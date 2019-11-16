Куда пропала «златокипящая» Мангазея? Мы уже неоднократно рассказывали вам о местах, давно не существующих, но тем не менее оставшихся в нашей истории. Мы познакомили вас с Кукуем, Тмутараканью, а сегодня настала очередь «златокипящей» Мангазеи Первый русский заполярный город В конце XVI и начале XVII века русские люди активно начинают осваивать Север. В это время у берегов Северного Ледовитого океана появляются десятки городских поселений. Первоначально они создавались как опорные пункты для дальнейшего продвижения на Восток, но постепенно превратились в центры промыслов, торговли и ремесел. Среди них особое место стал занимать город Мангазея, расположенный за полярным кругом, в нижнем течении реки Таз. Нельзя сказать, что это...

Мы уже неоднократно рассказывали вам о местах, давно не существующих, но тем не менее оставшихся в нашей истории. Мы познакомили вас с Кукуем , Тмутараканью , а сегодня настала очередь «златокипящей» Мангазеи

Первый русский заполярный город

В конце XVI и начале XVII века русские люди активно начинают осваивать Север. В это время у берегов Северного Ледовитого океана появляются десятки городских поселений. Первоначально они создавались как опорные пункты для дальнейшего продвижения на Восток, но постепенно превратились в центры промыслов, торговли и ремесел. Среди них особое место стал занимать город Мангазея, расположенный за полярным кругом, в нижнем течении реки Таз. Нельзя сказать, что это поселение появилось стихийно. Нет, уже в XV веке вездесущие поморы прокладывали морские пути в эти районы, а к концу XVI века эти плавания значительно участились, наладилась регулярная связь Поморья с бассейном реки Таз.

Нет единого мнения о происхождении названия города, и до сих пор существует несколько толкований слова «мангазея». По одним предположениям, оно происходит от имени местного князя Маказея (Монгкаси), по другим – от старинного названия реки Таз. А вот этнограф В.И. Васильев полагал, что молгонзеи – это современный самодийский народ энцы, и Монгкаси – энецкий род. Историк Н.И. Никитин считал, что «молгонзея» – это коми-зырянское слово, означающее «земля у моря». Но мы не возьмемся определять приоритетное мнение о происхождении названия, а расскажем, что в 1601 году вблизи енисейских волоков и в низовьях реки Таз был заложен «государев острог».

Казачий отряд для построения острога был послан ещё в 1600 году царём Борисом Годуновым . В дороге казаки подверглись нападению «воровской самояди», но в результате добрались до реки и заложили острог и церковь. Через шесть лет сюда пришёл воевода Давыд Жеребцов с подмогой, и окончательно был «зарублен город Мангазея». Перед городом была поставлена простая и чёткая задача – установить правительственный контроль за Мангазейским морским ходом, ведущим в богатый пушниной край, и создать базу для дальнейшего освоения Сибири.

Через несколько лет на неприютном берегу, покрытом кочками мха да низкорослыми деревцами, был построен город. В «Расписном списке города Мангазеи» за 1626 год было сказано: «над Тазом-рекою стоял красивый рубленый пятибашенный кремль-детинец…»

Златокипящая

В городе завершался путь купеческих караванов из Европы в Сибирь. Эта трасса и получила название Мангазейского морского хода, старинная арктическая дорога связывала Поморье (Белое море) с Енисеем. В 1616 году в «златокипящие» края был проложен ещё один маршрут. Архангелогородцы через пролив Югорский Шар вышли в Карское море и по реке Мутной, протекающей через полуостров Ямал, вышли в Обскую губу. Мангазея стала и притягательным центром, куда спешили крестьяне со всей Руси. Здесь они искали свободы и возможности разбогатеть на соболином промысле.

Да и казна выиграла от создания города. Уже через 10 лет после основания в Мангазею стекался ясак не только от местных племён самоедов (ненцев) и остяко-самоедов (селькупов), но и от енисейских остяков и тунгусов (эвенков).

Город развивался очень бойко. Здесь торговые люди чувствовали себя привольно и активно действовали как зимой, так и летом. Товаров и денег было в изобилии, что позволяло вести активное строительство. Все постройки в городе возводились добротно, с перспективой на рост торговли. Слухи о богатствах Мангазеи быстро разлетелись по всей Руси. Именно это и позволило городу получить ещё и славу «златокипящей». Деньги помогали развивать город, они же были и причиной многих конфликтов. Например, в 1630 году на финансовой почве два мангазейских воеводы устроили между собой разборки, переросшие в артиллерийскую дуэль, в результате которой был даже разрушен гостиный двор.

Пора и город закрывать

То, что возможность обогатиться в этих краях появилась у слишком многих, не могло не обеспокоить властные структуры. Первым звонком стал в 1619 году царский указ о запрете Мангазейского морского хода. Ослушникам полагалось суровое наказание. Решение это было вызвано несколькими причинами. Во- первых, чтобы перекрыть иностранным компаниям доступ к богатым пушниной районам страны, а во-вторых, надо было отвадить от этих мест и крестьян Поморья.

В 1642 году город здорово погорел, а в 1672 году царь Алексей Михайлович вообще поставил точку на истории Мангазеи. Город был оставлен населением, и вся уездная жизнь переместилась на берега Енисея, в Туруханское зимовье – Новую Мангазею, которая «златокипящей» уже не была.

Город-легенда

Закрытие морских путей привело к тому, что русские и иноземные купцы перестали торговать в Мангазее, и она быстро пришла в упадок. Очень скоро город и торговая фактория пропали как историческое и географическое понятие. Но народ ещё долго хранил память о городе-мечте. Он оставался в преданиях, легендах, устном творчестве, да и в немногих сохранившихся в архивах документах. Действительно, очень долго многие считали, что это город из легенд, опоэтизированный в народной памяти и национальном фольклоре. Словом, что-то вроде сибирской Трои.

Примечательно, что в нашей стране всегда есть энтузиасты, которым небезразлична история своей родины, нашлись среди них и искатели Мангазеи. Планомерное исследование Мангазеи началось ещё в 1862-1863 годах. Экспедиция Ю.И. Кушелевского на шхуне «Таз» побывала на этих землях. И хотя первые результаты были не очень удачными, но они позволили довольно точно определить места будущих изысканий. Первым, кто обнаружил легендарное городище, стал русский путешественник В.О. Маркграф. Он точно определил место мангазейского городища, обследовал его и отправил отчет в Русское географическое общество. В дальнейшем научно-археологическое изучение Мангазеи продолжилось, и сегодня ни у кого нет сомнений в существовании «златокипящей» Мангазеи.

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