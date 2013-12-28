Священный союз Россия как победительница Наполеона определяет послевоенное устройство мира. В союзе с Пруссией и Австрией она обеспечивает незыблемость решений Венского конгресса. Прообраз международных организаций будущего – Лиги наций, ООН. На чтение: 4 минуты

СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ - ИТОГ ВЕНСКОГО КОНГРЕССА

За несколько дней до поражения Наполеона при Ватерлоо, 9 июня 1815 года, Австрия, Англия, Пруссия, Россия, Швейцария и Франция подписали «Заключительный акт» - итоговый документ Венского конгресса. Этот документ состоял из 121 статьи. Он предусматривал реставрацию французской династии Бурбонов в лице Людовика XVIII и лишение Франции всех ее завоеваний. Значительно усилили свои позиции другие европейские государства: Швейцария получала стратегически важные альпийские перевалы; в Италии восстанавливалось Сардинское королевство, к которому были присоединены Савойя, Ницца и Генуя; Австрия устанавливала свою власть над Северной Италией и Восточной Галицией, получив к тому же преобладающее влияние в Германском союзе; к России отходили земли герцогства Варшавского, исключая Краков, которому был дан статус «вольного города»; Пруссия получала Северную Саксонию, левый берег Рейна, большую часть Вестфалии, шведскую Померанию и остров Рюген; Голландия и Бельгия образовали Нидерландское королевство; Швеция получала территорию Норвегии; Англия закрепляла за собой часть бывших колоний Голландии и Франции.

После подписания венских соглашений австрийский министр иностранных дел Меттерних говорил: «В Европе есть только одна проблема - революция» . Примечательно также, что и сам Наполеон, спустя неделю после поражения при Ватерлоо произнес: «Державы не со мной ведут войну, а с революцией. Они всегда видели во мне ее представителя, человека революции».

Действительно, после окончательного низвержения Наполеона в Европе возникло и укрепилось стремление к сохранению установленного международного порядка, причем средством для этого представлялся постоянный союз европейских государей и периодический созыв международных конгрессов. Российский император Александр I был горячий сторонник этой идеи. 26 сентября 1815 года по его инициативе было объявлено об образовании Священного союза, а документ был подписан также императором Францем I Австрийским и королем Фридрихом Вильгельмом III Прусским. К этому договору впоследствии постепенно присоединились практически все монархи Европы за исключением Великобритании и Османской империи. Этот союз были призван сохранять незыблемость решений Венского конгресса 1814-1815 гг. и установленной им системы международных отношений. Исходя из принципа поддержки правящих монархических династий, участники этого союза боролись со всяким проявлением революционного и национально-освободительного движения в Европе.

В 1818–1822 гг. состоялся ряд конгрессов Священного союза - в Аахене, Троппау, Лайбахе (совр. Любляна), Вероне, участники которых выразили готовность бороться со всяким проявлением революционных настроений на континенте. Так, Александр I, вопреки общественному мнению России, отказался поддерживать начавшееся в 1821 году восстание в Греции против османского владычества.

Таким образом, в это время в Европе произошла перегруппировка сил, поскольку французскую гегемонию заменило политическое господство России, Англии и Австрии. В значительной степени это равновесие сил способствовало стабилизации международных отношений. Венская система просуществовала более сорока лет, и в это время Европа не знала значительных кровопролитных войн. Тем не менее она, как и большинство политических объединений, характеризовалась обострением противоречий между великими европейскими державами, стремлением этих государств расширить сферы своего политического и экономического влияния.

