Взятие Казани Казанские походы 1549-1552 завершились взятием Казани 2 октября 1552. В честь этого на Красной площади в Москве заложили Покровский собор с 8 главами - символом 8 дней «казанского взятия», народ присвоил царю прозвище Грозный и сложил песню «Взятие Казани».

Взятие Казани в 1552 г. стало первым внешнеполитическим успехом молодого московского царя. Кроме чисто военных аспектов присоединения Казани Иван IV также получал основу для претензий на титул царя, так как казанские правители носили титул ханов, что в европейской титулатуре соответствовало императору или царю.

ХОД СОБЫТИЙ

Основным направлением русской внешней политики периода правления Ивана IV (Грозного) явилось восточное. Москва обратила свой взгляд на Казань. Казанское ханство, как и Крым, часто тревожило московские границы опустошительными набегами. До ста тысяч русских пленников, захваченных в этих набегах, томилось за границей в рабстве. Однако в отличие от Крыма — вассала могущественной Турецкой (Османской) империи, Казанское ханство являлось полностью независимым государством. Это способствовало постоянному вмешательству в его внутренние дела и Крымского ханства, и Московского государства.

На протяжении ста лет в Казани было две группировки в составе элиты. Первая группировка выступала за прочный союз с Москвой, так как общность экономических интересов обоих государств могла стать для этого опорой. Вторая группировка, напротив, стремилась к союзу с Крымским ханством, а Московское государство воспринималось ими как объект для набегов. От ориентации того или иного хана зависело развитие отношений с Москвой.

Москва желала иметь на казанском престоле своего ставленника Шиг-Алея. Казалось, обстоятельства благоприятствуют этому. В 1549 году умер казанский хан крымчанин Сафа-Гирей. Сторонники крымской ориентации усадили на трон его двухлетнего сына. Многие мурзы были недовольны этим. «Партия» сторонников союза с Москвой в политических кругах Казани стала усиливаться. Взятию Казани предшествовало восстание чувашей в 1546 году, которое существенно ослабило ханство. Чувашские послы Мехмед Бозубов и Ахкубек Тогаев обратились к Ивану IV с просьбой принять их народ в подданство, на что московский правитель сразу же согласился.

Надеясь совершить дворцовый переворот, русские совершили в 1547-1548 годах два похода на Казань. Но они, как и третий поход 1550 года, оказались неудачными. Московские полки добирались до Казани только к осени. До зимы время оставалось мало, и казанцы успешно выдерживали недолгое русское наступление.

После похода 1550 года Иван IV и его советники решили не возвращать войска в центральные районы России. Зимовать остались в костромском пограничье. Одновременно решили в 30 верстах от Казани в месте впадения в Волгу ее притока — Свияги — построить крепость Свияжск. Этот город должен был стать русской базой для наступления на Казань. Здесь можно было разместить войска, устроить склады оружия, продовольствия и фуража.

Строили Свияжск необычным способом. Дьяк Иван Выродков с детьми боярскими отъехал в углицкие леса. Там в вотчине князей Ушатых стали рубить лес и заготавливать детали для крепостных стен, башен, домов и церквей. Потом все спустили по Волге к намеченному месту и в мае – июне 1551 года быстро собрали крепость.

Для противника появление Свияжска стало полной неожиданностью. Собранные под Свияжском полки отвоевали у казанцев часть их земли, так называемую «Горную сторону». Это вызвало в Казани переворот. Малолетний правитель пал. Его крымское окружение бежало в Бахчисарай — столицу Крымского ханства. На казанский престол сел Шиг-Алей. Он признал отход к Руси Горной стороны и отпустил на волю 60 тысяч томившихся в рабстве русских пленников. Эти действия Шиг-Алея не нашли в Казани понимания. Хан был свергнут. Трон занял его родственник — Едигар-Магмет. Новый казанский монарх был настроен враждебно к России. Формальным поводом к началу похода стал отказ жителей Казани пустить в город царского наместника князя Семёна Микулинского.

Летом 1552 года русские войска вновь двинулись на Казанское ханство. В конце августа 150-тысячное войско при 150 пушках осадило Казань. Все попытки казанцев прорвать кольцо успеха не имели. Напротив двух Ногайских ворот разместился полк правой руки хана Шиг-Алея (перешел на службу к московскому князю Василию III), передовой полк татар во главе с двумя астраханскими царевичами разместился напротив Елбугиных и Кебековых ворот, полк Ертаула — напротив Муралиевых ворот, полк левой руки — напротив Водяных ворот, сторожевой полк — напротив Царских ворот. В составе московских полков были представители татарской знати, которые отъехали на Русь для службы. Подобная практика начинается еще во времена возвышение Москвы при первых московских князьях.

