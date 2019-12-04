Мать первого русского царя: пять лет власти Елены Глинской 4 декабря 1533 великая княгиня Елена Глинская становится регентом при своем малолетнем сыне, будущем Иване Грозном.

4 декабря 1533 великая княгиня Елена Глинская становится регентом при своем малолетнем сыне, будущем Иване Грозном .

Елена Прекрасная

Дочь литовского князя Василия Глинского не была первой супругой правителя Российского государства Василия III . Ранее он уже был женат на Соломонии Сабуровой, однако за долгие годы брака наследник у них так и не родился. Хотя в свое время невесту Василию Ивановичу выбирали весьма тщательно (Соломония обошла почти 500 «конкуренток»), это не спасло брак. Боярская Дума поддержала решение Василия III о разводе, и Соломония Сабурова отправилась в монастырь.

Несмотря на недовольство со стороны церкви, новую супругу великий князь нашел очень быстро. Считалось, что главной причиной данного обстоятельства была необыкновенная красота Елены Глинской. Летописцы писали, что Василий выбрал Елену «лепоты ради ея лица и благообразия». Не смутил правителя и тот факт, что Глинскую бояре называли незнатной и всячески противились этому союзу. Василий III обратил внимание на другие качества будущей супруги: она была юна, привлекательна, воспитана по-европейски, знала несколько иностранных языков. Великий князь и сам старался соответствовать своей избраннице, «молодился» и первым среди русских правителей начал брить бороду, чем немало удивлял современников.

В браке, продлившемся около восьми лет, Елена Глинская подарила Василию Ивановичу двоих сыновей, Ивана и Юрия. В декабре 1533 года государь скончался, и престол перешел к старшему сыну, которому на тот момент было всего три года. Регентом при Иване IV стала сама великая княгиня, постоянно отбивавшаяся от боярских посягательств на власть.

Копейка рубль бережет

Елену Глинскую нередко сравнивают с княгиней Ольгой , и на то есть сразу несколько причин. Обе женщины фактически управляли страной при малолетних сыновьях, а также осуществили преобразования в финансовой сфере. И если Ольга известна благодаря созданию уроков (фиксированный размер дани) и погостов (места для сбора дани), то с именем Елены Глинской связано появление самой долговечной и «стойкой» денежной единицы в России – копейки.

До финансовой реформы 1535 года на Руси ходило множество денег разной чеканки (московские, новгородские и даже иностранные), различных по весу и форме. Бывало, серебряные монеты срезали, что приводило к удешевлению их настоящей стоимости и несоответствию номинала. Елена Глинская повелела пресечь эту практику и взять за основу новгородскую деньгу. С тех пор все монетные дворы страны обязались чеканить монеты по единому образцу, а старые деньги быстро объявили недействительными и изъяли из обращения во избежание подделок.

Почему же новая монета получила название «копейка»? Дело в том, что на ней было выбито изображение всадника с копьем, вероятно, – Георгия Победоносца . Прежде на московских монетах изображался всадник с саблей, потому называли их сабляницами, новые деньги в народе окрестили копейками. Название прижилось настолько, что существует и по сей день. Сто копеек составляли рубль. В ходу у торговых людей были еще монеты, называемые «четверец» или «полушка», весом 0,17 грамма, то есть в одну четвертую веса копейки, с изображением летящей птицы и надписью «Государь».

Княгиня-созидательница

В период регентства Елены Глинской преобразилась столица Российского государства. К тому времени Москва разрослась далеко за пределы Кремля . С восточной стороны образовался посад – территория, имевшая торговое значение и плотно заселенная горожанами.

Ранее восточная граница посада шла по линии Большого Черкасского переулка и была очерчена только рвом, но во второй четверти шестнадцатого столетия эта защитная система уже не годилась для обороны Москвы в случае нападения врага. Проблема появилась еще при Василии III: скорее всего, о создании мощных крепостных стен великий князь задумался после набега крымского хана в 1521 году. По распоряжению Елены Глинской в 1534 году были собраны средства для возведения стен из дерева и земли. Княгиня личным примером побуждала жителей столицы помочь: она пожертвовала на строительство крупную сумму, а также убедила сделать это многих бояр и московского митрополита Даниила.

Укрепление построили всего за год. «Черновой вариант» представлял собой глубокий ров с земляным валом и переплетенным прутьями частоколом. 16 мая 1535 года будущую крепость торжественно освятил митрополит, после чего мастера заложили первые камни. Работами, которые шли три года, руководил итальянец Петрок Малый Фрязин. Другим известным сооружением зодчего является церковь Вознесения в селе Коломенском, возведенная в честь рождения наследника престола (будущего Ивана Грозного). Китайгородская стена была оборудована средствами ведения верхнего, среднего и нижнего боя, на каждом уровне присутствовали соответствующие бойницы, и все ярусы соединялись лестницами. Здесь нашлось место и для подземных ходов с подвалами, а также «слухов» – приспособлений для выявления вражеских подкопов.

Название «Китай-город» , до сих пор вводящее в заблуждение не только туристов, но и москвичей, никак не связано с китайцами. Словом «кита» в те годы называли связку жердей и прутьев, предназначенных для строительства укреплений. Соответственно, Китай-городом называлось место, окруженное китой. Есть и другая версия: название, возможно, имеет монгольское происхождение, ведь «китай» в переводе с монгольского означает «средний город».

Жертва боярских интриг

На протяжении всего пятилетнего правления Елена Глинская была вынуждена вести трудную борьбу с представителями боярских родов и даже с ближайшими родственниками, оберегая сына от их негативного влияния. Первым захватить престол, опираясь на право родства, попытался брат Василия III Юрий Дмитровский. Затем – Михаил Глинский (дядя княгини), а после него – Андрей Старицкий (еще один брат Василия Ивановича). Последнего в 1537 году не поддержали даже в собственном уделе. Удалившись в Новгород, Андрей Старицкий потерпел поражение от фаворита Елены Глинской Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского, был с позором отправлен в столицу и замучен в тюрьме.

И все же соперники смогли одержать верх. 4 апреля 1538 года великая княгиня скоропостижно скончалась. Причина смерти Елены Глинской доподлинно неизвестна, хотя в останках было обнаружено высокое содержание ртути. По всей видимости, деятельную княгиню отравили враги, которым не давал покоя малолетний государь Иван Васильевич. Ранний уход из жизни матери ожесточил Ивана IV и обрадовал коварных бояр: они еще не подозревали, какую обиду затаит на них будущий русский царь.

Обложка: 24smi.org

Смотрите также:

Роль денег в собирании русских земель: реформа Елены Глинской

Как Иван III с Византией породнился, взяв в приданое величие Руси

Гибель наследника: мог ли Иван Грозный убить старшего сына?

Златники, ассигнации, «керенки»: как менялись деньги в России

Сватался ли Иван Грозный к английской королеве?