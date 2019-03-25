В деле только кавалерия. Битва при Фер-Шампенуаз 25 марта 1814 года в ходе Заграничного похода Русской армии произошел уникальный бой. Корпуса французских маршалов Мармона и Мортье во встречном сражении были разбиты исключительно при помощи кавалерии и конной артиллерии союзников. Безусловно, главными действующими лицами от союзников выступали наши соотечественники: генералы П. П. Пален, Ф. К. Корф и И. В. Васильчиков, на поле боя присутствовал и лично цесаревич Константин Павлович, бывший в ту пору не только генерал-инспектором кавалерии, но и лихим наездником. В этот же день русские всадники уничтожили крупный конвой с припасами, шедший, как и разбитые до этого корпуса, на соединение с Наполеоном. Благодаря этой победе, ключевую роль... На чтение: 4 минуты

25 марта 1814 года в ходе Заграничного похода Русской армии произошел уникальный бой.

Корпуса французских маршалов Мармона и Мортье во встречном сражении были разбиты исключительно при помощи кавалерии и конной артиллерии союзников. Безусловно, главными действующими лицами от союзников выступали наши соотечественники: генералы П. П. Пален, Ф. К. Корф и И. В. Васильчиков, на поле боя присутствовал и лично цесаревич Константин Павлович, бывший в ту пору не только генерал-инспектором кавалерии, но и лихим наездником. В этот же день русские всадники уничтожили крупный конвой с припасами, шедший, как и разбитые до этого корпуса, на соединение с Наполеоном. Благодаря этой победе, ключевую роль в которой сыграли русские кавалеристы, путь на французскую столицу оказался открыт.

«Французы отступают не на Париж, а на Москву»

Русские кирасиры при Фер-Шампенуаз. Источник: http://encyclopedia.mil.ru

Такими словами недоумения казаки из разведывательных разъездов и партий докладывали о движении армии Наполеона. Войска французского императора, и правда, совершали непонятные командовавшему армиями союзников австрийскому фельдмаршалу Шварценбергу маневры. Наполеон знал, что старый и осторожный Шварценберг очень щепетильно относится к своим тылам и вопросам снабжения армии, и во многом из-за этого наступление союзников шло так медленно. Наполеон пытался угрожать тылам союзной армии, так как сил для генерального сражения он не имел.

В целом ситуация для Наполеона была критической. Из Испании армия Веллингтона вторглась в южную Францию. Союзники в конце февраля захватили Бордо и оттеснили войска маршала Сульта за Гаронну. На юго-востоке Франции маршал Ожеро потерпел неудачу при наступлении к Женеве, и 9 марта Южная армия союзников под началом принца Гессен-Гамбургского заняла Лион. В Италии вице-король Евгений Богарне с 40-тысячной армией продолжал сдерживать натиск более чем вдвое превосходящих сил врага (австрийцев и армию маршала Мюрата, изменившего Наполеону). В Бельгии и Нидерландах генерал Мезон с небольшими силами продолжал оказывать сопротивление 70-тысячной Северной армии, а генерал Карно оборонял Антверпен. При этом следует помнить, что против Наполеона, кроме Главной армии Шварценберга, шла и армия фельдмаршала Блюхера, также усиленная русскими корпусами.

После сражения при Арси-сюр-Обе Главная армия под командованием Шварценберга отбросила 30-тысячную армию Наполеона за реку Об. После этого французский император ушёл значительно восточнее армий союзников. К утру 25 марта союзные армии двинулись на запад, на Париж, и столкнулись с силами маршалов Мармона и Мортье, которые получили в ночь на 21 марта приказ идти на соединение с Наполеоном.

Дело при Фер-Шампенуаз

Атака Кавалергардского полка при Фер-Шампенуаз. Источник: http://encyclopedia.mil.ru

День начался неожиданно для обеих сторон. Ни союзники, ни французы не знали о том, что силы врага близко, и бой стал неожиданным для всех. Шедшие по дороге на Париж обе армии столкнулись авангардами, но Мармон, предпочел отойти назад, к селению Фер-Шампенуаз, попутно запросив помощи у Мортье. Тем самым французы отдали инициативу союзникам.

