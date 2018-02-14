Откуда взялся феномен царства? Вроде бы понятное и распространенное в нашем лексиконе слово «царь» не нуждается в объяснении значения. Царь – это монарх, то есть самодержец, единоличный правитель. И все же, чем царь отличается от императора и короля? Почему Иван Грозный фактически сменил свой великокняжеский титул на царский? И откуда пошла традиция называть царя помазанником Божиим? О термине и помазании Слово «царь» пришло на Русь, трансформировавшись из римского caesar («цезарь», «кесарь»), служившего обязательной частью титула римских императоров. При этом в самом Риме понятию «царь» соответствовало латинское rex. На Руси же царями стали называть римских, а затем византийских императоров, а также властителей древности, о которых сообщала...

Вроде бы понятное и распространенное в нашем лексиконе слово «царь» не нуждается в объяснении значения. Царь – это монарх, то есть самодержец, единоличный правитель. И все же, чем царь отличается от императора и короля? Почему Иван Грозный фактически сменил свой великокняжеский титул на царский? И откуда пошла традиция называть царя помазанником Божиим?

О термине и помазании

Слово «царь» пришло на Русь, трансформировавшись из римского caesar («цезарь», «кесарь»), служившего обязательной частью титула римских императоров. При этом в самом Риме понятию «царь» соответствовало латинское rex . На Руси же царями стали называть римских, а затем византийских императоров, а также властителей древности, о которых сообщала известная историческая и церковная литература. Царями называли древних правителей Израильского и Иудейского государств, германских императоров, а впоследствии правителей Золотой Орды и татарских ханств.

Вполне логично, что помазание на царство в христианской традиции возникло не откуда-нибудь, а из традиции ветхозаветной. После того как народ Израиля попросил дать им царя (до этого они управлялись судьями и лично Богом при посредничестве пророков), Бог повелел пророку Самуилу помазать Его избранника Саула. Вторым помазанником Божиим стал царь Давид. В середине VIII века н. э. традиция инаугурационного помазания монарха в Западной Европе была положена королем франков Пипином Коротким. После Пипина традиция помазания папой римским европейских монархов прочно закрепилась и стала неотъемлемой частью их возведения на престол наряду с коронацией. Согласно популярной версии, в Византии данный обряд стал проводиться, благодаря западному влиянию, в XII–XIII веках, конкретно в 1204 году, после IV Крестового похода. По мнению доктора филологических наук, семиотика и историка культуры Бориса Андреевича Успенского, обряд помазания на царство в Византии появился в середине IX – середине X веков. Так или иначе, до этого времени императора Византии, басилевса, только короновали.

Совершавшийся Константинопольским патриархом в Византии обряд помазания на царство происходил с возгласом «Свят, свят, свят!» и отсылал к ветхозаветной традиции, обозначая богоизбранность человека, становившегося царем, как это было с царями Израиля. На Руси же образовалось существенное отличие ввиду отсутствия необходимой информации об обряде помазания на царство по причине падения Константинополя за сотню лет до введения данного обряда на Руси. Так произошло отождествление помазания миром при возведении на царство с таинством миропомазания. Это означало, что московский царь уподоблялся Христу. И это была уже новозаветная традиция.

Выходит, что царский титул как бы заключил в себе политический и христианский мистический характеры: он делал носителя главой всего светского православного мира. Наконец, царский титул налагал на избранника и помазанника Божьего серьезный груз ответственности и особое требование жить и править в соответствии с христианскими моральными принципами. Эта ответственность и требование связаны со словами апостола Павла в «Посланиях к римлянам»: «Несть бо власть аще не от Бога».Вокруг перевода этой фразы с церковнославянского (наиболее близкого к греческому) на русский язык до сих пор ходят споры, но наиболее вероятным представляется перевод, смысл которого прямо противоположен смыслу, вложенному в данную фразу в Синодальном переводе . А именно: следует понимать данную фразу не как «Нет власти, которая не от Бога», а «Не есть власть, если не от Бога». Это значит, что если государственная власть осуществляется не в христианском духе, то она уже не от Бога.

Явление царства на Руси

Когда в Московской Руси старцем Филофеем была сформулирована концепция Москвы как Третьего Рима, в ней, в частности, говорилось, что Рим и Константинополь пали из-за вероотступничества (Рим ушел в раскол в 1051 году, а Константинополь незадолго до падения, в середине XV века, принял унию с католиками), так что Москва является преемником Константинополя в качестве центра мирового христианства. И в этой связи московский государь должен играть роль хранителя истинной христианской веры. Более того, данная концепция не только торжественно, но и тревожно подняла вопрос ответственности, свалившейся на Москву.

Январь 1547 года был ознаменован венчанием Ивана IV на царство. С XIV века и до этого события московский государь носил титул «великий князь Московский». Конечно, дед Ивана Грозного, Иван III, использовал в деловой переписке почетное титулование «царь», таким образом ставя себя на один уровень с германским императором и в определенном смысле – с турецким султаном. Но официальное венчание Ивана IV на царство подняло московского правителя выше всех властителей Запада – разумеется, смириться с таким раскладом было для них непросто. Даже Константинопольский патриарх признал царский статус московского самодержца только в 1561 году. Однако Иван IV не был помазан на царство. Впервые на Руси помазание прибавилось к венчанию при поставлении на престол царя Федора Ивановича в 1584 году.