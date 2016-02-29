Нет в русской истории «трудных вопросов». Часть 4: Иван Грозный «Трудный вопрос» №4 из историко-культурного стандарта: Роль Ивана IV Грозного в российской истории. С объективной оценкой деятельности Ивана Васильевича IV, нередко называемого Грозным, испытывали затруднения не только наши современники, и даже не только наши предки. Он и сам предавался тяжким сомнениям по этому поводу – мучился, каялся, носил вериги.

«Трудный вопрос» №4 из историко-культурного стандарта: Роль Ивана IV Грозного в российской истории.

Иван IV Васильевич, прозванный Грозным, государь, великий князь Московский и всея Руси с 1533 года, первый венчанный царь всея Руси. Старший сын великого князя московского Василия III и Елены Глинской. Официально начал царствовать в три года. После восстания в Москве 1547 года правил с участием круга приближённых лиц — «Избранной рады». При нём начался созыв Земских соборов, составлен Судебник 1550 года. Проведены реформы военной службы, судебной системы, государственного управления, в том числе внедрены элементы самоуправления на местном уровне (губная, земская и другие реформы). Были покорены Казанское, Астраханское и Сибирское ханства, присоединены Башкирия, часть земель Ногайской Орды.

С объективной оценкой деятельности Ивана Васильевича IV, нередко называемого Грозным, испытывали затруднения не только наши современники, и даже не только наши предки. Он и сам предавался тяжким сомнениям по этому поводу – мучился, каялся, носил вериги.

Первая половина его правления была исключительно удачна. Москва быстро завоевала своих давних соперников — Казанское и Астраханское ханство. Обрушилась на Швецию – и за три года достигла победы. За год был разгромлен Ливонский орден. Победоносные полки Ивана IV не знали поражений.

Великий князь принял на себя титул «царя всея Руси», тем самым рассчитывая на наследство Владимира Святого – т.е. все русские земли, находившиеся под властью Литвы и Польши. И это были уже не абстрактные претензии, а конкретные тактические планы. Военные действия против Великого княжества Литовского тоже поначалу развивались неплохо. У Ивана Васильевича появился реальный шанс стать одним из величайших завоевателей.

В пору внешних успехов царь искренне стремился править так, чтобы стать угодным Богу, вельможам и народу. Идиллия, однако, продолжалась до первых серьёзных неудач.

Почти уже разгромленная Литва, спасаясь от русского оружия, пошла на неравноправный союз с Польшей. В результате на западных границах Иван IV вынужден был держать фронт против новой мощной державы – Речи Посполитой. На севере Швеция тоже попыталась взять реванш за недавнее поражение. На юге крымский хан отказался признать казанские и астраханские приобретения Москвы, заручившись при этом поддержкой Османской империи.

Царь недооценил своих противников, и теперь его победы грозили превратиться в крушение страны, которую отстраивали поколения его предшественников. Россия выстояла, но какой ценой! На многие десятилетия страна превратилась в военный лагерь. Усилился налоговый пресс. Начался голод. Боярское недовольство царь подавил жесточайшими гонениями и массовыми казнями.

Не был Иван Грозный ни кровавым маньяком, ни гениальным архитектором российской самодержавной державы, ни, тем более, святым православной церкви – хотя не так давно раздавались отдельные возгласы по поводу его канонизации. Это трагичная фигура, правившая в трагичную и в то же время величественную эпоху. По характеру будучи скорее писателем и философом, чем самодержцем, Иван IV вынужден был крепко сжимать скипетр, бороться одновременно и против внешнего врага, и против русской родовой аристократии. И войти в результате в историю под прозвищем «Грозный», хотя добивался он совсем иного.

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