Карта сражения при Фер-Шампенуаз. Источник: http://encyclopedia.mil.ru

Увидев замешательство в стане врага, русские кавалерийские офицеры, отличавшиеся храбростью и любившие лихой наскок на врага, начали строить свои эскадроны к атаке. Совершенно не беспокоясь о том, что у них нет поддержки пехоты, союзники решили окружить и разбить Мармона. Слева пошли эскадроны гусарских и казачьих полков, справа действовали казаки и уланы, а в центре под прикрытием гусар и кирасиров расположилась конная артиллерия. Мармон понял, что его пытаются окружить, и, не приняв боя, начал отступать, оставив две роты прикрывать отход. Чуть позже французский арьергард сложил оружие, не приняв боя. От полного разгрома маршала Мармона спас подошедший спустя несколько часов Мортье, французы укрепились и огнем 30-ти орудий смогли на время приостановить русскую кавалерию.

Однако время играло на руку союзникам. Пользуясь преимуществом в скорости, на помощь русским кавалеристам подходили новые австрийские и вюртембергские конные полки. К середине дня число союзной конницы приближалось уже к 10 тыс. всадников. Французы же медленно откатывались к Фер-Шампнуазу, подвергаясь непрерывным атакам конницы.

Галопом сквозь дождь и град

Источник: https://www.pinterest.ru/

Последние надежды на приемлемый исход боя погубила сама природа, после двух часов дня поднялся сильный ветер, гнавший пыль в лицо французским шеренгам, а затем пошел проливной дождь и начался град. Французская пехота не могла стрелять и перезаряжать ружья, замолчала и артиллерия. По рядам французских войск прошла первая дрожь замешательства. И тут, сквозь пелену дождя и града, с разных сторон на замешкавшихся французов стали налетать русские эскадроны. Со свистом из темноты выныривали казаки, рубя паникующих пехотинцев. В дождливой пелене блестела только сталь сабель, серебро и золото русских гусарских эполет. Французы, которые могли отбиваться только штыками, бросились бежать, а их преследовали и не давали собраться в строй австрийские, вюртембергские и русские уланы и драгуны. Французский бригадный генерал Жамен, надрывая голос, пинками и ударами сабли плашмя по спинам своих бегущих солдат и офицеров смог собрать в каре почти две пехотные бригады. Но именно при Фер-Шампенуазе построение в каре, служившее надежной защитой от кавалерии, было взломано, разбито и буквально сметено с лица земли русскими тяжелыми кавалергадским и лейб-гвардии кирасирскими полками генерала Депрерадовича. Впервые в военной истории кавалерия вскрыла каре как консервную банку, изрубила плотный строй солдат, и сама практически не понесла при этом потерь.

Несмотря на то, что предпринимались попытки контратаковать, к 9 часам вечера всё было кончено. Французы, понеся большие потери, были отброшены и в беспорядке отступали.

Разгром конвоя Пакто

Генрал-лейтенант П.П. Пален Источник: https://www.pinterest.ru

Уже гремевший бой при Фер-Шампенуаз дополнился и другой удачной операцией русских кавалеристов. С тыла к французам шёл большой обоз под конвоем почти 6 тысяч солдат национальной гвардии Франции под командованием генералов Пакто и Амея. У них имелось 16 орудий и небольшое кавалерийское сопровождение. Эти силы могли бы стать необходимым заслоном при отступлении французских корпусов в середине дня. Однако осуществлявший общее командование конвоем генерал Пакто не выполнил приказ Мортье оставаться на месте и по каким-то причинам продолжал движение. Гвардейцы конвоя очень устали после длительного марша, и Пакто решил дать им отдых в небольшом селении Вилльсён. Здесь их и обнаружили русские казаки-разведчики.

Русский генерал-лейтенант Корф сразу же предпринял атаку на французский конвой. Смелыми действиями русские гусары и казаки обошли противника с флангов, а в центре ударили более тяжелые драгуны. Не ожидавшие атаки французы не смогли наладить оборону и вынуждены были отступать, как и при Фер-Шампенуазе, под непрерывными конными ударами русских. Наконец, во время небольшой передышки Пакто смог построить своих французов в шесть больших каре, бросив огромный обоз и забрав только орудия, каре стали медленно отступать к селению Экюри, в противоположную сторону от гибнущих при Фер-Шампенуазе корпусов Мармона.

