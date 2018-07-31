«Авантюрист государственного уровня». Где правда в биографии Лжедмитрия I? Специалист по средневековой Руси рассказал об успехе и падении одного из самых крупных аферистов в истории Московского царства и объяснил, кому было выгодно поддерживать легенду Лжедмитрия I. Внимательный читатель помнит, что портал «История.РФ» публиковал интервью с историком Александром Назаренко о правлении Бориса Годунова: его приход к власти, обстоятельства гибели царевича Дмитрия и причины неудач, которые постигли Годунова в ходе его правления. Сегодня мы поговорим о другом участнике событий Смутного времени, чья фигура также является одной из ключевых. Речь пойдет о Лжедмитрии I, который был венчан на царство 31 июля 1605 года. Сам он именовал себя царевичем Дмитрием Ивановичем, при общении...

Специалист по средневековой Руси рассказал об успехе и падении одного из самых крупных аферистов в истории Московского царства и объяснил, кому было выгодно поддерживать легенду Лжедмитрия I.

Внимательный читатель помнит, что портал «История.РФ» публиковал интервью с историком Александром Назаренко о правлении Бориса Годунова : его приход к власти, обстоятельства гибели царевича Дмитрия и причины неудач, которые постигли Годунова в ходе его правления.

Сегодня мы поговорим о другом участнике событий Смутного времени , чья фигура также является одной из ключевых. Речь пойдет о Лжедмитрии I, который был венчан на царство 31 июля 1605 года. Сам он именовал себя царевичем Дмитрием Ивановичем, при общении с иностранными правителями представлялся Императором Димитрием, а сомневавшиеся в царском происхождении государя называли его самозванцем, вором и уничижительно – Гришкой Отрепьевым. Самое интересное, что мы до сих пор точно не знаем, кем был этот человек на самом деле. Большинство историков склоняются к версии о том, что под маской выжившего сына Ивана Грозного действительно скрывался монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев, но прямых доказательств этому нет.

Тем не менее мы многое можем сказать о том, как правил Лжедмитрий, кто и почему его поддерживал. История его коронации также очень интересна. Венчание на царство происходило в Успенском соборе, где Лжедмитрий произнес речь о своем чудесном спасении от «годуновских убийц», после чего патриарх Игнатий последовательно надел на его голову две короны – традиционные шапку Мономаха и австрийскую корону, а затем вручил скипетр и державу. Однако на этом церемония не закончилась: в Архангельском соборе, возле гробов Ивана Грозного и Федора Ивановича, патриарх вновь возложил на самозванца «царский венец», одну из царских корон – шапку Казанскую. Это был единственный случай тройной коронации русского царя.

Наибольшую поддержку Лжедмитрию оказала знать Речи Посполитой, а также ряд русских бояр, недовольных политикой Бориса Годунова, который не имел прямого отношения к царской династии. Большую роль в признании народом нового царя сыграл и тот факт, что мать покойного царевича, последняя жена Ивана IV Марфа, признала в Лжедмитрии своего сына, хотя позднее, уже после гибели самозванца, отреклась от него.

О том, как простому чернецу удалось захватить власть в Русском царстве, почему его часто сравнивают с Петром I и откуда после его смерти взялись новые Лжедмитрии, порталу «История.РФ» рассказал доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ, специалист по истории средневековой Руси Дмитрий Володихин.

«Авантюра, увенчавшаяся успехом»

– Каковы все-таки причины прихода Лжедмитрия к власти? Он ведь был обычным самозванцем, причем далеко не первым, кто решил притвориться покойным царевичем, и, тем не менее, вот он – занял свое место в ряду наших правителей. Как это в принципе стало возможным?

– Основная причина – династический кризис, в результате которого род Бориса Годунова занял российский престол: сначала сам Борис Годунов, потом его сын Федор Борисович. И поскольку легитимизацией восшествия на престол Бориса Федоровича занимался Земский собор, а самому ему лично не хватало знатности (он был хоть и аристократ, но второго сорта), то разумеется, более знатные боярские роды предъявляли к нему достаточно серьезную претензию. Поэтому стоять за Годуновых против самозванца стали немногие.

– Можно ли сказать, что приход Лжедмитрия к власти был вынужденной и временной мерой, у которой была единственная цель – убрать Годуновых? Ведь когда это произошло, бояре, как мы помним, довольно быстро ликвидировали и нового «самодержца»…

– Нет, это не так. За Лжедмитрием стояли достаточно серьезные силы, причем силы иноземные – поляки и литовцы. Таким образом, он обладал достаточно серьезным ресурсом, чтобы удержаться на престоле. Поэтому временной мерой, конечно же, захват власти не был. Это была, скажем так, авантюра, увенчавшаяся успехом в условиях политического раздрая и династического кризиса, который был внутри России.

– Любопытно еще и то, что мы так много можем сказать о фигуре Лжедмитрия, о его правлении и тех, кто его поддерживал, но до сих пор точно не знаем, кто это на самом деле был. Самая распространенная версия – это, конечно, монах Григорий Отрепьев, но есть и другие. Так, некоторые историки считают, что царевичем Дмитрием вполне мог представляться итальянский монах, незаконный сын польского короля Стефана Батория и даже, собственно говоря, законный наследник Ивана Грозного. Какой версии придерживаетесь вы?

