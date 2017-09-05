Так ли страшен Домострой? Иногда можно услышать такую фразу: «Ну у вас дома и домострой!» В эти слова обычно вкладывается что-то очень жесткое и совсем не демократичное. Предполагается, что в семье правит какой-то деспот, пресекающий любые поползновения к свободе и равноправию. А еще было время, когда в нашей истории было принято критиковать и отвергать, даже не читая, произведения прошедших эпох, в том числе очень талантливые. Домострой на долгие времена стал синонимом «темного царства», символом ушедшего царского режима. И это говорилось о выдающемся памятнике XVI столетия, ярко отражавшем состояние тогдашнего русского общества. Вот его полное название: «Книга, называемая Домострой, содержащая полезные сведения, поучения и наставления...

«Домострой» (полное название: «Книга, называемая «Домострой», содержащая в себе полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину - мужу, и жене, и детям, и слугам, и служанкам»). Этот свод советов и правил, определявших все стороны жизни русского человека XVI в., в правление Ивана Грозного подготовил, вероятнее всего, сподвижник царя, священник Сильвестр.

Автор Домостроя

Сильвестр (начало XVI в.-до 1568 г.), выходец из новгородской зажиточной торгово-промышленной среды, был близок к новгородскому архиепископу Макарию, после избрания которого митрополитом переехал в Москву и с 1545 г. стал протопопом придворного Благовещенского собора в Кремле. Он участвовал в подготовке и проведении государственных и культурных реформ того времени, в том числе в составлении и редактировании таких важных памятников, как Судебник 1550 г. и Четьи-Минеи. По своим политическим взглядам Сильвестр близок к нестяжателям, он выступал против обогащения церкви, отстаивал сильную государственную власть - единодержавие; это стало политической платформой для сближения с представителями возвышавшегося дворянства (в лице других приверженцев нового курса, таких как Алексей Адашев).

Иногда можно услышать такую фразу: «Ну у вас дома и домострой!» В эти слова обычно вкладывается что-то очень жесткое и совсем не демократичное. Предполагается, что в семье правит какой-то деспот, пресекающий любые поползновения к свободе и равноправию.

А еще было время, когда в нашей истории было принято критиковать и отвергать, даже не читая, произведения прошедших эпох, в том числе очень талантливые. Домострой на долгие времена стал синонимом «темного царства», символом ушедшего царского режима. И это говорилось о выдающемся памятнике XVI столетия, ярко отражавшем состояние тогдашнего русского общества. Вот его полное название: «Книга, называемая Домострой, содержащая полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину – мужу и жене, и детям, и слугам, и служанкам».

И как ни старайся, ярлык «темное царство» к этому произведению не приклеивается. В Домострое, наряду с бытовыми советами, как содержать посуду в чистоте или солить рыжики, приводятся и нравственные рекомендации: как обустроить свои отношения с членами семьи и многое другое. По сути – это свод социальных и экономических правил той эпохи.

До сих пор историки спорят об авторстве Домостроя. Есть мнение, что книгу написал протопоп Сильвестр, духовный наставник молодого Ивана Грозного . Если это верно, то хорошие книжки в детстве читал Иван Васильевич!

Хочется удивляться мудрости наших предков, которые в условиях, когда вся жизнь была подчинена религиозным канонам, на страницах Домостроя нашли очень точные и поныне не устаревшие слова, определявшие линию жизненного поведения человека: «Тем, кто старше тебя, честь воздавай и кланяйся; средних как братьев почитай; немощных и скорбных утешь любовью, а младших как детей возлюби – никакому созданию Божию не будь лиходеем. Славы земной ни в чем не желай; …всякую скорбь и притеснение с благодарностью претерпи; если обидят – не мсти, если хулят – молись; не воздавай злом за зло; согрешающих не осуждай, вспомни и о своих грехах; отвергни советы злых людей; равняйся на живущих по правде, их деяния запиши в сердце своем и сам поступай так же».

Не менее актуальны сегодня и следующие домостроевские наказы: «А пошлет Бог кому детей – сыновей или дочерей, то заботиться о чадах своих отцу и матери, обеспечить их и воспитать в добром поучении; учить страху Божию и вежливости и всякому порядку, а затем… их учить рукоделию; любить их и беречь, но и страхом спасать, наказывая и поучая, а осудив, побить. Наказывай детей в юности – упокоят тебя в старости твоей. И беречь и блюсти чистоту телесную и от всякого греха отцам чад своих как зеницу ока и как свою душу».

После этих слов принятый при Хрущеве Моральный кодекс строителя коммунизма «отдыхает».