ЮЛИАНА КРЮДЕНЕР

Александр уехал из Вены в 1815 г., не дожидаясь окончания всех работ Конгресса. К этому времени относится, между прочим, знакомство его с одной пожилой дамой, проникнутой мистическими идеями, - баронессой Юлианой Крюденер. Многие историки и биографы Александра придавали большое значение этой встрече в отношении усиления того религиозно-мистического настроения, какое стало проявляться у него в это время заметным образом. И сам Александр придавал этому знакомству большое значение. Но надо сказать, что склонность к мистицизму развилась в нем еще до встречи с баронессой Крюденер, и можно думать, что именно благодаря этому обстоятельству m-me Крюденер и получила к нему доступ. Решительный толчок развитию мистицизма Александра дали, по-видимому, грозные события 1812 г., но еще и до 1812 г. Александр охотно беседовал с разными монахами и «святыми людьми». Из записок Шишкова мы узнаем, что в 1813 г. между докладами о важных государственных делах Шишков - государственный секретарь - читал Александру подбор выписок из древних пророков, текст которых, как им обоим казалось, очень подходил к современным событиям, - при этом оба они обливались слезами от умиления и избытка чувств. С 1812 г. Евангелие было постоянно при Александре, и он часто как бы гадал по нему, открывая наудачу страницы и останавливаясь на совпадении отдельных текстов Евангелия с внешними фактами окружающей жизни. Впрочем, подобному мистическому настроению тогда в Европе предавались очень многие. Особенно было в ходу применение некоторых выражений Апокалипсиса к Наполеону. Огромное распространение масонства и масонских лож тоже знаменовало собой сильное развитие мистицизма. Колоссальные мировые перевороты той эпохи, очевидно, воздействовали в этом отношении на встревоженные умы современников. Как бы то ни было, это мистическое настроение Александра в 1815 г. не отражалось еще заметным образом на его социально-политических взглядах и не влекло за собой каких-либо шагов в области внутренней политики. Лишь проницательный Лагарп уже и тогда приходил в крайнее огорчение от этой новой склонности Александра.

В области внешней политики эта склонность Александра - не без участия баронессы Крюденер - нашла себе на первый раз по виду довольно невинное выражение в его предложении своим тогдашним союзникам образовать Священный союз государей Европы, который вносил бы в международные отношения идеи мира и братства. По идее этого союза, государи Европы должны относиться друг к другу как братья, а к своим подданным - как отцы; все ссоры и международные недоразумения должны улаживаться мирным путем. С некоторым сочувствием отнесся к этой идее прусский король Фридрих Вильгельм; австрийский император Франц - пиетист, бывший постоянно в руках иезуитов, подписал этот договор, лишь посоветовавшись с Меттернихом, который сказал, что это хоть и пустая химера, но совершенно безвредная. Английский принц-регент без согласия парламента не мог подписать этого акта, но вежливо выразил свое сочувствие идее Александра в особом письме. Затем мало-помалу в этот союз вступили все государи Европы, кроме турецкого султана и папы. Впоследствии в руках Меттерниха это учреждение выродилось в союз государей против волнующихся народов, но в 1815 г. такого значения союз еще не имел, и Александр был и показывал себя тогда еще явным приверженцем либеральных учреждений.

Корнилов А.А. Курс истории России XIX века. М., 1993

ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!

Как всегда бывает при дележе добычи, победители Наполеона начали ссориться: Австрия с Пруссией - из-за гегемонии в Германии, Пруссия с Англией - из-за Саксонии, и все они с Россией - из-за Польши, так как царизм хотел присоединить Герцогство Варшавское целиком к себе ( «Я завоевал герцогство , - говорил Александр I, - и у меня есть 480 тыс. солдат, чтобы его защитить» ), а другие державы были против чрезмерного усиления России. Разногласия накалялись. 3 января 1815 г. Англия, Австрия и Франция заключили секретный договор и начертали план военной кампании против России и Пруссии, которую решено было открыть к концу марта. Назначен был и главнокомандующий войсками трех держав - князь К.Ф. Шварценберг. В такой обстановке 6 марта «братья»-монархи узнали потрясающую новость: Наполеон покинул Эльбу и высадился во Франции. Да, аналитически сопоставив неприятие Бурбонов во Франции и распри внутри 6-й коалиции, Наполеон усмотрел в этом для себя шанс к возвращению на французский трон. 1 марта с отрядом в 1100 человек он высадился на юге Франции и за 19 дней без единого выстрела вновь подчинил себе страну. Бурбоны бежали в Бельгию. Так начались феерические «Сто дней» Наполеона.

Весть о возвращении Наполеона испугала, но и сплотила коалиционеров. Они вмиг отбросили прочь все свои распри и, по выражению В.О. Ключевского , «судорожно схватились за Россию, за Александра, готовые опять стать в его распоряжение» . 13 марта восемь держав объявили Наполеона «врагом человечества» и обязались бороться с ним до победы, тем самым юридически оформив 7-ю и последнюю антинаполеоновскую коалицию.

