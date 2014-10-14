4 ноября 1612 года — поворотный момент в борьбе с поляками Развенчивая исторический миф:

Краткое описание

4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

Действительность

24 декабря 2004 года проект о внесении поправок в Трудовой кодекс РФ о введении нового праздника 4 ноября был принят в третьем чтении. 327 депутатов проголосовали «за», 104 депутата, т.е. все коммунисты проголосовали «против», и двое воздержались. Безусловно, преодоление Смутного времени говорило об определенной консолидации населения. Однако ставится логичным вопрос, почему именно 4 ноября, именно этот день стал выбран для нового праздника?

Смутой принято называть историческую эпоху, которая хронологически продолжалась от смерти последнего царя из династии Рюриковичей — Федора Иоанновича (1598 г.) и до избрания первого государя из династии Романовых — Михаила Федоровича (1613 г.). По своей сути эта эпоха представляла собой полосу экономического, внутри- и внешнеполитического, династийного и социального кризисов. Среди современных ученых бытует мнение что Смута — это отдаленный результат политики Опричнины Ивана Грозного . Смута проявлялась в брожениях в умах, а также в вовлечении в политику Московского государства его северного и западного соседа (Шведское королевство, Речь Посполитую). Сразу хочется оговориться, что все даты несколько условны. Понятно, что на венчании Михаила Федоровича окончательно кризис преодолен не был: на юге еще давало о себе знать движение Ивана Заруцкого (до 1614 года), со Шведским королевством Столбовский мир был заключен лишь в 1617 году, а мирный договор с Речью Посполитой был заключен спустя год — в 1618 году (Деулинские соглашения).

Эпоха Смутного времени привлекала внимание многих ученых. Некоторые ограничивались пересказом событий с некоторым осмыслением. Например, С.Ф. Платонов в своей монографии «Смутное время» пытается построить свою структуру этой эпохи: он делит Смуту на три периода: Первый период — Смута династическая, второй период — социальная борьба, третий период — борьба за национальность. Также необходимо отметить, что в Смутное время появились и социальные изменения. Так, например, сильно заявило о себе казачество. Эту тенденцию очень четко прослеживает в своей монографии А.С. Станиславский «Гражданская война в России XVII в.: Казачество на переломе истории». Он показывает, что пусть официально и применялся термин «польско-литовской интервенции», но численно самих поляков был минимум. Основу любого движения, его социальный состав представляли более всего казаки, крестьяне.

Смута — это очень сложная эпоха. Она была порождена и начиналась с феномена «самозванства», который был вызван смутой династийной. Как ни парадоксально, но сам люд смог завершить интервенцию и внешние стороны смуты. Борис Годунов смог настроить отношения с дворянами, наладить дипломатические отношения, однако его погубили два факта: это неурожаи 1601–1603 гг. и феномен Самозванства (появление Лжедмитрия). Лжедмитрий Ι — талантливый авантюрист, не смог найти социальную опору, заигрывая то с поляками, приехавшими вместе с кортежем Мнишек), то со старой аристократией, то же с обычным московским людом. Его правление длилось год, и было завершено Московским восстанием. Несколько позже был непродолжительный период двоецарствия, когда царь Василий Иванович Шуйский правил в Москве, а Лжедмитрий ΙΙ, неудачно попытавшийся взять Москву, — в Тушино. Именно тогда его прозвали Тушинским вором. Это был очень занимательный период, когда у каждого из правителей были своя боярская дума, и даже свои патриархи. Гермоген — у Василия Шуйского, и Филарет — у Лжедмитрия ΙΙ. За этим временем следует правление Семибоярщины, недолгий период в истории нашей страны, когда форма правления была чем-то похожа на республиканскую…

Как было показано выше, в небольшом обзоре, никакое правительство в своей сущности, не смогло решить проблемы, объективные проблемы, которые встали над государством в этот период. Добиться какого-то сдвига, смог только народ. Народ, собравшись в ополчение попытался внести свою лепту в эту борьбу. Первое ополчение смогло добраться и осадить Москву, однако из-за распрей внутри руководства ополчения ( Иван Заруцкий, Прокопий Ляпунов, Дмитрий Трубецкой), оно был смято. Второе ополчение, созванное в Нижнем Новгороде, оказало гораздо большее влияние на ход политических событий, связанных со Смутным временем. Оно было организовано князем Дмитрием Пожарским и земским старостой Кузьмой Мининым, установило контроль над большей частью территории Российского государства.

Это ополчение смогло, разбив подкрепление Ходкевича, идущее в Москву на помощь полякам, предрешило судьбу интервентов. Однако тут есть интересный момент. Общеизвестно, что тогда на Руси имел бытование Юлианский календарь, и по старому стилю Китай-город был взят 22 октября . По новому стилю, то есть по Грегорианскому календарю, дата переносится на 1 ноября .

Представляется небезынтересным, как сами современники этих событий отреагировали на взятие Китай-города, вторых по значимости укреплений российской столицы. Как отмечает В. Назаров в «Новом летописце» (его писали в окружении патриарха Филарета) рассказ о взятии Китай-города занимает всего одну строку. Для сравнения: описание боя с Ходкевичем изложено на 71-й строке, а капитуляция и вступление в Кремль — на 17. Такие же пропорции у Авраамия Палицына в его «Сказании о Смуте». Автор «Повести о победах Московского государства» вообще не говорит о взятии Китай города.

26 октября (5 ноября по новому стилю) командование осажденного гарнизона подписало капитуляцию о сдаче города. Безусловно именно освобождение Кремля стало знаковым событием, ведь там находилась резиденция русских царей, заседала Дума и т.д. Однако стоит оговориться, что на этом Смута также не закончилась.

Источники и литература