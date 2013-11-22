«Судебник» 1550 г. Сборник законов - памятник русского права XVI в. Первый в русской истории нормативно-правовой акт, провозглашенный единственным источником права.

После венчания на царство в 1547 г. Иван Грозный стремился закрепить произведенные в начале его правления изменения в нормативном документе, который стал бы основой для жизни молодого царства. И в 1549 г. Иван созвал Земский собор, на котором обсуждались положения будущего кодекса, а уже в 1550 г. новый Судебник увидел свет.

ПАМЯТНИК ПРАВА

1. Суд царя и великого князя судит боаром, и околничим, и дворецким, и казначеем, и дьяком. А судом не дружыти и не мстити никому, и посулу в суде не имати; також и всякому судье посулов в суде не имати…

5. Подьачей, которой запишет не по суду для посула без дьячего приказу, и того подьячего казнита торговою казнью, бита кнутьем…

61. А государьскому убойце, и градскому здавцу, и коромолнику, и церковному татю, и головному татю, и подметчику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку, жывота не дата, казнит ево смертною казнью…

88. А крестианом отказыватись из волости в волость и из села в село один срок в году: за неделю до Юрьева дни до осеннего и неделя по Юрьеве дни осеннем. А дворы пожилые платят в поле рубль и два алтына, а в лесех, где десять връст до хоромного лесу, за двор полтина и два алтына. А которой крестианин за кем жывет год да пойдет прочь, и он платит четверть двора; а два года пожывет, и он платит полдвора; а три годы пожывет, и он платит три четверта двора; а четыре годы поживет, и он платит весь двор, рубль и два алтына. А пожилое имати с ворот… А попу пожылого нет, и ходити ему вон безсрочно воля. А которой крестианин с пашни продаст ся в холопи в полную, и он выйдет безсрочно ж, и пожылого с него нет…

92. А которой человек умрет без духовной грамоты, а не будет у него сына, ино статок весь и земли взяти дочери; а не будет у него дочери, ино взята ближнему от его роду…

98. А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написаны, и как те дела с государева докладу и со всех боар приговору вершается, и те дела в сем Судебнике приписывати…

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ ПО СУДЕБНИКУ 1550 Г.

В России круг государственных служащих впервые был очерчен в Судебнике Ивана Грозного (1550 г.), и это были «боярин, или окольничий, или дворецкий, или дьяк». Появление слоя управленцев связано с созданием в Русском государстве XVI века приказов - прообраза будущих министерств. Приказами управляли судьи, им помогали дьяки, опирающиеся в своей работе на штат подьячих. На местах при наместниках и воеводах появились канцелярии, также с дьяками и подьячими.

Кирпичников, А. И. Российская коррупция. СПб., 2004

ИВАН ГРОЗНЫЙ НА СОБОРЕ 1549 Г.

27 февраля на открытии общего заседания Собора 1549г. царь Иван обратился к совету епископов и Боярской Думе, а затем к воеводам и княжатам (младшим князьям), т.е. к армейским руководителям, дворянскому офицерству (сынам боярским и дворянам).

В своей речи перед епископами и боярами царь обвинил бояр и их приспешников во многих обидах, учиненных ими в годы его бесправия дворянам (детям боярским) и крестьянам.

Вернадский Г.В. Московское царство

ИСТОЧНИКИ СУДЕБНИКА 1550 Г.

Судебник 1550 года занимает особое место среди дру­гих московских судебников. Он изначально создавался как элемент более сложной систематизации правовых установлений, предполагающей урегулирование сфер светского и церковного права.

Относительно времени создания Судебника основным источником информации для нас является речь царя на открытии Стоглавого собора 1551 г. В этой речи Иван IV упоминал, что «въ предыдущее лето» он получил благо­словение от церкви «Судебникъ исправити по старине». Предшествующий год, на который ссылается царь в своей речи, это 7058 год по старому летоисчисле­нию, то есть период с 1 сентября 1549 по 1 сентября 1550 г.

Ананьева Н.Г. Происхождение и источники права Судебника 1550 года

НАРАСТАЮЩАЯ ЗАКОННОСТЬ

Самым распространенным способом расположения норм в тех или иных юридических сборниках Московского государства была организация его по хронологическому принципу, то есть по времени издания правовых норм. Данный принцип прямо провозглашался в ст. 98 Судебника 1550 года, в которой говорилось: «А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написаны, и как те дела с государева докладу и со всех бояр приговору вершается, и те дела в сем Судебнике приписывати».

Дополнительные статьи к Судебнику 1550 года сохранились в многочисленных его списках, составлявшихся во второй половине XVI века. По мнению С. В. Пахмана, «поводом к постановлению новых статей, сообразно естественному ходу развития законодательства, служили обыкновенно возникавшие в судебной практике новые дела и случаи, которые не могли быть решены на основании действовавших узаконений».

В таких ситуациях царю обыкновенно посылался запрос о том, каким нормам следовать при рассмотрении подобного дела. В ответ на этот запрос издавался указ, который в соответствии со ст. 98 Судебника 1550 года приписывался к его тексту. Указ мог быть издан в устной форме (чаще всего именно так и бывало): в этом случае дьяки приказа, которого данный устный указ касался, сами придавали ему письменную форму, изложив его содержание на бумаге в общепринятых для указов выражениях.

Томсинов В.А. Судебники 1497 и 1550 годов как памятники юриспруденции Московского государства