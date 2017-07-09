Откуда взялась «сирота казанская»? Сегодня выражение «сирота казанская» для многих просто и понятно. В первую очередь это человек, который постоянно плачется, жалуется на жизнь. Правда, жалость к нему подчас несет в себе элемент иронии и долю насмешки, так как обычно виновником неурядиц в своей жизни он сам и является. Само по себе это выражение не образовалась, у него есть первоначальный смысл, который появился в стародавние времена, а именно во время завоевания Иваном Грозным Казани. В 1552 году русские войска штурмом взяли столицу Казанского ханства, город Казань. Новые земли, новые подданные вошли под власть русского царя, и, чтобы держать их всех в покорности, приходилось находить...

С чего началась борьба с Казанью?

Борьба с Казанским ханством, начавшаяся при Василии Темном, продолжалась с успехом его сыном Иваном III, затем с переменным успехом Василием III, отцом Ивана Грозного.

Вопрос о покорении последнего оплота татарской угрозы на Востоке занимал ум молодого Ивана IV в первые годы его самостоятельного правления. Предпринятые им походы 1548 и 1550 годов не привели к поражению враждебного государства, и только третий поход, осенью 1552 года, завершил историческое дело московских государей. Покорение Казани не только в самом Русском государстве, но и в зарубежных странах было воспринято как событие огромного исторического значения. Взятие Казани было большой исторической заслугой Ивана Грозного - «человека с сильной волей и характером».

О «сиротах казанских»

Сегодня выражение «сирота казанская» для многих просто и понятно. В первую очередь это человек, который постоянно плачется, жалуется на жизнь. Правда, жалость к нему подчас несет в себе элемент иронии и долю насмешки, так как обычно виновником неурядиц в своей жизни он сам и является.

Само по себе это выражение не образовалась, у него есть первоначальный смысл, который появился в стародавние времена, а именно во время завоевания Иваном Грозным Казани. В 1552 году русские войска штурмом взяли столицу Казанского ханства, город Казань. Новые земли, новые подданные вошли под власть русского царя, и, чтобы держать их всех в покорности, приходилось находить новые способы. И политика русской власти была направлена на привлечение их на свою сторону, в результате чего татарская знать начала принимать христианство, получать от царя подарки, входить в царское окружение.

Народ в насмешку прозвал таких князей казанскими сиротами, ибо в присутствии Иоанна Васильевича они всячески прибеднялись, стараясь добиться этим как можно больше снисходительности, наград и привилегий. Да и в челобитных к царю они сами себя нередко называли сиротами.

Так о «сиротах казанских» написано в толковом словаре:

Казанская (казанский) сирота - человек, который, желая разжалобить кого-либо, прикидывается несчастным, обиженным, беспомощным… Первоначально: о татарских мирзах (князьях), старавшихся после покорения Казанского царства Иваном Грозным получить от русских царей всевозможные поблажки, жалуясь на свою горькую участь.

Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова