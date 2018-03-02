Краткий курс истории. Патриарх Смутного времени 2 марта Русская православная церковь чтит память священномученика Ермогена...

2 марта Русская православная церковь чтит память священномученика Ермогена (Гермогена), Патриарха Московского и всея Руси, чудотворца.

Священство

О ранних годах жизни святителя ничего не известно, как и о его родителях. Более-менее достоверно можно утверждать, что еще подростком Ермолай, будущий Гермоген, ушёл в Казань и поступил в Спасо-Преображенский монастырь, где его религиозные взгляды укрепились. Первые документальные известия о Гермогене относятся ко времени его служения священником в Казани в конце 1570-х годов. Перед историками он предстает уже приходским казанским священником. После явления Казанской иконы Божией Матери именно Гермоген переносит ее в Никольскую церковь по благословению местного архиерея. С 1589 года Гермоген уже епископ и первый митрополит Казанский. На этом посту он вел активную миссионерскую деятельность по христианизации татар и другого местного населения. Его перу принадлежит история обретения Казанской иконы. По его прошению канонизируются три казанских мученика: Иоанн, плененный татарами русский, и двое новообращенных татар - Петр и Стефан.

Твердый характер

Гермоген с самого начала служения был известен своей твердостью, ученостью и благочестием. Он играл важную роль в политической жизни Московского государства. Поскольку Гермоген был человеком известным и влиятельным, Лжедмитрий I решил включить его в состав Боярской думы, но личной симпатией митрополита ему заручиться не удалось – тот требовал принятия Мариной Мнишек православия. За это Гермоген был исключен из Думы и сослан в Казань (но власть сменилась, и поездка не состоялась). В 1606 году он стал патриархом Московским. Гермоген, как сторонник Василия Шуйского , оказывал ему поддержку и сопротивлялся его свержению до последнего., за что был удостоен звания патриарха Московского. Семибоярщину не поддерживал и пытался организовать выборы нового царя из русского рода.

Призывал на борьбу

После захвата Москвы польскими войсками возглавил патриотическое движение, рассылал грамоты в Нижний Новгород, Суздаль, Владимир с призывом к восстанию против интервентов.

С кандидатурой на русский престол польского королевича Владислава патриарх согласился скрепя сердце и только при условии, что тот примет веру православную, а польские войска покинут территорию России. Когда стало понятно, что польская сторона на это не пойдет, патриарх стал писать воззвания к русскому народу, призывавшие восстать и свергнуть польскую власть. Он продолжал благословлять ополчения и рассылать грамоты, фактически находясь в заложниках в Кремле. За это бояре, без решения архиерейского собора, сняли с Гермогена патриаршие знаки и заточили его в Чудовом монастыре . Вместо него бояре вывели из Чудова монастыря прежнего патриарха Игнатия и посадили на патриаршем престоле. В Светлый понедельник 1611 года первое народное ополчение подошло к Москве и начало осаду Кремля, продолжавшуюся несколько месяцев. Осаждённые в Кремле поляки не раз посылали к патриарху Гермогену послов с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая при этом ему смертной казнью. Святитель отвечал:

«Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, литовские люди, пойдете из Московского государства, я благословлю русское ополчение идти от Москвы, но, если останетесь здесь, я благословляю всех стоять против вас и помереть за православную веру.»

Спустя девять месяцев заключения, 17 (27) февраля 1612 года, он скончался от голода, так и не дождавшись освобождения Москвы. Гермоген был похоронен в соборе Чуда Архангела Михаила, а в 1652 году тело перенесли в гробницу в Успенском соборе Кремля.