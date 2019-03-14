Как подарок Ивана Грозного погубил Ермака Тимофеевича Одним из важнейших этапов становления российской государственности стало покорение Сибири. Самым известным покорителем Сибири по праву считается атаман Ермак. Поход за «Камень» После присоединения Казанского ханства восточным соседом России стало ханство Сибирское. Первоначально его правитель хан Едигер дал свое согласие на подданство Ивану IV, и в царскую казну даже стал поступать умеренный пушной налог – ясак. Однако всё это продолжалось недолго, в ханстве произошёл переворот, к власти пришёл хан Кучум, потомок Чингисхана. Первоначально он продолжал считать себя вассалом царя, но позднее перестал платить ясак, обложил данью племена, подчинявшиеся Ивану Грозному, и даже начал нападать на уральские поселения русских купцов. Портрет...

Одним из важнейших этапов становления российской государственности стало покорение Сибири. Самым известным покорителем Сибири по праву считается атаман Ермак .

Поход за «Камень»

После присоединения Казанского ханства восточным соседом России стало ханство Сибирское. Первоначально его правитель хан Едигер дал свое согласие на подданство Ивану IV , и в царскую казну даже стал поступать умеренный пушной налог – ясак. Однако всё это продолжалось недолго, в ханстве произошёл переворот, к власти пришёл хан Кучум, потомок Чингисхана. Первоначально он продолжал считать себя вассалом царя, но позднее перестал платить ясак, обложил данью племена, подчинявшиеся Ивану Грозному, и даже начал нападать на уральские поселения русских купцов.

Важную роль на Урале играли купцы Строгановы, которым власти дали многие привилегии и даже дозволяли содержать стрелецкие войска. Но противостоять набегам сибирских князьков сил явно не хватало. Строгановы решили, что надо нанять людей умелых в ратном деле, которые смогут защитить границу и захватить новые территории.

Самыми подходящими для этой роли были казаки. Поход за «Камень» сулил большую прибыль, а воины были готовы ради выгодного предприятия на всё.

На призыв Строгановых откликнулся казачий отряд во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем. В поход выступили 1 сентября 1581 года.

За спиной атамана была хорошо вооружённая и, судя по всему, весьма дисциплинированная полутысячная дружина с довольно большими запасами продовольствия и снаряжения. Всё хозяйство и сама дружина были погружены на ладьи-струги, так было задумано ещё и потому, что в глубины Сибири через центральную часть неизведанного Уральского хребта был известен только один путь — водный. После того как дружина одолела этот горно-водный путь, он был назван «Ермакова вода». И в самом начале плавания, и после трудного перевала через хребет этот более чем тысячекилометровый путь был самым коротким и надёжным в центр Западной Сибири, к главной ставке сибирского хана

Целый год прошёл в пути и сражениях. Осенью 1582 года казаки Ермака приступили к осаде главного укрепления сибирского хана – Кашлыка на реке Тобол. После ожесточённого штурма город был взят. Войска Кучума были частью разгромлены, частью рассеяны. Племена хантов и манси присягнули на верность русскому царю.

Царский подарок

Об успехах в Сибири было доложено царю Ивану Васильевичу. Ермак отправил специальное посольство с атаманом Иваном Кольцо. Известие о победе пришлось ко двору. Грозный был очень доволен тем, что небольшой казачий отряд преподнёс ему в подарок обширные земли. Царь на радости такой «простил» все старые прегрешения и даже наградил казаков. Среди подарков, которые достались Ермаку, как говорится в некоторых источниках, были и две кольчуги. Считается, что одна из них принадлежала князю Петру Ивановичу Шуйскому, герою Казанского похода 1550 года. Подарки атаману пригодились, так как боевые действия продолжались. Кучум вновь собрал войско и постоянно угрожал набегами отрядам казаков. Ермак носил сразу две кольчуги, причем и днём, и ночью. Эти средства защиты не раз выручали его в сложных ситуациях.

Однажды ночью на привале казаки были внезапно атакованы войском Кучума. Большинство казаков погибли, сложил голову и сам Ермак Тимофеевич. Он до последнего прикрывал отход своих бойцов, но запрыгивая в уходящий струг (русское парусно-гребное судно), атаман промахнулся и утонул. По одной из версий, две драгоценных кольчуги, подаренные царем, утянули его под воду. Это случилось 6 августа 1585 года. Тем не менее, именно Ермак совершил покорение Сибири. Царь направил в Сибирь военные подкрепления, Кучум был окончательно разбит, а впоследствии казнён ногайцами.

Подаренная Ермаку царём Иваном Грозным кольчуга с мишенями (бляшками), сначала попала к калмыцкому тайджи Аблаю, а в 1646 году отбита русскими казаками у восставших селькупов. В настоящее время эта кольчуга представлена в экспозиции Оружейной палаты. В 1915 году при раскопках сибирской столицы Кашлыка найдена точно такая же бляшка с двуглавым орлом, что была на кольчуге Шуйского, которую мог обронить там сам Ермак.

После этих событий в Сибири началась новая история, стали возникать русские города, первым из которых стала Тюмень.