРЫ СТОРОГАНОВЫ

Аника Федорович - младший сын Федора Лукича. Обосновавшись у соляного озера в Сольвычегодске, завел соляные промыслы, вел активную торговлю хлебными припасами и пушными товарами. При Анике промысловые владения Строгановых значительно расширились. В 1558 году Иван IV Грозный пожаловал ему и его преемникам огромные территории по рекам Каме и Чусовой. Позднее Строгановым принадлежали уже земли по рекам Сылве, Тоболу, Иртышу, Оби и другие, общей площадью более 10 миллионов десятин.

Строгановы развивали в своих землях солеваренные, рыбные, охотничьи и рудные промыслы, земледелие, строили города, крепости, содержали ратных людей, присоединяли к Русскому государству новые земли.В 1559-1568 годах Аника Федорович состоял в купеческой корпорации «гостей», имел постоянные и тесные связи с двором Ивана IV, которому поставлял ценные меха, хлеб, гусиный пух, шелковые персидские платки и другие товары. В 1566 году с группой местных купцов контролировал сбор и продажу царского оброчного хлеба, и доставку денег в столицу. По поручению государя Аника Федорович осуществлял также контроль за деятельностью английских купцов, торговавших через Архангельск с другими русскими городами. Строгановы принимали активное участие в политической жизни страны, оказывая поддержку правительству в трудные времена. Так, в годы Ливонской войны ими был снаряжен тысячный отряд казаков для отпора набегу крымских татар на Москву. В 1581 году они вооружили и отправили отряд Ермака на завоевание царства Кучума. Результатом похода было присоединение Западной Сибири к Русскому государству. В период борьбы с польско-шведской интервенцией Строгановы оказали финансовую помощь правительству Василия Шуйского, отправив в столицу в марте-июне 1608 года около 6 000 рублей. В том же году Строгановы собрали и вооружили из своих крестьян два отряда ратных людей и отправили их в Москву.

Чебыкина Г. Вклады Строгановых в храмы Великого Устюга в XVI-XVII веках

СТОРОГАНОВЫ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИБИРИ

Пресловутое «покорение Сибири Ермаком» - не более чем метафора. У Ермака было несколько сот казаков, он был чем-то вроде наемного атамана у Строгановых. Хотя Сибирское ханство в 1555 г. и признало вассальную зависимость от московского царя, но общей границы не было, как не было и практических поводов для соприкосновения. Присоединив казанские и астраханские владения, Москва не имела никаких реальных возможностей контролировать их восточные пределы. В 1558 г. Иван Грозный даровал богатому купцу Аникею Строганову обширные земли между Камой и Уралом, ставшие таким образом пограничными с Сибирским царством. А там пять лет спустя пришел к власти Кучум, начавший набеги на строгановские поселения. Фактически началась война Строгановых с Кучумом. Строгановы вербовали наемников, «охочих людей» любых званий и народностей, от татар до немцев, особенно же казаков. В 1581 к ним на службу пришел Ермак Тимофеевич с небольшим отрядом. Он повел действия против Кучума столь успешно, что захватил вскоре его столицу - город Искер близ Тобольска. Строгановы известили Москву о присоединении обширных земель, и тогда уж в помощь Ермаку был прислан небольшой отряд государевых войск. Кучум не сдавался, война теплилась. Тем временем на престоле Ивана Грозного сменил Борис Годунов, проявивший к сибирскому направлению гораздо более живой интерес. В последние годы XVI века было заложено несколько крепостей - Тобольск, Тюмень, Пелым, Березов, Сургут, Нарым и др. В 1591 Кучум был окончательно разбит воеводой князем Кольцовым-Мосальским.

Эдельман О. Русский колониальный стиль

ОХРАНЯТЬ ПЕРМСКУЮ ЗЕМЛЮ ОТ СИБИРСКИХ ЛЮДЕЙ

Однажды в мирное время дошло до слуха благочестивого царя и великого князя всея России Ивана Васильевича о частых нападениях басурман, которые совершают военные набеги на его, государеву, землю, именуемую Пермью, а его, государевы, города в Пермской земле — постоянная добыча жестокого Кучума-царя; в города и села набеги тех нечестивых безбожников принесли разорение, много насилия и горя.

Как-то подал Господь Бог мысль благую добродетельному государю царю и великому князю всея России Ивану Васильевичу расспросить своей державы сведущих людей про то Сибирское царство. И приказал государь привести к себе Якова да Григория Строгановых и узнал от них, возможно ли им защитить Пермскую Землю от нападений сибирских людей и когда они ответят на те насилия царю Кучуму. Они же ему, государю, все как есть рассказали, и речь их ему, государю, была угодна, и пожаловал их: приказал предоставить им свободу в том, как охранять Пермскую землю от сибирских людей. И грамоты им свои жалованные дает с его, государевыми, золотыми печатями, как позволительно и как вольно от своих неприятелей, от сибирских татар, и вогулов, и от остяков, и от башкир, и от всех жестоких врагов разными способами защищаться.

Строгановская летопись

ПОТОМСТВЕННЫЕ КУПЦЫ

Вторым видным родом гостей в Коломне были Строгановы - крупнейшие торговцы и предприниматели России XVI-XVII вв. Благодаря им город стал важным центром реализации и перераспределения на дальнейшие рынки сбыта прикамской соли. С 70-х гг. XVI в. до начала 80-х гг. XVII в. Строгановы держали в Коломне соляные амбары. Они активно использовали недвижимость в Коломне, о чем свидетельствует деловая запись от 5.01.1578 г. о «разделе между Семеном Аникиевичем, Максимом Яковлевичем и Никитой Григорьевичем по третям соли и всякой рухляди, находящейся в Переяславле и на Коломне». Один из упомянутых в источнике представителей рода Строгановых, совладелец соляного амбара в Коломне и внук основоположника династии Аники Федоровича, - Максим Яковлевич - получил звание гостя в мае 1610 г., а также право писать отчество с «-вичем» и называться «именитым человеком». Грамотой царя Михаила Федоровича от 1614 г. это пожалование было подтверждено и расширено по кругу лиц на детей именитых людей Максима Яковлевича и Никиты Григорьевича. Таким образом, Строгановы по своему правовому и финансовому положению признавались выше всех торговых объединений.

Обложка: Хоромы Строгановых. Гравюра И. Ческого. 1842.

Источник: https://fr.m.wikipedia.org