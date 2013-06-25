Ливонская война Западная экспансия Русского государства. На определенной стадии русскими было захвачено все побережье Прибалтики кроме Риги и Ревеля (Таллина). Однако в результате всей войны главной цели - выхода к Балтийскому морю - добиться не удалось.

После присоединения всего Поволжья к Московскому государству Иван IV решил активизировать свою внешнюю политику на западном направлении, а именно в Прибалтике. Ослабевающий Ливонский Орден не мог оказать должного сопротивления, а перспективы приобретения этих территорий сулили существенное расширение торговли с Европой.

НАЧАЛО ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ

В те же годы было перемирие с Лифляндской землей, и приехали от них послы с просьбой заключить мир. Царь наш начал вспоминать о том, что они не платят дани в течение пятидесяти лет, которой были обязаны еще его деду. Лифояндцы не захотели ту дань платить. Из-за этого началась война. Царь наш послал тогда нас, трех великих воевод, и с нами других стратилатов и войска сорок тысяч не земель и городов добывать, а завоевать всю их землю. Воевали мы целый месяц и нигде сопротивления не встретили, только один город держал оборону, но мы взяли и его. Мы прошли их землей со сражениями четыре десятка миль и вышли из великого города Пскова в землю Лифляндскую почти невредимыми, а затем довольно быстро дошли до Ивангорода, что стоит на границе их земель. Мы везли с собой множество богатства, потому что земля там была богата и жители были в ней очень горды, они отступили от христианской веры и от добрых обычаев своих праотцев и ринулись все по широкому и пространному пути, ведущему к пьянству и прочей невоздержанности, стали привержены к лени и долгому спанью, к беззаконию и кровопролитию междоусобному, следуя злым учениям и делам. И я думаю, что Бог из-за этого не допустил им быть в покое и долгое время владеть отчизнами своими.

Потом они попросили перемирия на полгода, чтобы подумать о той дани, но, попросивши перемирие, не пробыли в нем и два месяца. А нарушили они его так: всем известен немецкий город, названный Нарвой, и русский - Ивангород; они на одной реке стоят, и оба города большие, особенно густо населен русский, и вот в тот именно день, когда Господь наш Иисус Христос пострадал за человеческий род своей плотью и каждый христианин должен по своим возможностям проявить страстотерпство, пребывая в посте и воздержании, немцы же вельможные и гордые изобрели себе новое имя и назвались Евангеликами; в начале того дня напились и обожрались, и начали изо всех больших орудий стрелять в русский город, и немало побили люду христианского с женами, и детьми, пролив кровь христианскую в такие великие и святые дни, и били беспрестанно три дня, и даже не прекратили в Христово Воскресение, при этом находились в перемирии, утвержденном присягами. А воевода Ивангорода, не смея нарушать без царева ведома перемирия, быстро послал на Москву известие. Царь, получив его, собрал совет и на совете том решил, что поскольку они первые начали, то нам необходимо защищаться и стрелять из орудий по их городу и его окрестностям. К этому времени туда из Москвы было привезено немало орудий, к тому же посланы стратилаты и приказано было новгородскому воинству из двух пятин собираться к ним.

Курбский А. История о Великом князе Московском

ВЛИЯНИЕ ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ НА ТОРГОВЛЮ

Однако более дальние западные страны готовы были игнорировать опасения соседей - врагов России и проявляли заинтересованность в русско-европейской торговле. Главными «торговыми воротами» в Россию для них была Нарва, завоеванная русскими в Ливонскую войну. (Северный путь, найденный англичанами, почти два десятилетия являлся их монополией.) В последней трети XVI в. вслед за англичанами в Россию потянулись фламандцы, голландцы, немцы, французы, испанцы. Например, с 1570-х гг. через Нарву с Россией торговали французские купцы из Руана, Парижа, Ля-Рошеля. Нарвские купцы, присягнувшие России, получили от царя различные льготы. В Нарве на службе у России появился самый оригинальный отряд служилых немцев».

Иван Грозный нанял предводителя пиратов Карстена Роде и других каперов для защиты нарвского устья. Все наемники-корсары на русской службе получили также лицензии у союзника России по Ливонской войне - владельца острова Эзель принца Магнуса. К несчастью для Москвы Ливонская война с конца 1570-х пошла неудачно. В 1581 г. шведы заняли Нарву. Проект вассального России Ливонского королевства во главе с принцем Магнусом, последовательно обрученным с двумя дочерями несчастного удельного князя Владимира Старицкого (племянницами Ивана Грозного), также рухнул. В этой обстановке датский король Фредерик II решил прекратить хождение иностранных судов, везших товары в Россию, через датский Зунд, пролив, соединяющий Северное и Балтийское моря. Английские суда, оказавшиеся в Зунде, были там арестованы, а товары - конфискованы датской таможней.