– Я думаю, что это был русский человек, не особенно знатный; возможно, Григорий Отрепьев, возможно – другой самозванец, но уж точно вовсе не настоящий сын Ивана Грозного, не царевич Дмитрий. Надо сказать, что в других условиях, конечно же, он бы не взошел на престол – никто бы ему не поверил!

«Мы не можем говорить, что Лжедмитрий предлагал широкую программу реформ»

– Как отмечал в своих работах Ключевский, бегство Лжедмитрия в Речь Посполитую «подозрительно совпадает со временем разгрома „романовского кружка”». Как вы думаете, можем ли мы сегодня с достоверностью назвать имена тех, кто помогал самозванцу здесь, в России? Среди них могли быть представители древа Романовых?

– Достоверных версий этого нет, источники четко не показывают. Поэтому связь династии Романовых и самозванца Лжедмитрия I не доказана. Есть подозрения, предположения и гипотезы, но твердого знания, которое связывало бы Лжедмитрия I и Романовых, у нас не имеется.

– А приближенные Годунова как-то пытались бороться с узурпатором?

– Правительство Годуновых распространяло грамоты, в которых обвиняло Лжедмитрия в том, что он самозванец. Эти грамоты отсылались в том числе в Польшу. Это естественный шаг правительства, которое хочет удержать порядок в стране и предотвратить официальную государственную поддержку самозванца со стороны крупного западного соседа.

– Как вы относитесь к тому, что Лжедмитрия периодически сравнивают с Петром I в силу того, что он также пытался привнести в Россию западные ценности? Можно ли назвать это попыткой европеизации?

– Некоторые черты правления Лжедмитрия I, конечно же, были шагом в сторону установления европейских обычаев и порядков. Но, поскольку он, во-первых, правил недолго, а во-вторых, в значительной степени был все-таки фигурой несамостоятельной (главную поддержку ему оказывали прежде всего иноземцы: поляки и литовцы), мы не можем говорить, что этот человек действительно предлагал какую-то широкую программу реформ по вестернизации России. Мы можем говорить только то, что он пришел из руки тех сил, которые были для России внешними, не родными – вот, собственно, и все.

«Лжедмитрий II: смутьян и мятежник»

– Несмотря на то что Лжедмитрий I был растерзан толпой и его тело в течение нескольких дней выставлялось на показ и подвергалось глумлению, вскоре после его гибели возник новый самозванец – Лжедмитрий II… Как это могло случиться? Неужели кто-то всерьез продолжал верить в эту легенду о «неубиваемом» царевиче?

– Я думаю, что в Лжедмитрия II уже очень мало кто верил: только совершенно наивные люди или те, кто имел свой корыстный интерес в его восшествии на престол. Конечно же, основной силой, которая двигала Лжедмитрия II, была правящая элита Речи Посполитой – опять же, нерусская внешняя сила. Что же касается наших [боярских] родов, то можно сказать только одно. Когда Лжедмитрий II подошел к Москве и укрепился в Тушине, тогда часть боярских родов поставила на него как на человека, который может их возвысить. То есть это была своего рода авантюра уже со стороны боярских родов Москвы. В частности, на Лжедмитрия II сделал ставку Дмитрий Тимофеевич Трубецкой – очень крупный деятель времен Смуты; пожалуй, более крупный, чем сам Лжедмитрий II. Поставили на самозванца и еще несколько знатных людей. Но в конечном итоге эта карта оказалась бита, и понятно, что это всего-навсего была попытка половить выгоду в мутной воде Смутного времени, не более того. Ни в коем случае нельзя говорить о том, что русская аристократия была заинтересована в появлении Лжедмитрия II. Если Лжедмитрий I обещал какую-то очень рискованную, разрушительную политическую игру против Годуновых, то в данном случае Лжедмитрий II – это, конечно же, птица более низкого полета. Смутьян и мятежник, он ничего доброго не обещал, и на него ставили главным образом авантюристы.

– А что насчет его последователя, «псковского вора»?

– Лжедмитрий III тоже был авантюрист, причем даже не общегосударственного, а провинциального уровня. Его фигура по сравнению с двумя первыми Лжедмитриями на два порядка ниже, а соответственно, меньше нам интересна. Гораздо более интересные самозванцы, которые претендовали на русский престол, – это Марина Мнишек, поддерживавший ее атаман донских казаков Иван Заруцкий, а также ее сын, так называемый Воренок. Вот это было серьезно и могло сыграть в какой-то момент.

– Думаете, у Мнишек в самом деле были шансы взойти на престол? Как русские к ней относились?

– К несчастью для Марины Мнишек, все очень хорошо знали, что, когда она венчалась на царство как царица, в конце этой церемонии ни она, ни Лжедмитрий I не приняли причастие по православному обряду. Это, конечно, сразу делегитимизировало их власть у огромного количества людей. Поэтому Марина Мнишек могла сто раз говорить, что она русская царица, но таковой она не была.

Узнать больше о том, как иностранцы пытались доказать подлинность Лжедмитрия и зачем они это делали, можно из лекции Председателя Российского военно-исторического общества, Министра культуры РФ В. Р. Мединского в рамках еженедельного проекта РВИО «Лекторий „Исторические субботы”».