Пример конной атаки на каре пехоты. Источник: https://www.pinterest.ru

На помощь к Корфу подошел с кавалерией генерал-адъютант Васильчиков, а за развернувшимся боем наблюдал лично русский император Александр I . Русские и здесь проявили фантастическую храбрость и смогли исключительно конными ударами разбить два каре. В последовавшей передышке французы перестроились уже в четыре каре. Два из них были окружены и сложили оружие. День двигался к исходу, а войска генерала Пакто – к поражению. Однако оставшиеся французы были полны отчаянной решимости. Они выстроились в одно гигантское каре и с Пакто во главе готовились подороже продать свои жизни. Можно представить, как обессиленные, раненые и грязные французы стояли, сжимая до побеления костяшек свои ружья, а вокруг них сосредотачивались конные русские полки и артиллерия.

Пример конной атаки на каре пехоты. Источник: https://www.pinterest.ru/

В этот момент Александр I остановил бой личным приказом. Он отправил своего флигель-адьютанта Рапателя (француза на русской службе) и полковника Дурново с несколькими прусскими офицерами к Пакто. Парламентеры по личному приказу императора предлагали французам сдаться. Раненый Пакто, с раздробленной картечью рукой, весь белый как полотно от потери крови, отверг предложение и повел себя совсем не по-рыцарски в отличие от нашего императора. Рапателя сразила французская пуля, а прусских офицеров арестовали, отпущен для ответа был лишь Дурново. В последовавшей атаке каре было разгромлено, многие французы погибли, остальные были взяты в плен по приказу лично приехавшего на место боя Александра I.

День 25 марта закончился, русское оружие покрыло себя славой, противник был наголову разгромлен.

Открытая дорога на Париж

Александр I въезжает в Париж. Источник: https://www.pinterest.ru/

Итогом дела при Фер-Шампенуазе и разгрома конвоя Пакто в первую очередь стала дорога на Париж.

Само сражение при Фер-Шампенуазе является редким примером битвы, где победа была завоёвана исключительно кавалерией и артиллерией. Причем противник имел значительные силы пехоты, артиллерии и кавалерию. Кроме того, особенность сражения в том, что в начале боя французы имели большое преимущество в силах: корпуса Мармона и Морье имели около 17 тыс. солдат. Союзники начали сражение с 5,7 тыс. всадников при 36 орудиях. Затем подходили резервы, и численность союзной кавалерии постоянно росла: до 8 тыс. человек, затем 10 тыс.

Авангард Силезской армии — 2 тыс. Корфа и 2 тыс. Васильчикова с 34 орудиями – также уступал дивизиям Пакто (около 6 тыс. человек при 16 орудиях). В итоге около 23 тыс. французов с 84 орудиями проиграли сражение 16 тыс. всадников с 128 орудиями (ещё несколько тысяч человек прибыло, когда сражение уже завершилось). Решающую роль сыграла русская кавалерия. Русских войск было 12 тыс. человек, австрийских и вюртембергских — около 4 тыс. солдат. Это была одна из самых блистательных побед кавалерии в истории войн.

Французы сообщают о потере около 9 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, 60 орудий. Русский историк М. И. Богданович считал, что общий урон французских войск достиг 11 тыс. человек. Корпуса Мармона и Мортье потеряли около 5 тыс. человек. Дивизии Национальной гвардии под началом Пакто были полностью уничтожены или пленены. Союзники захватили или нашли на поле боя 75 орудий. В числе пленных были дивизионные генералы Пакто, Амей, бригадные генералы Жамен, Делорт, Бонте и Тевене. Потери союзных войск неизвестны. Считается, что союзники потеряли около 2 тыс. человек.

Сражение при Фер-Шампенуазе открыло союзным армиям путь на Париж и серьёзно облегчило его захват. Между Парижем и союзными армиями теперь не было силы, которая была способна преградить путь на столицу Франции. Разбитые корпуса Мармона и Мортье не имели возможности создать прочную оборону Парижа. 30 марта союзные войска подошли к французской столице. До конца Французской кампании оставалось всего несколько дней.