Наполеон и на этот раз не захотел поднять Францию на революционную войну под лозунгом «Отечество в опасности!». В обычной же войне у него не хватило сил для борьбы с 7-й коалицией. 18 июня в битве при Ватерлоо союзники разбили его. Наполеон был вторично низложен и сослан теперь буквально за тридевять земель – на далекий и пустынный, почти необитаемый остров Святой Елены, где и провел в строжайшей изоляции последние 6 лет жизни (умер там 5 мая 1821 г.).

В 50-х годах нашего столетия шведский врач-токсиколог С. Форсхувуд установил путем бомбардировки ядерными частицами волос Наполеона, что император умер не от рака желудка, как считалось во всем мире, а от постепенного отравления мышьяком. По мнению Форсхувуда, отравителем был граф Ш.Т. Монтолон - агент Бурбонов.

Венский конгресс закончил работу незадолго до Ватерлоо, Его заключительный акт был подписан 9 июня 1815 г. Он удовлетворил амбиции всех коалиционеров. Россия получила львиную долю герцогства Варшавского под названием «Царство Польское» (в том же 1815 г. Александр I даровал Царству Польскому конституцию и автономию в составе Российской Империи). Австрия и Пруссия поделили между собой оставшуюся часть Варшавского герцогства и приобрели богатые земли: Австрия – в Италии, Пруссия – в Саксонии. Англия закрепила за собой Мальту, Ионические острова и ряд французских колоний. Что касается Франции, то она была низведена к границам 1792 г. и оккупирована на 5 лет. На трон ее, как и на другие европейские троны (в Испании, Пьемонте, Римской области, Неаполе, германских княжествах), возвратились монархи, свергнутые Французской революцией и Наполеоном.

Таким образом, Венский конгресс узаконил восстановление феодально-абсолютистских порядков в Европе. Поскольку же народы не захотели принимать старых королей и выступили против них, устроители конгресса договорились совместно душить вспышки народного недовольства, где бы то ни было. С этой целью они решили объединиться в Священный союз.

Троицкий Н. Россия в XIX веке: Курс лекций

АКТ СВЯЩЕННОГО СОЮЗА

Объявляют торжественно, что предмет настоящего акта есть открыть перед лицом вселенной их непоколебимую решимость, как в управлении вверенными им государствами, так и в политических отношениях ко всем другим правительствам, руководствоваться не иными какими-либо правилами, как заповедями, сея святые веры, заповедями любви, правды и мира...

На сем основании их вел. согласились в следующих статьях:

Ст. 1. Соответственно словам священных писаний, повелевающих всем людям быть братьями, три дог. монарха пребудут соединены узами действительного и неразрывного братства и, почитая себя как бы единоземцами, они во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь; в отношении же к подданным и войскам своим они, как отцы семейств, будут управлять ими в том же духе братства, которым они одушевлены для охранения веры, мира и правды.

Ст. 2. По сему единое преобладающее право да будет как между помянутыми властями, так и подданными их: приносить друг другу услуги, оказывать взаимное доброжелательство и любовь, почитать всем себя как бы членами единого народа христианского, поелику, три союзные государя почитают себя аки поставленными от провидения для управления тремя единого семейства отраслями, а именно Австрию, Пруссиею и Россиею, исповедуя таким образом, что самодержец народа христианского, коего они и их подданные составляют часть, не иной подлинно есть, как тот, кому собственно принадлежит держава, поелику в нем едином обретаются сокровища любви, ведения и премудрости бесконечныя, то есть Бог, наш Божественный спаситель, Иисус Христос, глагол всевышнего, слово жизни. Соответственно с сим, их величества с нежнейшим попечением убеждают своих поданных со дня на день утверждаться в правилах и деятельном исполнении обязанностей, в которых наставил человеков божественный спаситель, аки единственное средство наслаждаться миром, который истекает от доброй совести и который един прочен.

Ст. 3. Все державы, желающие торжественно признать изложенные в сем акте священные правила и кои почувствуют, сколь нужно для участия колеблемых долгое время царств, дабы истины сии впредь содействовали благу судеб человеческих, могут все охотно и с любовью быть приняты в сей священный союз.

Документы по истории России XIX в.

Обложка: Участники Венского конгресса

Источник: ru.wikipedia.org