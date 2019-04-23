Михаил Скопин-Шуйский. Мог ли он спасти Россию в Смутное время? «Имея от роду всего 23 года, он отличался статным видом, умом, зрелым не по летам, силою духа, приветливостью, воинским искусством и уменьем обходиться с иностранцами».Шведский историк Ю. Видекинд о Михаиле Скопине-Шуйском 23 апреля 1610 года скончался Михаил Васильевич Скопин-Шуйский – выдающийся полководец и государственный деятель Смутного времени. Он прожил короткую, но яркую и полную военных приключений жизнь. Существуют разные версии о его смерти, но повернись судьба по-другому, возможно, Шуйские, а не Романовы возглавили бы государство, а Смута закончилась бы на два года раньше. Потомственный полководец О детстве Михаила Скопина-Шуйского известно немного. Он происходил из древнего рода, близкого к роду Шуйских... На чтение: 3 минуты

«Имея от роду всего 23 года, он отличался статным видом, умом, зрелым не по летам, силою духа, приветливостью, воинским искусством и уменьем обходиться с иностранцами». Шведский историк Ю. Видекинд о Михаиле Скопине-Шуйском

23 апреля 1610 года скончался Михаил Васильевич Скопин-Шуйский – выдающийся полководец и государственный деятель Смутного времени .

Он прожил короткую, но яркую и полную военных приключений жизнь. Существуют разные версии о его смерти, но повернись судьба по-другому, возможно, Шуйские, а не Романовы возглавили бы государство, а Смута закончилась бы на два года раньше.

Потомственный полководец

О детстве Михаила Скопина-Шуйского известно немного. Он происходил из древнего рода, близкого к роду Шуйских – более старшей ветви Рюриковичей. Все его предки отмечались ратными подвигами в войнах с татарами и вторгающимися с запада европейскими армиями. Тем не менее мы знаем, что молодой дворянин получил хорошее образование и воспитание. Он рано потерял отца Василия Скопина-Шуйского, но заботу о нем принял на себя один из известнейших и влиятельнейших русских бояр, будущий царь Василий Шуйский , приходившийся ему дядей. С ранних лет Михаил отличался силой и удалью, умел расположить людей к себе. Не зря при дворе царя Бориса Годунова он получает должность стольника. Затем, уже при Лжедмитрии , он становится «Великим мечником» – за то, что сопровождает в кремль мнимую мать самозванца Марию Нагую, «признавшую» сына.

Уже тогда, не достигнув и 18 лет, Михаил тянулся к военному ремеслу, постоянно совершенствовался в верховой езде, владел разными видами оружия. Он много читал и постигал тактику и стратегию ведения войны, не зря один из знаменитых командиров иностранных наемников в России швед Я. Делагарди, который дружил с Михаилом, высоко оценивал его как бойца и командира. Ко времени убийства Лжедмитрия I Скопин-Шуйский был уже сформировавшимся молодым мужчиной и жаждал проявить себя на военной службе. Обстоятельства благоволили ему, и когда бояре «выкрикнули» на царство Василия Шуйского, его дядю, он тут же получил от него карт-бланш и стал воеводой.

Боевое крещение

Шаткое положение царя Василия Шуйского среди бояр усугублялось не только внешними угрозами, прежде всего со стороны Польши, но и внутренними распрями. Лжедмитрий II уже был на пути к Москве, а на юге России поднялось мощное народное восстание под предводительством Ивана Болотникова . Как раз в подавлении восстания и проявил себя впервые молодой полководец. Уже в статусе воеводы Скопин-Шуйский одержал победу в битве при реке Пахре, чем заставил восставших избрать более долгий путь к Москве. Эта победа дала городу и его защитникам больше времени для подготовки к бою. Когда болотниковцы подошли к столице, Скопин-Шуйский еще раз отличился своими активными действиями, не дав им начать долгую осаду. Вылазки увенчались успехом, и войска Скопина-Шуйского «воров побили и живых многих поймали». Затем в ходе преследования восставших молодому полководцу удалось оттеснить их сначала к Калуге, а затем и к Туле, которая после продолжительной 4-месячной осады сдалась в октябре 1607 года. Болотников был побежден, а Михаил Скопин-Шуйский был пожалован боярским чином в 22 года, что было просто из ряда вон выходящим случаем для России тех лет. Поистине Василий Шуйский приобрел великого полководца среди своих приближенных.