Черникова Т. В. Европеизация России в XV-XVII веках

ВОЙНА ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКА

В 1572 г., 16-го декабря, солдаты короля шведского, рейтары и кнехты, числом около 5000 человек, двинулись в поход, намереваясь осадить Оверпален. Они сделали большой крюк к Мариаму, а оттуда к Феллину ради грабежа, а две картауны (пушки) вместе с порохом и свинцом отправили прямо по Виттенштейнской дороге; к этим двум орудиям должны были прибыть еще несколько тяжелых орудий из Виттенштейна. Но обе пушки во время святок не дошли дальше Ниенгофа в 5-ти милях от Ревеля. В то же время великий князь московский в первый раз лично со своими двумя сыновьями и с 80000-ным войском и со многими орудиями вступил в Ливонию, между тем как шведы в Ревеле и в Виттенштейне не имели о том ни малейшего известия, будучи вполне уверены, что для них нет никакой опасности. Bсе они, и высокого, и низкого происхождения, вообразили себе, что когда двинется в поход шведское королевское войско, то московит даже не посмеет и пикнуть, так-де московит теперь бессилен и не страшен.

Поэтому они отбросили в сторону всякую осторожность и все разведывания. Но когда они меньше всего береглись, московит сам лично с огромным войском подошел к Везенбергу, а ревельцы, также как и Клаус Акезен (Клас Акбзон Тотт), военный начальник, и все воины в Оверпалене все еще ничего не знали об этом. Однако, виттенштейнцы кое что проведали о движении русских, но не хотели верить, что им грозит опасность, а все думали, что это только набег какого нибудь русского отряда, высланного для захвата пушек в Ниенгоф. В таком предположении Ганс Бой (Бойе), наместник (комендант), послал из замка почти всех кнехтов за 6 миль на встречу отправленным из Ревеля пушкам и так обессилил гарнизон виттенштейнского замка, что в нем осталось всего только 50 воинов, способных владеть оружием, кроме 500 простых мужиков, бежавших в замок. Ганс Бой никак не полагал, что московит имеет в виду не пушки в Ниенгофе, а замок Виттеншгейн. Не успел он поэтому опомниться, как московит с своим войском был уже у Виттенштейна. Охотно бы Ганс Бой распорядился теперь иначе своими кнехтами.

Руссов Бальтазар. Хроники провинция Ливония

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА

После Позвольского мира, все реальные выгоды которого были на стороне Польши, Ливонский орден начал разоружаться. Ливонцы не сумели воспользоваться продолжительным миром, жили в излишестве, проводили время в празднествах и как будто не замечали, что готовилось против них на востоке, как будто желали видеть, как повсюду стали обнаруживаться угрожающие симптомы. Забыты были традиции твердости и непоколебимости прежних рыцарей ордена, все поглотили собою ссоры и борьба отдельных сословий. На случай новых столкновений с кем-либо из своих соседей орден легкомысленно полагался на Германскую империю. Между тем ни Максимилиан I, ни Карл V не сумели воспользоваться своим положением, и теснее скрепить узы, соединявшие древнейшую немецкую колонию на востоке с ее метрополией: их увлекали их династические, габсбургские интересы. К Польше они относились враждебно и скорее были склонны допустить политическое сближение с Москвою, в которой они видели союзника против Турции.

Форстен Г. Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ВО ВРЕМЕНА ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ

Основную массу служилых людей по «отечеству» составляли городовые дворяне и дети боярские. По грамоте 1556 г. служба дворян и детей боярских начиналась с 15 лет, до этого времени они считались «недорослями». Для зачисления на службу подросших дворян и детей боярских, или, как их называли, «новиков», из Москвы по городам периодически посылались бояре и другие думные чины с дьяками; иногда это дело поручалось местным воеводам. Приехав в город, боярин должен был организовать выборы из местных служилых дворян и детей боярских особых окладчиков, с помощью которых и производился прием на службу.

По расспросам зачисляемых на службу и указаниям окладчиков устанавливались имущественное положение и служебная годность каждого новика. Окладчики показывали, кто с кем может быть в одной статье по происхождению и имущественному положению. Затем новик зачислялся на службу и ему назначался поместный и денежный оклад. Оклады устанавливались в зависимости от происхождения, имущественного положения и службы новика. Поместные оклады новиков колебались в среднем от 100 четвертей (150 десятин в трех полях) до 300 четвертей (450 десятин) и денежные - от 4 до 7 руб. В процессе службы поместные и денежные оклады новиков увеличивались.

Чернов А. В. Вооруженные силы Русского Государства в XV-XVII вв. М., 1954

Обложка: К.П. Брюллов. «Осада Пскова польским королём Стефаном Баторием в 1581 году», 1839-1843 гг. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: my.tretyakov.ru