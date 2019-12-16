Как 40 русских стрельцов защитили столицу Грузинского царства Сегодняшние отношения между Россией и Грузией никак не увязываются с той исторической памятью, которая связывала два братских православных народа в течение долгих веков. Ведь отношения между народами начали складываться не вчера, и за века прошли долгий путь испытаний. На чтение: 2 минуты

Сегодняшние отношения между Россией и Грузией никак не увязываются с той исторической памятью, которая связывала два братских православных народа в течение долгих веков. Ведь отношения между народами начали складываться не вчера, и за века прошли долгий путь испытаний.

Кто начал первым…

В сторону Кавказа Россия начала вглядываться еще в ранние годы истории государства Российского. Князь Святослав, в конце X века разгромив хазар, добрался до предгорий Кавказа, к востоку от Азовского моря, где позже появилось Тмутараканское княжество . Уже тогда стали завязываться отношения с царствующими домами Кавказа. Известно, что князь Изяслав Мстиславович женился на дочери грузинского царя Деметре I.|

На долгие годы отодвинулся Кавказ от Руси в период монгольского нашествия и феодальной раздробленности, но как только произошло объединение русских земель и возникло централизованное государство, возобновилось продвижение на юг. Интерес был взаимным, и правители разрозненных грузинских княжеств и государств искали в России опору в борьбе против Персии и Турции.

Вот здесь мы отвечаем на вопрос: кто первый? Первый шаг сделал кахетинский царь Александр I, который в 1491 году отправил послов в Московию. Так и начались регулярные дипломатические отношения, которые продолжились в годы правления Ивана Грозного, Бориса Годунова, Алексея Михайловича.

При Петре I связи двух государств окрепли еще больше. Особенно крепкой была дружба Петра с наследником кахетинского престола Александром. Александр стал генерал-фельдцейхмейстером, путешествовал с царем, участвовал в войне со Швецией. А в годы правления Екатерины II Россия стала для Грузии реальной силой, которая помогла противостоять натиску Персии и Турции и обрести самостоятельность.

Защитники Грузинского царства

Мы можем привести массу примеров содружества наших стран, но остановимся только на одном событии, происшедшем во времена Бориса Годунова. Активность русских на Кавказе вызывала раздражение у Турции и Персии, которые сами соперничали друг с другом за эти территории. Русское государство, поддерживая отношения с правителями Грузии, надеялось и на их помощь в борьбе с османами, персами и дагестанскими горцами.

В 1604 году в Грузию по поручению царя Бориса Годунова русского посольства было отправлено посольство во главе с думным дворянином Михаилом Игнатьевичем Татищевым. В его задачу входило несколько миссий: во-первых, получение официального, утвержденного присягой , перехода Грузинского царства в московское подданство ; поиск жениха и невесты для дочери и сына царя Бориса Годунов; и в-третьих, обретение поддержки в совместных действиях русских и грузинских войск против дагестанских правителей.

Так дипломат описывал найденных для царских детей невесту и жениха: «Хоздрою 23 года от рождения; он высок и строен; лицо у него красиво и чисто, но смугло; глаза светлые карие, нос с горбинкой, волосы темно-русые, ус тонкий… в разговорах умен и речист…; одним словом хорош, но не отличен; вероятно, что полюбится, но не верно.. Елена прелестна, но не чрезвычайно: бела и еще несколько белится; глаза черные, нос небольшой, волосы крашеные; станом пряма, не слишком тонка; в лице не довольно полна» .

М. И. Татищев планировал взять их с собой в Москву, говоря, что невеста будущего царя будет жить при царице, учить язык и обычаи. Однако по пути в Россию Михаил Татищев узнал о разгроме турками русских в Дагестане, оставил князя Хоздроя, а сам поспешил в Москву.

Русских дипломатов в столице Кахетии встретил царевич Георгий. Его отца, царя Александра, вместе с войском персы «мобилизовали» на войну с турками. А столицу государства, город Загем, остались охранять небольшие силы. Этим воспользовались турки, и к Загему двинулся сильный турецкий отряд, а с севера, со стороны Дагестана, подходили кумыки. Для грузин сложилось отчаянное положение.

Царевич Георгий попросил Татищева оказать помощь. Все посольство охраняло несколько десятков стрельцов, да и указаний дипломат не получал от своего царя на участие в боевых действиях. Но он принял решение, рискнул и выделил 40 русских стрельцов на защиту столицы. После долгих колебаний Михаил Игнатьевич, опасаясь царского гнева, передал сорок стрельцов в распоряжению кахетинского царевича. 7 октября 1604 года 6-тысячное грузинское войско при поддержке русских стрельцов вступило в бой с турками.

Русские стрельцы были поставлены в первый ряд и залпами из пищалей остановили атаку турок. После уже последовала контратака грузинских воинов, и турецкие войска были обращены в бегство. В результате было взято много пленных и отбит «полон», который турки собрали во время своего рейда. Когда до кумыков дошло, что случилось с турками, они поспешно отступили. Столица была спасена.

Михаил Татищев добился двойного успеха. Он помог в защите грузинской столицы и доказал, что грузины всегда могут рассчитывать на помощь Русского государства. И здесь очень к месту привести слова А.С. Пушкина из «Путешествия в Арзрум », которые очень хорошо характеризуют русско-грузинское сотрудничество: «Грузины народ воинственный. Они доказали свою храбрость под нашими знаменами».

Современные грузинские политики уже давно изо всех сил стремятся войти в НАТО, видя в нем своего главного защитника, а ведь история учит, что всего 40 русских стрельцов способны защитить их от всех напастей…

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