Начались кровопролитные стычки у города. В русском войске имелся некий «литвин» (выходец из Литвы), специально нанятый для проведения саперных работ. Под его руководством русские воины рыли подкопы под татарские укрепления, закладывали там пороховые заряды и взрывали их. Деревянные стены и башни Казани сильно пострадали. Нападающие подошли совсем близко к укреплениям татарской столицы. Русские подкатили к Казани передвижные башни и развертывали легко переносимые деревянные укрепления — «гуляй-города». С «гуляй-башен» вели огонь установленные на них пушки. Из «гуляй-города» звучали выстрелы стрельцов.

Решающий штурм предприняли 2 октября 1552 года (через день после праздника Покрова Богородицы). Казанцы смело оборонялись. В бою участвовали даже женщины и дети. У русских блеснули храбростью многие его воеводы, в том числе князь Андрей Курбский и двоюродный брат царя Владимир Старицкий. Царь Иван IV и его царский полк не принимали участия в прорыве крепостных укреплений. Русские воины, ворвавшись в город, решили, что победа уже гарантирована и начали захватывать добычу. Казанцы же собрали последние силы и нанесли мощный контрудар. Не ожидавшие его русские начали отступать. Наступил самый драматический момент. К царю поскакали гонцы с просьбой немедленно ввести в бой царский полк. Но царь продолжал иступлено молиться в походной полотняной церкви. Лишь когда Ивану IV почудилось, что он слышит звон колоколов одного из московских монастырей, он повел в бой свой полк. К тому времени Андрей Курбский уже прекратил замешательство и бегство части русских сил из города. Атака царского полка поставила последнюю точку в штурме Казани. Не примирившиеся татарские воины передали русским послам царя Едигар-Магмета. «Когда у нас был царь и государство, мы сражались. Теперь мы хотим смерти!» Последние защитники Казани сложили головы в бою у стен Казанского кремля.

Столица Казанского ханства была взята. Независимость Казанского ханства пала. Его территории вошли в состав Московского государства.

ПОСЛЕДСТВИЯ

В Москве в честь штурма Казани построили грандиозный храм. Он разместился у рва на Красной площади и назывался в память праздника, предшествовавшего взятию Казани, собор Покрова Богородицы на Рву («Покрова-на-Рву»). В народе он также известен как храм Василия Блаженного, по имени знаменитого московского юродивого, который был похоронен в этом соборе.

Покорение Казани стало большим внешнеполитическим успехом России. Теперь с востока ей не грозили набеги. Десятки тысяч русских пленников обрели свободу. Крым утратил союзника. В плодородные земли Поволжья массами хлынули русские переселенцы. Здесь стало бурно развиваться земледелие. Местное население переняло у переселенцев множество полезных хозяйственных навыков. Открылись возможности для продвижения русской колонизации далее на восток в районы Западной Сибири. Вместе с Казанью в состав России вошла часть башкирского народа, прежде подчиненного власти казанских ханов.

В покоренных землях наблюдалось также притеснение коренных жителей Поволжья. Они обязаны были платить Москве натуральный налог — ясак. Однако никаких гонений на веру, в частности на ислам, который исповедовали казанские татары, не было.

Вслед за Казанью к Московскому государству было присоединено Астраханское ханство. В 1554 гожу астраханский хан — Дервиш-Али — признал себя вассалом московского царя. Но одновременно он вел переговоры о союзе с Крымом, надеясь с его помощью противостоять Москве. Узнав об этом, московские власти отправили на юг войска.В 1556 году при приближении к Астрахани русских полков Дервиш-Али бежал. Астрахань открыла ворота. В городе появился московский воевода-наместник. Все владения Астраханского ханства, включая часть Башкирии и Прикаспийские районы до нижнего течения реки Яик (ныне река Урал), вошли в состав России.

Также у России оказались земли Ногайской Орды, государства располагавшегося между Казанью и Астраханью. Часть ногайского населения не признала власть Москвы и откочевала в пределы Крымского ханства. Таким образом, все Поволжье к концу 50-х годов XVI века контролировалось Россией.

Ханы Казани и Астрахани считались наследниками правителей Золотой Орды. В Европе и в России их титул «хан» переводили, как «царь». После завоевания Казани и Астрахани государь всея Руси Иван IV, венчавшийся в 1547 году на царство, стал еще и царем Казанским и Астраханским. Это укрепило юридическое обоснование царского титула московского монарха. Его территориальные владения увеличились почти в два раза. Авторитет верховной власти внутри страны и за рубежом вырос.

Присоединение всего Поволжья к России, однако, не решало крымской проблемы. На юге Крым по-прежнему оставался врагом России. С Крымским ханством невозможно было поступить, как с Казанью или с Астраханью. Во-первых, Крымское ханство было значительно сильнее названных государств, а во-вторых, за его спиной стояла могущественная Турецкая империя, сражаться с которой у Руси тогда не было сил. Русские ограничивались отдельными военными рейдами в крымские пределы. Чтобы затруднить крымские набеги вглубь русских земель недалеко от Тулы и Переяславца Рязанского (современной Рязани) южнее Оки началось строительство Большой засечной черты. Она включала в себя засеки (лесные завалы на дорогах) и укрепленные городки-остроги с гарнизонами из стрельцов и казаков.