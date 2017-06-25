Почему сердце Кутузова похоронили отдельно? Знаменитый русский полководец, генерал-фельдмаршал, светлейший князь Смоленский Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов скончался 28 апреля 1813 года (по новому стилю) в небольшом городке Бунцлау, ныне это Болеславец в Польше. 67-летний покоритель Наполеона сильно простудился и, проболев 11 дней, умер. По распоряжению Александра I тело Кутузова забальзамировали и перевезли на родину. 25 июня 1813 года его захоронили в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе. Внутренние органы покойного, оставшиеся после бальзамирования, были захоронены в трёх километрах от Бунцлау, в деревне Тиллендорф. В 1945 году после ожесточённых боёв за освобождение этих мест рядом были погребены останки 141 красноармейца. С XIX века известна легенда о том, что сердце... На чтение: 1 минута

Знаменитый русский полководец, генерал-фельдмаршал, светлейший князь Смоленский Михаил Илларионович Голенищев- Кутузов скончался 28 апреля 1813 года (по новому стилю) в небольшом городке Бунцлау, ныне это Болеславец в Польше. 67-летний покоритель Наполеона сильно простудился и, проболев 11 дней, умер. По распоряжению Александра I тело Кутузова забальзамировали и перевезли на родину. 25 июня 1813 года его захоронили в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе.

Внутренние органы покойного, оставшиеся после бальзамирования, были захоронены в трёх километрах от Бунцлау, в деревне Тиллендорф. В 1945 году после ожесточённых боёв за освобождение этих мест рядом были погребены останки 141 красноармейца.

С XIX века известна легенда о том, что сердце Кутузова также было захоронено у деревни Тиллендорф. Но ещё в 1933 году склеп в Казанском соборе, где покоятся останки фельдмаршала, был вскрыт советскими властями, и набальзамированное сердце обнаружилось там же, в специальной серебряной банке.