«Судебник» 1550 г.
Сборник законов - памятник русского права XVI в. Первый в русской истории нормативно-правовой акт, провозглашенный единственным источником права.
После венчания на царство в 1547 г. Иван Грозный стремился закрепить произведенные в начале его правления изменения в нормативном документе, который стал бы основой для жизни молодого царства. И в 1549 г. Иван созвал Земский собор, на котором обсуждались положения будущего кодекса, а уже в 1550 г. новый Судебник увидел свет.
ПАМЯТНИК ПРАВА
1. Суд царя и великого князя судит боаром, и околничим, и дворецким, и казначеем, и дьяком. А судом не дружыти и не мстити никому, и посулу в суде не имати; також и всякому судье посулов в суде не имати…
5. Подьачей, которой запишет не по суду для посула без дьячего приказу, и того подьячего казнита торговою казнью, бита кнутьем…
61. А государьскому убойце, и градскому здавцу, и коромолнику, и церковному татю, и головному татю, и подметчику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку, жывота не дата, казнит ево смертною казнью…
88. А крестианом отказыватись из волости в волость и из села в село один срок в году: за неделю до Юрьева дни до осеннего и неделя по Юрьеве дни осеннем. А дворы пожилые платят в поле рубль и два алтына, а в лесех, где десять връст до хоромного лесу, за двор полтина и два алтына. А которой крестианин за кем жывет год да пойдет прочь, и он платит четверть двора; а два года пожывет, и он платит полдвора; а три годы пожывет, и он платит три четверта двора; а четыре годы поживет, и он платит весь двор, рубль и два алтына. А пожилое имати с ворот… А попу пожылого нет, и ходити ему вон безсрочно воля. А которой крестианин с пашни продаст ся в холопи в полную, и он выйдет безсрочно ж, и пожылого с него нет…
92. А которой человек умрет без духовной грамоты, а не будет у него сына, ино статок весь и земли взяти дочери; а не будет у него дочери, ино взята ближнему от его роду…
98. А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написаны, и как те дела с государева докладу и со всех боар приговору вершается, и те дела в сем Судебнике приписывати…
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ ПО СУДЕБНИКУ 1550 Г.
В России круг государственных служащих впервые был очерчен в Судебнике Ивана Грозного (1550 г.), и это были «боярин, или окольничий, или дворецкий, или дьяк». Появление слоя управленцев связано с созданием в Русском государстве XVI века приказов - прообраза будущих министерств. Приказами управляли судьи, им помогали дьяки, опирающиеся в своей работе на штат подьячих. На местах при наместниках и воеводах появились канцелярии, также с дьяками и подьячими.
Кирпичников, А. И. Российская коррупция. СПб., 2004
ИВАН ГРОЗНЫЙ НА СОБОРЕ 1549 Г.
27 февраля на открытии общего заседания Собора 1549г. царь Иван обратился к совету епископов и Боярской Думе, а затем к воеводам и княжатам (младшим князьям), т.е. к армейским руководителям, дворянскому офицерству (сынам боярским и дворянам).
В своей речи перед епископами и боярами царь обвинил бояр и их приспешников во многих обидах, учиненных ими в годы его бесправия дворянам (детям боярским) и крестьянам.
Вернадский Г.В. Московское царство
ИСТОЧНИКИ СУДЕБНИКА 1550 Г.
Судебник 1550 года занимает особое место среди других московских судебников. Он изначально создавался как элемент более сложной систематизации правовых установлений, предполагающей урегулирование сфер светского и церковного права.
Относительно времени создания Судебника основным источником информации для нас является речь царя на открытии Стоглавого собора 1551 г. В этой речи Иван IV упоминал, что «въ предыдущее лето» он получил благословение от церкви «Судебникъ исправити по старине». Предшествующий год, на который ссылается царь в своей речи, это 7058 год по старому летоисчислению, то есть период с 1 сентября 1549 по 1 сентября 1550 г.
Ананьева Н.Г. Происхождение и источники права Судебника 1550 года
НАРАСТАЮЩАЯ ЗАКОННОСТЬ
Самым распространенным способом расположения норм в тех или иных юридических сборниках Московского государства была организация его по хронологическому принципу, то есть по времени издания правовых норм. Данный принцип прямо провозглашался в ст. 98 Судебника 1550 года, в которой говорилось: «А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написаны, и как те дела с государева докладу и со всех бояр приговору вершается, и те дела в сем Судебнике приписывати».
Дополнительные статьи к Судебнику 1550 года сохранились в многочисленных его списках, составлявшихся во второй половине XVI века. По мнению С. В. Пахмана, «поводом к постановлению новых статей, сообразно естественному ходу развития законодательства, служили обыкновенно возникавшие в судебной практике новые дела и случаи, которые не могли быть решены на основании действовавших узаконений».
В таких ситуациях царю обыкновенно посылался запрос о том, каким нормам следовать при рассмотрении подобного дела. В ответ на этот запрос издавался указ, который в соответствии со ст. 98 Судебника 1550 года приписывался к его тексту. Указ мог быть издан в устной форме (чаще всего именно так и бывало): в этом случае дьяки приказа, которого данный устный указ касался, сами придавали ему письменную форму, изложив его содержание на бумаге в общепринятых для указов выражениях.
Томсинов В.А. Судебники 1497 и 1550 годов как памятники юриспруденции Московского государства