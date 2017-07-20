Краткий курс истории. Спор царя и государя 20 июля 1658 года вошло в историю как день отречения русского патриарха от патриаршества...

20 июля 1658 года вошло в историю как день отречения русского патриарха от патриаршества. Фигура патриарха Никона является, пожалуй, самой противоречивой из числа высокопоставленных сановников Русской церкви.

Когда Никона упрекали в папизме, он отвечал: «За доброе отчего и папу не почитать?» Алексея Михайловича отчасти, видимо, захватывали рассуждения его властного «друга». Царь пожаловал патриарху титул «великого государя». Это был царский титул, и из патриархов его носил лишь дед самого Алексея - Филарет Романов.

Патриарх был ревнителем истинного православия. Считая первоисточниками православных истин греческие и старославянские книги (ибо оттуда взяла Русь веру), Никон задумал сравнить обряды и богослужебные обычаи московской церкви с греческими.

Никона целиком поглощала мысль превосходства духовной власти над светской, которая воплотилась в идею Вселенской церкви.

1. Патриарх был убежден, что мир разделен на две сферы: вселенскую (общую), вечную, и на частную, временную.

2. Вселенское, вечное, - важнее всего частного и временного.

3. Московское государство, как всякое государство, - это частное.

4. Объединение же всех православных церквей - Вселенская церковь - вот что ближе всего к Богу, что на земле олицетворяет вечное.

5. Все, что не согласуется с вечным, вселенским, должно быть упразднено.

6. Кто же выше - патриарх или светский правитель? Для Никона не существовало этого вопроса. Патриарх Московский - один из патриархов Вселенской церкви, следовательно, его власть выше царской.

Кто главнее

В мировой истории вопрос о том, чья власть больше – главы государства или главы церкви, решался по-разному. В истории Римско-католической церкви, например, были даже вооружённые конфликты между Римскими папами и королями европейских средневековых государств. В России, как правило, этот вопрос решался мирно, хотя бывало всякое. Так, Иван IV Грозный считал себя не только светским владыкой, но и религиозным деятелем, презрительно называя филькиными грамотами послания митрополита Филиппа, в которых последний обращался с вразумлениями к царю. Патриарх Филарет (Фёдор Романов – отец первого русского царя из дома Романовых) носил царский титул «великий государь» и фактически управлял страной до своей смерти, хотя де-юре царём был Михаил Фёдорович Романов.

Талантливый человек талантлив во всём

Патриарх Никон (в миру Никита Минов) возглавил Русскую церковь в 1652 году, официально став шестым Патриархом Московским и всея Руси. Обычно имя Никона ассоциируется с церковным расколом , порождённым реформами патриарха. Однако есть один любопытный момент, не так широко растиражированный, – официальный титул: «патриарх Московский и всея Руси, Божиею милостию великий господин и государь, архиепископ царствующаго града Москвы и всеа великия и малыя и белыя России и всеа северныя страны и помориа и многих государств Патриарх». Тут стоит обратить внимание на титулование «господин и государь». Приставку «великий государь» прибавил своим указом лично царь Алексей Михайлович Романов, внук патриарха Филарета (Романова).

Разошлись дорожки

Алексей Михайлович крайне почтительно относился к Никону. Что уж говорить, если именно с подачи молодого царя Никон стал патриархом, а во время войн с Речью Посполитой (объединённые княжества Литвы и Польши), когда царь надолго уезжал, даже оставался во главе правительства. Ещё в 1649 году Алексей Михайлович издал Соборное уложение , фактически подчинявшее Церковь государству. Став патриархом, Никон попытался исправить ситуацию, в одном из своих богословских произведений он сравнил власть верховного архиерея (свою) с Солнцем, а власть царя с Луной, намекая на то, что луна лишь отражает солнечный свет. Между друзьями случилась размолвка, и в знак протеста Никон в 1658 году самовольно оставил патриаршее служение. Он надеялся, что царь спохватится и вернёт бывшего соратника. Но царь созвал церковный Собор, который после долгих разбирательств низверг Никона до простого монаха.

В Ферапонтовом монастыре Никон лечил больных и выслал царю список излеченных. Но вообще он скучал в северной обители, как скучают все сильные и предприимчивые люди, лишенные активного поприща. Находчивость и остроумие, которые отличали Никона в добром настроении, часто сменялись чувством обиженного раздражения. Тогда Никон уже не мог отличить настоящих обид от им же выдуманных. Ключевский рассказывал следующий случай. Царь слал бывшему патриарху теплые письма и подарки.

После смерти Алексея Михайловича (1676) гонения на Никона усилились, его перевели в Кириллов монастырь. Но потом сын Алексея Михайловича царь Федор решил смягчить участь опального и велел отвезти его в Новый Иерусалим. Никон не выдержал этой последней поездки и умер в пути 17 августа 1681 г.