Взятие Берлина русскими войсками Русские войска вошли в Берлин после того, как при их приближении город был оставлен французской армией. На чтение: 3 минуты

БЫЛО ЗА ЧТО

К русскому царю Александру III приехал в гости Вильгельм II, последний германский император. На маневрах ему в шефство дали Выборгский пехотный полк, которым он командовал. В свое время выборжцы за взятие Берлина получили в награду серебряные трубы.

Солдаты в полку подобрались молодец к молодцу, отличались хорошей выучкой, сметкой и сообразительностью.

На параде после маневров Вильгельм увидел в руках у горнистов большие серебряные трубы. «За какие отличия получил полк эту награду?» - обратился он к трубачу.

Не успел переводчик передать последнее слово вопроса, как горнист звучно ответил: «За взятие Берлина, ваше императорское величество!»

Горнист застыл в позиции «смирно». Он «ел глазами» начальство так, как это предписывалось уставом.

Вильгельм на секунду опешил, но, спохватившись, сказал: «Ну, это происходило давно и больше не повторится».

Растерявшийся переводчик не успел перевести слов германского императора. Горнист, желая поправиться, быстро отрапортовал: «Никак нет, ваше величество!»

А молодой подпоручик, стоявший подле своей роты, не выдержал и процедил вполголоса: «Поживем - увидим!» Вильгельм взглянул гневно на горниста и направился к Александру.

Грусланов В. Н. Дорогие реликвии. Л., 1985

ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ ПОХОД РУССКОЙ АРМИИ

Заграничные походы русской армии 1813-1814 годов боевые действия русской армии совместно с прусскими, шведскими и австрийскими войсками по завершению разгрома армии Наполеона I и освобождению стран Западной Европы от французских завоевателей. 21 декабря 1812 года Кутузов в приказе по армии поздравил войска с изгнанием врага из пределов России и призвал их «довершить поражение неприятеля на собственных полях его».

Целью России было изгнать французские войска из захваченных ими стран, лишить Наполеона возможности использовать их ресурсы, завершить разгром агрессора на его собственной территории и обеспечить установление длительного мира в Европе. С другой стороны, царское правительство ставило целью восстановить феодально-абсолютистские режимы в европейских государствах. Наполеон после поражения в России стремился выиграть время и вновь создать массовую армию.

Стратегический план русского командования строился в расчете на то, чтобы в возможно короткий срок вывести Пруссию и Австрию из войны на стороне Наполеона и сделать их союзниками России.

Наступательные действия в 1813 году отличались большим пространственным размахом, высокой интенсивностью. Они развернулись на фронте от берегов Балтийского моря до Брест Литовска, велись на большую глубину — от Немана до Рейна. Кампания 1813 года окончилась разгромом наполеоновских войск в Лейпцигском сражении в октябре 1813 г. («Битва народов»). С обеих сторон в сражении участвовало свыше 500 тысяч человек: союзники - свыше 300 тысяч человек (в том числе 127 тысяч русских), 1385 орудий; наполеоновские войска - около 200 тысяч человек, 700 орудий. Важнейшими ее итогами явились образование могущественной антифранцузской коалиции и распад Рейнского союза (36 германских государств под протекторатом Наполеона), разгром вновь сформированной Наполеоном армии и освобождение Германии и Голландии.

К началу кампании 1814 года в войсках союзников, развернувшихся на Рейне, насчитывалось около 460 тысяч человек, в том числе свыше 157 тысяч русских. В декабре 1813 начале января 1814 годов все три союзные армии форсировали Рейн и начали наступление вглубь Франции.

В целях укрепления коалиции 26 февраля (10 марта) 1814 года между Великобританией, Россией, Австрией и Пруссией был подписан Шомонский трактат, по которому стороны обязались не вступать с Францией в сепаратные переговоры о мире, оказывать взаимно военную помощь и сообща разрешать вопросы о будущем Европы. Этим договором были заложены основы Священного союза.

Кампания 1814 года окончилась капитуляцией Парижа 18(30) марта. 25 марта (6 апреля) в Фонтенбло Наполеон подписал отречение от престола, затем был сослан на остров Эльба.

18(30) мая 1814 года между союзниками и Францией был подписан Парижский мир.

Историческая справка РИА Новости

МАНИФЕСТ ПРУССКОГО КОРОЛЯ О НАБОРЕ ОПОЛЧЕНИЯ

Находящийся перед очами нашими пример показал, что Бог принимает под особенный свой покров те народы, кои в неограниченном уверении на своего Государя защищают отечество свое мужественно и постоянно от насилий и угнетения иноплеменных.

Жители Пруссии! Исполните сердца ваши сими благородными чувствованиями. Вы горите желанием освободить себя от иностранного ига. С радостным восхищением взираю на рвение, с каковым юноши всех состояний принимают оружие, и становятся под знамена Моего воинства; с каковою охотою мужи, презирая всякую опасность, вступают в военную службу; и какими жертвами стараются наперерыв все состояния всякого возраста и пола явить любовь свою к отечеству.

Мужества исполненное войско стоит с победоносными и сильными союзниками в готовности подкрепить столь достохвальную ревность. Воины сии будут сражаться за нашу независимость и за честь народа.