Несмотря на эту победу военная обстановка продолжала ухудшаться. Брат царя Дмитрий Шуйский с войском потерпел поражение от Лжедмитрия II, под Болховом. В очередной раз столице угрожала опасность, и царь не преминул отправить талантливого полководца навстречу войскам самозванца. Шуйский немедленно выступил, но многие не хотели воевать против «чудом уцелевшего царевича Дмитрия», и эта «шаткость» в войсках не давала ему возможности дать сражение. Когда ему удалось справиться с разбродом и арестовать лидеров перебежчиков Ивана Катырёва-Ростовского, Юрия Трубецкого и Ивана Троекурова, войско Лжедмитрия II уже окружило Москву с северо-запада, встав Тушинским лагерем, Лжедмитрий II именно тогда стал «Тушинским вором».

Опытный полководец

Царь принял решение отправить харизматичного Скопина-Шуйского на север Руси собирать верных людей для противостояния полякам и самозванцу. Михаилу удалось за короткое время собрать боеспособную армию, более того, он смог научить русских ратников «стройному бою» с пиками по Европейскому образцу, что дало нашим войскам преимущество в битвах в чистом поле с мощной польской панцирной гусарской конницей.

В союзе со шведскими наемниками, хотя их было и немного, войска Скопина-Шуйского в 1609 году одерживают серию побед под Торопцем, Торжком и Тверью. Поляки понесли тяжелые потери, а Скопин-Шуйский научился громить польскую конницу. Использовал он и новые тактические приемы, к примеру, постоянно использовал деревянные колья-острожки, мешавшие кавалерии атаковать (этому он научился у восставших болотниковцев). Применял и неожиданные ночные атаки.

Кульминацией полководческого таланта и удачи Михаила Скопина-Шуйского стала блестящая победа под Калязиным, когда полностью русское войско одержало убедительную победу над поляками Яна Сапеги. Большая часть городов, присягнувших ранее Лжедмитрию II, отвернулась от него, а польские интервенты сильно поредели, потерпев ряд поражений от войск Скопина-Шуйского. Победа на Каринском поле подтвердила неготовность поляков биться с молодым русским полководцем. И уже в январе 1610 года Ян Сапега снимает осаду с Троице-Сергиевого монастыря, опасаясь, что его войска могут погибнуть полностью.

Финальным аккордом стал распад Тушинского лагеря, из которого уже бежал «царька», как его называли поляки, Лжедмитрий II, и его «жена» Марина Мнишек. Все интервенты, предатели и самозванцы тянулись в войско польского короля Сигизмунда III, который объявил России войну и подошел с войском к Смоленску.

Смерть героя

«И была в Москве радость великая, и начали во всех церквах в колокола звонить и молитвы Богу воссылать, и все радости великой преисполнились. Люди же города Москвы все хвалили мудрый добрый разум, и благодеяния, и храбрость Михайла Васильевича Скопина-Шуйского»

12 марта 1610 года войска Михаила Скопина-Шуйского торжественно при большом стечении народа вступили в освобожденную Москву. Царь Василий Шуйский приветствовал своего племянника почестями и подарками. Однако уже тогда ни для кого в Москве не было секретом, что царь завидует молодому полководцу. Хуже того, Дмитрий Шуйский, проигравший все сражения мятежникам, затаил большую обиду на более удачливого Михаила.

Несмотря на то что Скопин-Шуйский уже собирал своих ветеранов для похода на помощь осажденному Смоленску, выйти из Москвы ему было не суждено. Бывший при нем швед Делагарди советовал Михаилу уехать в войска, чтобы быть в безопасности. Но Михаил, не принявший ранее из рук Прокопия Ляпунова грамоту, которая предлагала ему царство, считал, что царь оценил его верность. Поэтому он с радостью принял приглашение на пир в честь крестин князя Ивана Михайловича Воротынского. В присутствии царя Михаил принял чашу с вином из рук Екатерины – жены Дмитрия Шуйского и дочери жестокого сподвижника Ивана Грозного Малюты Скуратова. Сразу после глотка ему стало плохо, из носа пошла обильная кровь, и он, не приходя в сознание, скончался. Немец Мартин Бер, бывший в ту пору при московском дворе, описывал смерть молодого полководца так: «Храбрый же Скопин, спасший Россию, получил от Василия Шуйского в награду яд. Царь приказал его отравить, досадуя, что московитяне уважали Скопина за ум и мужество более, чем его самого. Вся Москва погрузилась в печаль, узнав о кончине великого мужа».

Всего лишь 23 года смог прожить действительно талантливейший полководец времен Смуты в России. Возможно, ему суждено было стать спасителем Отечества, изменить нашу историю. Но его кончина поставила крест не только на войне с поляками. Бездарный Дмитрий Шуйский, возглавивший войско, проиграл полякам в битве у Клушина и потерял боеспособную армию. Поляки, как мы знаем, вслед за этим пришли уже в Москву, где взяли династию Шуйских в плен. Так продолжилась губительная для России Смута.