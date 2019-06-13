Бенкендорф – освободитель Голландии Кто не слышал о генерале Александре Христофоровиче Бенкендорфе? Конечно, каждый помнит со школьной скамьи, что это тот суровый граф, который возглавлял известное Третье отделение и на этом посту душил революционную крамолу. А знаете ли вы, что в 1813 году этот самый Бенкендорф совершил крупный военный подвиг, который не упоминается в учебниках? 2 ноября 1813 года во время Заграничных походов русской армии молодой полковдец совершил неожиданный рейд и даровал независимость Нидерландам. Несчастные Нидерланды На календаре конец 1813 года. С большим ускорением начинает рассыпаться империя Наполеона и весь порядок, который он так усиленно насаждал в Европе. Армия откатывалась к естественным границам Франции,... На чтение: 2 минуты

Кто не слышал о генерале Александре Христофоровиче Бенкендорфе? Конечно, каждый помнит со школьной скамьи, что это тот суровый граф, который возглавлял известное Третье отделение и на этом посту душил революционную крамолу. А знаете ли вы, что в 1813 году этот самый Бенкендорф совершил крупный военный подвиг, который не упоминается в учебниках? 2 ноября 1813 года во время Заграничных походов русской армии молодой полковдец совершил неожиданный рейд и даровал независимость Нидерландам.

Несчастные Нидерланды

На календаре конец 1813 года. С большим ускорением начинает рассыпаться империя Наполеона и весь порядок, который он так усиленно насаждал в Европе. Армия откатывалась к естественным границам Франции, и вместе с её отнюдь не героическим отступлением уходили в историю все завоеванные за двадцать лет территории. Одной из таких наполеоновских утрат стали и Нидерланды.

А.Х. Бенкендорф в 1813 году. Источник: https://www.liveinternet.ru

С 1795 года Голландия переживала всевозможные испытания, внутренние потрясения и частые смены политических режимов. Сначала на этой территории появилась так называемая Батавская республика, в 1806 году появилось Королевство Голландия, подчинённое брату Наполеона Людовику Бонапарту. А в 1810 году была вообще похоронена всякая независимость Голландии, её присоединили к Франции. Страна всегда славилась богатствами купцов и ремесленников, но постоянные войны привели экономику в плачевное состояние. Некогда богатые голландские земли в годы наполеоновских войн прозябали в нищете.

Русские в Стране тюльпанов

После «Битвы народов» под Лейпцигом , когда французская армия отошла за Рейн, русскими войсками была проведена блестящая военно-дипломатическая операция, которая вернула Стране тюльпанов законную власть и собственного монарха. Потомки этого короля до сих пор занимают трон в Голландии. Операция показала высокий военный уровень русских военных. Она была хорошо спланирована, тщательно засекречена, чтобы раньше союзников овладеть этой важной частью Европы.

Казаки на проселочной дороге близ Бергена в Северной Голландии, 1813. Источник: https://www.liveinternet.ru

Операцию возглавил молодой генерал-майор Бенкендорф. К сожалению, его боевые подвиги менее известны, чем управление тайной полицией. А ведь за первые десять лет службы Александр Христофорович прошёл семь чинов и дослужился до полковника. В Отечественной войне он проявил себя храбрым военачальником и за отличие в боях уже в июле 1812 года получил первый генеральский чин.

Казачий форпост в 1813 году. Источник: https://www.liveinternet.ru

В храме Христа Спасителя имя Бенкендорфа в списках особо отличившихся и раненых в боях упоминается восемь раз. Казачьи части под его командованием прошли славный путь по дорогам Германии, Голландии и Бельгии.

Обходной манёвр

Русская армия предварительно договорилась с союзниками, что армейский корпус Бенкендорфа захватит крепость Девентер и обеспечит прикрытие для британских войск, которые только собирались вторгнуться на территорию Франции. Но неожиданно для всех летучий отряд Бенкендорфа, в состав которого входило 4819 человек, справился с французами, вчетверо превосходившими его силами. У русских войск ко всему прочему было всего 10 пушек. Несмотря на выгодные боевые позиции, воины Наполеона растерялись и не смогли воспользоваться своим преимуществом.

Появление казаков в Утрехте в 1813 году. Источник: https://www.liveinternet.ru

Неожиданным союзником русских войск стали сами голландцы. Местные патриоты желали скорейшего освобождения от французской оккупации и переходили на сторону русских. В городах были подняты восстания. Голландские жители вместе с казаками устраивали демонстрации, которые сбили с толку командиров французов. В итоге создалось впечатление, что в Нидерланды прибыла огромная русская армия. Ситуация сложилась по известной русской пословице: «У страха глаза велики». Французы один за другим начали сдавать свои позиции. Города Амерсфорт, Гаага, Утрехт, Роттердам, Вествезель, Турнгут капитулировали перед натиском крошечного русского подразделения.

Главный город Нидерландов Амстердам был взят отрядом русских пехотинцев численностью всего 700 человек. Они высадились с бортов небольших судёнышек при поддержке голландского адмирала Вергюэля, сломили сопротивление французов. Бенкендорф объявил о независимости Нидерландов. Гарантом власти суверенного государства назначили Вильгельма-Фридриха Оранского. Дальнейшие события привели к захвату основных нидерландских крепостей Гальвига и Мюйдена. Защитники их сдались в плен, «подарив» русским и голландским патриотам ещё 26 орудий.

Прибытие короля Нидерландов Вильгельма I в Амстердам. Источник: https://www.liveinternet.ru

Последним оплотом французов была крепость, находящаяся на границе Нидерландов и Бельгии, – Бреда, которая через 10 дней ожесточённых боёв тоже сдалась на милость победителей.

Александр Христофорович Бенкендорф потратил на эту операцию 50 дней, потеряв убитыми 460 солдат и офицеров. Молодой и решительный русский генерал перехитрил всех, решив простым способом сложную политическую проблему.

Голландское Временное правительство принимает решение о восстанавлении независимости Нидерландов. Источник: https://rus-imperialist.livejournal.com

Историки полагают, что предварительно между лидерами голландских повстанцев и русскими войсками была достигнута договорённость. Голландцы понимали, что цена за помощь в освобождении от англичан может оказаться очень высокой, а они желали полной независимости. В этой непростой игре Россия не только помогла Нидерландам, но и укрепила свои позиции.

Победителя ждали высокие награды. Первый король Нидерландов Виллем I наградил Бенкендорфа золотой шпагой с надписью: «Амстердам и Бреда». Аналогичный подарок был получен и от английского принца-регента, правда, с расплывчатой формулировкой: «За подвиги в 1813 году». В последующем отношения между Россией и Нидерландами только укреплялись. Наследный принц, ставший впоследствии королём Виллемом II, в 1816 году женился на сестре императора Александра I великой княжне Анне Павловне.

Обложка: Триумвират от имени принца Оранского берет власть в свои руки. Источник: https://rus-imperialist.livejournal.com