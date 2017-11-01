Краткий курс истории. Спаситель Отечества 1 ноября 1577 года родился российский политический и государственный деятель, наиболее известный в качестве предводителя Второго народного ополчения в эпоху Смутного времени, князь Дмитрий Михайлович Пожарский.

1 ноября 1577 года родился российский политический и государственный деятель, наиболее известный в качестве предводителя Второго народного ополчения в эпоху Смутного времени, князь Дмитрий Михайлович Пожарский.

Прославил род

Дмитрий Пожарский принадлежал к Стародубской ветви Рюриковичей, происходивших от младшего сына Всеволода Большое Гнездо Ивана. Род получил прозвание по имени городка Стародуб-Кляземский.

В семье Пожарского не было видных военных или политических деятелей, только дед отличился во время завоевательного похода Ивана IV на Казанское ханство.

Сам князь Дмитрий в 1593 году поступил на дворцовую службу. В 1598 году, в начале царствования Бориса Годунова имел придворный чин — «стряпчий с платьем» и подписал Утверждённую грамоту об избрании в цари Бориса Годунова. С приходом к власти Лжедмитрия I Дмитрий Пожарский также оставался при дворе, бывал за столом на торжественный обедах Лжедмитрия I по случаю приезда в Москву Марины и Юрия Мнишек.

После убийства Лжедмитрия присягнул новому царю Василию Шуйскому. При нем участвовал в подавлении восстания Болотникова. После свержения Шуйского Пожарский остался ему верен и не принял ни Скопина-Шуйского, ни Лжедмитрия II, ни королевича Владислава.

Дмитрию Михайловичу выпала честь прославить свой род в эпоху, когда Россия претерпевала тяжелые бедствия – Смутное время.

Не присягал самозванцам

Дмитрий начал службу при дворе Бориса Годунова в возрасте 15 лет. Благодаря матери он получил отличное образование, развил высокие нравственные качества. Храбрый, решительный и непоколебимый, при этом абсолютно лишенный заносчивости и высокомерия, мягкий и внимательный, он притягивал людей из разных сословий. Во многом эти личные качества князя, а также то, что он не присягал ни одному самозванцу в годы Смуты , способствовали тому, что жители Нижнего Новгорода в 1611 году дружно выбрали именно его в качестве полководца для ополчения.

С призывом о сборе второго ополчения, Дмитрий Пожарский, находившийся тогда в родном Нижнем Новогороде, принял предложение возглавить поход на Москву.

Добил смутьянов

После изгнания поляков и избрания Михаила Романова на царство Пожарский был пожалован в бояре, но устранился от участия в управлении государством. На политической арене князь появляется вновь тогда, когда снова возникает военная угроза и угроза интервенции. В 1615 году Пожарский призван остановить грозного деятеля эпохи Смуты – полковника Лисовского, через два года он весьма успешно бьется с отрядами польского королевича Владислава. С 1619 года руководит последовательно Ямским, Разбойным и Московским судными приказами. 20 апреля 1642 года спаситель России эпохи Смуты умирает. Память о нем угасает. Вновь вспомнили в нашей стране о геройском подвиге Пожарского и Минина с началом Отечественной войны 1812 года и с тех пор уже не забывают.