Краткий курс истории. Астрахань взята русскими войсками 2 июля 1556 года войска Ивана Грозного в ходе похода на Астрахань взяли город и завершили тем самым присоединение Поволжья к Русскому государству. Обречённое ханство Астрахань к 1460-м годам в результате распада Золотой Орды стала центром небольшого ханства, жившего за счёт работорговли и зависимого в своей политике от казанских и крымских ханов. После того, как в 1552 году армия Ивана IV взяла Казань, присоединение Астрахани стало лишь вопросом времени. Два похода Астрахань при Иване Грозном брали дважды. Первый раз это произошло в 1554 году, 30-тысячный контингент под командованием князя Юрия Пронского овладел городом. Но ханский престол решили не упразднять, а...

2 июля 1556 года войска Ивана Грозного в ходе похода на Астрахань взяли город и завершили тем самым присоединение Поволжья к Русскому государству.

Обречённое ханство

Астраханское ханство образовалось в 1459 году, когда его возглавил бывший хан Большой Орды (так стала именоваться центральная часть Золотой Орды со столицей в Сарае) Махмуд. Астраханские ханы принадлежали к роду Джучидов, являясь потомками Тукай-Тимура, младшего брата Бату-хана.

Астрахань к 1460-м годам в результате распада Золотой Орды стала центром небольшого ханства, жившего за счёт работорговли и зависимого в своей политике от казанских и крымских ханов.

По размеру ханство было наименьшим среди всех татарских государств — осколков Золотой Орды. На западе территория ханства простиралась до реки Кубань и нижнего течения Дона. На востоке границы ханства доходили до реки Бузан. Здесь ханство граничило с Ногайской Ордой. На юге граница ханства достигала реки Терек, а на севере доходила до широты Переволоки. Большую часть территории государства занимали бесплодные солончаковые степи. Население ханства в основном было сосредоточено в дельте Волги. Численность населения составляла около 15—20 тысяч человек. Максимальная численность вооружённых сил ханства составляла 3000 человек

После того, как в 1552 году армия Ивана IV взяла Казань, присоединение Астрахани стало лишь вопросом времени.

Два похода

После завоевания Казанского ханства и взятия его столицы, царь Иван Грозный решил подчинить своему влиянию южного соседа. Покорение Астраханского ханства позволило бы добиться контроля над всем бассейном Волги и получить прямой выход в Каспийское море. Поводом к началу военных действий стало пленение местным ханом Ямгурчеем московских послов в Хаджи-Тархане.

Астрахань при Иване Грозном брали дважды. Первый раз это произошло в 1554 году, 30-тысячный контингент под командованием князя Юрия Пронского овладел городом. Но ханский престол решили не упразднять, а передать уже сидевшему на нём дважды Дервишу-Али, казавшемуся лояльной России фигурой. Но в 1556-м, когда вероломный хан стал ориентироваться на Крымское ханство, потребовался второй поход, который присоединил Астрахань окончательно.

Ключи к Каспию

Помимо геополитических преимуществ – контроля над всем Поволжьем и выхода к Каспийскому морю, присоединение Астрахани давало и преимущества экономические. Укрепились связи со многими странами Востока, купцы из которых издавна торговали в Астрахани, в царскую казну от этих операций стали поступать значительные доходы. После покорения Аждархана русское влияние распространилось до Кавказа. В 1559 году князья Пятигорские и Черкасские просили Ивана Грозного прислать им отряд для защиты против набегов крымских татар и священников для поддержания веры. Царь послал им двух воевод и священников, которые обновили павшие древние церкви, а в Кабарде проявили широкую миссионерскую деятельность, крестив многих в православие.

А для современных россиян, включая Владимира Путина и Дмитрия Медведева, Астрахань – это самый благодатный край для удачной рыбалки. Иван Грозный в своё время сделал правильный выбор.