Взятие Астрахани Овладение всем Северным Кавказом до Терека. На чтение: 2 минуты

Взятие Астрахани в 1556 г. стало завершением присоединения всего Поволжья. В то же самое время уничтожение Астраханского ханства способствовало образованию политического вакуума в регионе, который успешно заполнило собой Московское царство.

ОСКОЛОК ИМПЕРИИ

Астраханское ханство было самым маленьким татарским государством из тех, на которые распалась Золотая Орда. В нем было много бесплодных солончаковых степей. Его население, сосредоточенное в основном в дельте Волги, занималось кочевым скотоводством и торговлей и составляло примерно 15-20 тыс. человек (или даже менее).

Вооруженные ханские силы максимум могли составить 3 тыс. чел. (а минимум - 1500 чел.). Именно поэтому Астраханское ханство старалось демонстрировать свое миролюбие, избегало участия в войнах и оказывалось всегда зависимым от более сильных соседей - Ногайской Орды и Крыма, к которым астраханским ханам приходилось обращаться за помощью.

Центром ханства стала средневековая Астрахань. Поселения в дельте Волги существовали уже в IX-X вв. и неоднократно меняли свое положение, все время приближаясь к Каспийскому морю. Вначале это был г.Итиль (Атель) располагавшийся в 70 км выше современной Астрахани, на Ахтубе. В конце XIII в. в 12 километрах выше современной Астрахани на правом берегу Волги на высоком бугре возник один из крупнейших городов Золотоордынского государства, названный путешественниками Аш-тархан (в русских летописях называемый Асторокань). Название «Ас-тархан» город (по одной из версий) получил от того, что в этих краях жили асы - потомки сарматских племен, получившие от Бату-хана грамоту - тархан. Именно асы, получившие тарханную грамоту, дали название городу. Ас-тархан считался крупнейшим международным центром торговли.

Астраханское ханство

ВЛИЯНИЕ МОСКВЫ И КРЫМА НА ПОЛИТИКУ АСТРАХАНИ

Несмотря на трудные условия, созданные восстанием мари, русские не прекратили свое наступление вниз по Волге до Каспийского моря. Астраханское ханство было более слабым, нежели Казанское. Как ногайские, так и крымские татары привыкли вмешиваться в астраханские дела. Один из двоих братьев, которые тогда были ведущими ногайскими князьями, Юсуф, поддерживал хана Ямгурчея, выдвиженца крымских татар в качестве кандидата на астраханский трон. Другой, князь Исмаил, поддерживал Дервиша-Али, который был дружественен Москве и получил за свои услуги царю бенефиций в Московии. В 1553 г. посланцы Исмаила прибыли в Москву для обсуждения политической ситуации в Астрахани.

Царь Иван IV поручил вести переговоры Алексею Адашеву и дьяку Ивану Висковатому. Было решено послать войска в Астрахань для изгнания Ямгурчея и возведения на ханский трон Дервиша-Али.

Вернадский Г.В. Московское царство

ВЗЯТИЕ АСТРАХАНИ

Весной того же 1554 г. 30 000 московского войска под начальством князя Юрия Ивановича Пронского отправились на судах вниз по Волге. 29 августа, когда Иван праздновал в Коломне свои именины, гонец привез весть о взятии Астрахани. Но это еще не было окончательным завоеванием. Пронский ограничился тем, что возвел на престол по своему выбору Дербиш-Али, обязав его платить ежегодную дань и гарантировать русским свободное плавание по Волге от Казани до Астрахани. Московская политика начинала игру, которая ей удалась в Казани с Шиг-Алеем. Результаты ее оказались точно такими же. Между новыми покровителями, местными татарами, оказывавшими свое влияние, крымским ханом и турками, готовыми вмешаться в распри, положение Дербиш-Али было незавидным. Скоро он вошел в сношения с соседним племенем ногайских татар, в котором два брата, Измаил и Юсуф, враждовали из-за власти, и при поддержке одного из соперников хотел добиться независимости. Возникла необходимость в новой военной экспедиции. Дербиш соединился с Юсуфом, а когда тот был убит своим братом, с его детьми. Москва заключила союз с Измаилом, расположив его в свою пользу скромными подарками. Он просил дать ему три охотничьих птицы – кречета, сокола и голубятника, а также большое количество свинцу, шафрана, цветных материй и 500 000 гвоздей… Дербиш был изгнан. Его заместил Измаил, которому, в свою очередь, пришлось за непослушание уступить место своим племянникам. Москва еще долго ссорилась с этими непокорными вассалами. Но устья Волги все-таки были ею приобретены. В то же время соседние маленькие кавказские княжества, вмешивая ее в свои споры или ища у нее поддержки, незаметно, почти против ее желания, увлекали ее все дальше и дальше на восток, в новые предприятия, расширявшие границы ее гегемонии.

Валишевский К. Иван IV

ИНОСТРАННЫЕ ОЦЕНКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ АСТРАХАНИ

Несмотря на появление с конца XV в. на московских торгах западных купцов, в целом русская внешняя торговля конца XV - начала XVI в. сохраняла прежнюю основную ориентацию на восток и юг. Из Москвы по Москве-реке, Оке и Волге отправлялись суда в Астрахань за солью. В многонациональной Астрахани торговали и имели дворы татарские, турецкие, персидские, армянские, еврейские, среднеазиатские купцы. Переход Астрахани в 1554-1556 гг. под руку Москвы приносил Русскому государству, по версии бухарских послов к турецкому султану, по тысяче золотых тамги на день. Купцы из Москвы, Твери, Новгорода, Коломны, Можайска торговали в Кафе, в Азове, бывали в Константинополе, регулярно ездили в Казань и Крым (по 120 человек!). В Россию из Кафы русские купцы, а также татары, генуэзцы и армяне привозили шелк, шелковые и шерстяные ткани, шелковую тесьму, бумагу хлопчатую, кушаки, сафьян, сабли, гребни, ожерелья, дорогие камни, жемчуг, ладан, губки, мыло, ковры, краски, грецкие орехи, имбирь.