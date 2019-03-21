Борис Годунов – первый избранный царь Из школьной программы мы знаем, что фигура царя Бориса Годунова очень неоднозначная. Эта историческая личность представлялась нам скорее в отрицательном свете. Смутное время, страшный голод, ужесточение крепостного права – хуже и придумать сложно. Однако, если пристальнее рассмотреть биографию первого избранного русского царя, то можно найти не только черные пятна, но и вполне разумные реформы, которые, как планировал Борис Фёдорович, должны были пойти на пользу государству. Как стать царём? Так кем же был Борис Годунов, почему его выбрали на царство, как вышло, что его сначала уважали, а потом боялись и ненавидели? Действительно ли Годунов был настолько хитёр и расчётлив? И как правление...

Из школьной программы мы знаем, что фигура царя Бориса Годунова очень неоднозначная. Эта историческая личность представлялась нам скорее в отрицательном свете. Смутное время , страшный голод, ужесточение крепостного права – хуже и придумать сложно. Однако, если пристальнее рассмотреть биографию первого избранного русского царя, то можно найти не только черные пятна, но и вполне разумные реформы, которые, как планировал Борис Фёдорович, должны были пойти на пользу государству.

Как стать царём?

Так кем же был Борис Годунов, почему его выбрали на царство, как вышло, что его сначала уважали, а потом боялись и ненавидели? Действительно ли Годунов был настолько хитёр и расчётлив? И как правление Бориса Фёдорович отразилось на русской истории?

В 1584 году скончался Иван Грозный . На престол вступил его сын Фёдор Иванович, который по ряду связанных со здоровьем причин не был способен держать бразды правления страной целиком и полностью в своих руках. Тогда и решено было создать регентский совет, в который вошли, как полагает ряд историков, Богдан Бельский, Никита Юрьев (Романов), Иван Мстиславский и Иван Шуйский. Они стали советниками Фёдора.

Однако на протяжении всего правления между боярами-регентами шла постоянная борьба. Наконец в январе 1598 года Фёдор Иванович скончался, не оставив указаний о наследнике. Фактически, устранив соперников, еще при жизни покойного, правителем страны стал Борис Годунов, на сестре которого Ирине был женат последний правитель из прервавшейся династии Рюриковичей. На пирах даже здравицы царю Фёдору совмещали со здравицами Борису, что по тогдашним представлениям было делом немыслимым. Сама английская королева обращалась к Годунову, называя его «лорд-протектор», да и с европейскими дворами переписка велась от имени реального правителя. Наследника у Федора не было, единственным их с Ириной ребенком была девочка, но она умерла в младенчестве.

Поскольку династия прервалась, перед страной встал вопрос о новом царе. Московские люди выступили за Бориса, кандидатуру царя поддержал и патриарх Иов. И только Боярская дума сомневалась какое-то время. Единственным решением проблемы был созыв Земского собора. В феврале 1598 года собралось 83 представителя духовенства, 338 служилых людей, 21 представитель купечества и торгового люда, 61 староста и сотник. В результате на царство был избран 46-летний Борис Годунов.

1 августа Бориса Фёдоровича, как в свое время и Ивана IV, венчали на царство. Боярская дума поддержала это избрание. Во главе государства стал человек не из династии Рюриковичей. Никаких правил, традиций и положений по избранию нового царя не было, всё решалось впервые, а новый царь сделал всё, чтобы процедура выглядела более или менее легитимно. Демократия на уровне Земского собора того времени сделала в России свои первые шаги.

Царь Борис

Правление нового царя начиналось очень оптимистично . Служилые люди получили тройное годовое жалованье. Сельских жителей на год освободили от податей, а купцы могли торговать два года беспошлинно. Знатные дворяне были пожалованы должностями и чинами. Думные бояре были награждены особенно щедро, так как новый царь отлично понимал, от кого в основном зависит судьба новой династии.

Историки называют первые два года правления Годунова самыми благодатными. Многие высоко отмечают его заслуги как успешного правителя и государственного деятеля. При Борисе Фёдоровиче продолжается освоение «Дикого поля» (строительство городов-крепостей), укрепление южных границ. В состав России была возвращена часть территорий, недавно утраченных во время Ливонской войны, в том числе русские города возле Финского залива.

Во времена царствования Годунова продолжилось сближение России с Западом. Царь Борис приглашал иноземцев на службу, освобождая их от налогов, посылал русских молодых людей учиться за границу (еще до Петра I!). Среди его проектов было учреждение в Москве высшей школы, но царь умер раньше, чем столь ответственное событие могло реально свершиться.

В правление Бориса Фёдоровича наблюдается размах городского и церковного строительства, для этих целей были приглашены иностранные архитекторы и строители. Самым грандиозным строительством его эпохи стала величественная Смоленская крепость.

Борис Годунов ещё в 1589 году, будучи фактическим правителем, добился учреждения на Руси патриаршества . Это повысило престиж Русской церкви в православном мире.

Но всё продолжалось недолго. Боярство никак не могло смириться с «выскочкой» на престоле, а народ быстро забыл всё хорошее, столкнувшись с огромными проблемами из-за трёх неурожайных лет в начале XVII века, принёсших страшный голод и массовое разорение. Справиться с кризисом царь Борис и его правительство не смогли. Народ посчитал это «божьей карой» за «неправильного» царя. К тому времени у многих русских людей на устах уже было имя появившегося вдруг в Польше самозванца, выдававшего себя за сына Ивана Грозного, – погибшего царевича Дмитрия. Годунов принимал меры, чтобы обезопасить себя и государство, но в апреле 1605 года неожиданно заболел и умер. Царём стал 16-летний сын Бориса Фёдор, но вскоре в Москве произошёл мятеж, спровоцированный самозванцем Лжедмитрием I . Царя Фёдора и его мать убили, оставив в живых только дочь Бориса Ксению. Ксения стала наложницей самозванца, а затем ушла в монастырь. На Руси все сильней разрасталось Смутное время…

Ныне на телевизионных экранах демонстрируется сериал «Борис Годунов» c Сергеем Безруковым в главной роли. Очень здорово, что телевидение обратилось к этому сложному периоду отечественной истории. Надеемся, что авторы смогут донести до нас и историческую правду, и весь трагизм прошедших событий.