Прусаки! Для достижения сей цели необходимо нужно, чтобы учреждено было в самоскорейшем времени всеобщее ополчение. Время не позволяет Мне заняться совещанием о сем деле с Государственными Чинами. Однако ж предписание об учреждении земского оберегательного войска начертано соразмерно с силами и средствами каждой из Провинций Пруссии. Правительство сообщит о сем к сведению Государственным Чинам. Ныне необходимо нужна поспешность. Каждый гражданин конечно не замедлит изъявить готовность свою на служение отечеству. Я имею право надеяться на ваше усердие.

Верный Мой народ употребит все возможные средства в сей последней и решительной брани за отечество, независимость, честь и собственные свои жилища, для сохранения древнего имени, которое доставили нам предки наши кровью своею.

Кто ж, паче чаяния, под какими-либо ничтожными предлогами, будет уклоняться от служения отечеству, того не только постигнет законное наказание, но и презрение от всех людей, охотно жертвующих жизнью своею за то, что для каждого человека есть достопочтенно и священно.

Дело Мое, есть дело Моего народа, и всех благомыслящих в Европе!

Дано в Бреславе, 17-го Марта 1813.

Интернет-проект «1812 год»

ИЗ РАПОРТА ГЕНЕРАЛА П.X. ВИТГЕНШТЕЙНА

О ВСТУПЛЕНИИ РУССКИХ ВОЙСК В БЕРЛИН. 1 МАРТА 1813 Г

Третьего дни со вверенными мне войсками прибыл я в Берлин. Дружеский прием оных от жителей сей столицы был чрезвычайной и неописанной... Обе стороны дороги были покрыты неисчисленным множеством всякого звания людей, а вступая в город по улицам, во всех домах крыши, заборы и окны были наполнены зрителями, и во все это время изо ста тысяч уст раздавались безумолчно восклицания: «Да здравствует Александр, наш избавитель!» - на лице каждого было видно чувство живейшей радости и приязни, всякая кисть будет слаба к выражению сей восхитительной картины... Вечером весь город был иллюминирован, и на большом театре дана была пьеса под названием «Федора - российский анекдот», которая беспрестанно была прерываема таковыми же восклицаниями.

«ЗАНИМАЕМ ТРЕТЬЮ СТОЛИЦУ»

Еще 24 декабря 1812 г. (5 января 1813 г.), за месяц до вступления в Варшаву, русские войска под командованием П.Х. Витгенштейна заняли Кенигсберг - древнюю столицу Пруссии, а 20 февраля (4 марта) авангард того же Витгенштейна во главе с генерал-майором А.И. Чернышевым (будущим светлейшим князем) на плечах отступавшего противника вошел в Берлин. «Радостное изумление жителей выше описания, - докладывал Чернышев Витгенштейну о том, как приняли россиян в Берлине. - Все сословия, все лета, сами женщины приветствовали входящее войско, вознося до небес драгоценное имя милостивого монарха <...>. Каждый воин был облобызан толпящимися тысячьми народа». 22 февраля (6 марта) Кутузов с гордостью написал жене: «Итак, вышед из пределов своих, мы уже занимаем третью столицу». На этом шествие войск Кутузова по европейским столицам не закончилось. 15 (27) марта русский авангард генерала барона Ф.Ф. Винценгероде при поддержке гусар прусского генерала Г.-Л. Блюхера без боя занял Дрезден - столицу Саксонии. «Вот и четвертая столица!» - доложил Михаил Илларионович своей Екатерине Ильиничне.

Последним торжеством русских войск, которое успел пережить уже изнемогавший от трудов и недугов фельдмаршал, стала капитуляция крепости Торн перед войсками М.Б. Барклая-де-Толли. Предписав «всем войскам» по этому поводу «принесть торжественно благодарственное молебствие к Господу Богу», Кутузов уведомил своих генералов о необычных условиях капитуляции: «Весь гарнизон 6 (18) апреля вышел из крепости обезоруженный и получает направление восвояси с тем, чтобы в течение нынешнего года не служить противу России и ее союзников».

Троицкий H.A. Фельдмаршал Кутузов: мифы и факты. М., 2002

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОСЕЛКИ

В 1843 г. при оренбургском генерал-губернаторе В. А. Обручеве вышло «положение», которое предписывало всем новым казачьим поселениям присвоить названия в память о событиях из военной истории страны, военных сражениях, в которых оренбургское казачество принимало активное участие. Так на карте Южного Урала появился своеобразный мемориал воинской славы, «тезки» не только городов и сел центра России, но и зарубежья: Париж, Берлин, Бородино, Кассель, Лейпциг, Тарутино, Фершампенуаз и др.

Берлин

Берлин - село в Троицком районе Челябинской области. Входит в состав Нижнесанарского сельского поселения. Основано в 1842 году как военное поселение - пост Оренбургского казачьего войска. Названо в честь взятия русскими войсками Берлина в 1760 г. во время Семилетней войны (1756-1763 гг.) и в 1813 г. во время войны с Наполеоном.

Близ села расположен Троицкий лесостепной заказник и Троицкое учебно-опытное лесное хозяйство - биологическая база Пермского Государственного Университета, на которой ведутся наблюдения за состоянием заказника и проходят практику студенты-биологи.

Европейские поселки - Париж, Берлин и Лейпциг

Обложка: Русская кавалерия. Монетный оттиск с гравюрами воинов на конях: Татары; Казаки Черного моря, Дона, Сибири, Урала и Крыма: калмыки, киргизы и башкиры. Содержит имена на французском языке и текст со сведениями о казаках, напечатанный внизу гравюры на голландском и французском языках.

Источник: https://www.europeana.eu