Царевич Дмитрий был убит по заказу Бориса Годунова Развенчивая исторический миф: На чтение: 2 минуты

Краткое описание

15 мая 1591 года в Угличе во время игры в «тычку» при невыясненных обстоятельствах погиб царевич Дмитрий, сын последней жены Ивана Грозного Марии Нагой. Это событие вызвало мятеж, в частности, были убиты политические противники Нагих и посадник Углича. Правительством была сформирована Следственная комиссия для выяснения обстоятельств смерти. Следственное дело постановило, что причиной смерти царевича было нечаянное самоубийство, однако молва приписала вину за эту смерть Борису Годунову.

За прошедшие века в общественном сознании закрепилось представление об однозначной виновности Годунова в смерти царевича. Особую популярность этому убеждению дала пьеса А.С. Пушкина «Борис Годунов». В произведении Борис Годунов показан мудрым и твердым правителем, однако на протяжении всего повествования его мучают угрызения совести за смерть ребенка:

...Как молотком стучит в ушах упрек, И все тошнит, и голова кружится, И мальчики кровавые в глазах...

Действительность

После смерти Ивана Грозного престол занял его сын Федор Иоанович. Считается, что он отличался слабым здоровьем и скудоумием. Реальную же власть находилась в руках его шурина — Бориса Годунова.

Младший сын Ивана IV — Дмитрий — вместе со своей матерью и родней отправлен в удельный город Углич. Царевич воспитывался при окружении родственников царицы — Нагих.

Многие историки, начиная с Н.М. Карамзина, открыто обвиняют Бориса Годунова в этом злодеянии. Исторические источники, повести и сказания, иллюстрируют подробности его убийства, однако никто из авторов сочинений не был очевидцем угличских событий. Казалось бы, что многие факты говорят против Бориса. Ведь именно он в итоге получил власть в 1598 году.

Некоторые историки, среди которых Р.Г. Скрынников, кардинально по-другому интерпретировали эти события. Дмитрий был сыном Ивана IV от восьмого брака, который не получил благословления церкви.

К моменту смерти царевича (1591 год) не исчезла возможность появления законного наследника у царя Федора, ведь последний умер лишь спустя продолжительное время после описываемых событий в 1598 году. Неужели он мог просчитать ход событий на ближайшие семь лет вперед?

Бытует мнение, что Борис Годунов специально направил в Углич преданных людей, задачей которых было не выяснение истины, а затушить молву о насильственной смерти царевича. Однако, как отмечает Р.Г. Скрынников, следует обратить внимание на тот факт, что возглавлял следствие политический противник Годунова — хитрый и изворотливый князь Василий Иванович Шуйский. Исследователей смущало поведение Шуйского, ведь впоследствии, он несколько раз менял свои показания. Согласно выводам Следственной комиссии Борис был непричастен к смерти царевича. Однако в дальнейшем В.И. Шуйский дважды менял свою точку в зависимости от политической ситуации. И в итоге, став царем, он признал и сделал официальной версию об убийстве Дмитрия. Стоит ли доверять таким показаниям?

Интересно отметить, что сразу после смерти царевича по указу царицы Марии Нагой произошел кровавый самосуд, во время которого возникла версия о спланированном убийстве царевича. Нагие подготовили подложные улики, чтобы сбить с толку следователей, однако обман был вскрыт. Если царевич был действительно убит, зачем это надо было делать?

С точки зрения некоторых исследователей, Следственной комиссии было поручено расследовать два момента: дело о смерти царевича, и дело об измене Нагих.

Как уже отмечалось выше, Следственное дело зафиксировало версию случайной, нечаянной смерти царевича. Эта версия опиралась на два утверждения. Первое заключалось в том, что царевич страдал страшной болезнью — эпилепсией, или как ее называли на Руси «падучей», «черным недугом». Второй же факт — именно в момент игры в ножички с царевичем случился приступ эпилепсии. Все свидетели-очевидцы зафиксировали припадок ребенка.

Некоторые исследователи полагают, что показания угличан о нечаянной смерти царевича были получены под давлением и угрозами. Р.Г. Скрынников же отмечает, что комиссия не преследовала своих свидетелей.

Следственное дело тщательно и подробно рассмотрело факт смерти Дмитрия и прямых улик, указывающих на причастность к ней Бориса Годунова выявлено не было. Другое дело, что с наступлением Смутного времени «имя Дмитрия» принял авантюрист, захвативший Московский двор. А сам «миф о чудесно спасенном Дмитрии Иоанновиче» стал использоваться разными сословиями для удовлетворения своих интересов.

Конечно, нельзя однозначно заявить о причастности или непричастности Бориса Годунова к гибели царевича. Этот вопрос еще остается дискуссионным, однако прямых доказательств, обличающих Бориса Годунова, на данный момент не обнаружено.

Источники и литература

Скрынников Р.Г. Борис Годунов. М., 2003.

Карамзин Н.М. История государства российского. Том 1-12. М., 2004.

Пушкин А.С. Борис Годунов М., 1978.