Слободзейская операция 14 октября 1811 года русские войска Кутузова переправились через Дунай и неожиданным ударом наголову разгромили 20-тысячную турецкую армию под Рущуком (ныне болгарский город Русе). Русские потеряли во время атаки всего 9 убитых и 40 раненых. На чтение: 2 минуты

РУЩУКСКО-СЛОБОДЗЕЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Рущукско-слободзейская операция. Боевые действия во время Русско-турецкой войны, (1806—1812) в районе Рущука и Слободзеи 22 июня - 23 ноября 1811 г.

В начале лета к Рущуку двинулась 60-тысячная армия под командованием Ахмет-паши. 22 июня 1811 г. она атаковала около Рущука войско Кутузова (15 тыс. чел.). Русские артиллерийским огнем и контратаками отразили натиск. Турки потеряли 5 тыс. чел., русские - 500 чел. Ахмет-паша отступил и стал окапываться, ожидая нападения Кутузова. Но российский командующий, не желая рисковать, вскоре отошел со своим небольшим войском на левый берег Дуная, взорвав рущукские укрепления.

Ободренный Ахмет-паша 28 августа переправился с частью сил (36 тыс. чел.) вслед за русскими. Правда, зная прежние неудачи турецких войск на Левобережье, Ахмет-паша действовал на сей раз осмотрительно и решил дождаться, пока меньшие по численности русские сами атакуют его. Для этого он 31 августа встал лагерем близ Слободзеи и занялся укреплением позиций, отдавая инициативу Кутузову и при­глашая русского командующего проверить крепость турецкой обороны.

Кутузов разработал другой, более изощренный план - отрезать турок от сообщения с Рущуком. В темную осеннюю ночь отряд под командованием генерала Е.М. Маркова (7,5 тыс. чел.) скрытно переправился обратно на правый берег Дуная и внезапной атакой 2 октября наголову разбил не ожидавшее нападения турецкое войско у Рущука. Русские разгромили 20-тысячную армию, большая часть которой попала в плен или разбежалась. Кроме того, был захвачен огромный лагерь со, всеми запасами продовольствия и вооружений. Русские потеряли во время атаки всего 9 убитых и 40 раненых. После этого Слободзейский лагерь турок на левом берегу был блокирован войсками Кутузова, который вызвал еще не успев­шие отправиться на запад 2 дивизии из Северной Молдавии.

Ахмет-паша бежал в Рущук, бросив своих солдат на произвол судьбы. Кутузов не препятствовал его бегству, поскольку знал, что по турецким законам визирь не может вести переговоры о мире, находясь в окружении. После переправы визиря на правый берег Дуная к нему вскоре прибыл адъютант Кутузова, поздравил с удачным спасением и предложил начать мирные переговоры. Слободзейский лагерь лишился надежды на помощь извне и был полностью окружен. Лишенное подвоза боеприпасов и продовольствия турецкое войско терпело огромные лишений. Оно несло большие потери от голода, болезней и артиллерийских обстрелов.

23 ноября 1811 г. Ахмет-паша подписал акт о капитуляции остатков своей армии в Слободзейском лагере. К тому времени она сократилась до 12 тыс. чел.

Шефов Н. Битвы России. Военно-историческая библиотека. М., 2002

РЕПЕТИЦИЯ ПЕРЕД НАПОЛЕОНОМ

Кутузов оказался большим новатором в военном деле. В военных событиях 1811 г. он сумел опробовать свои возможности как главнокомандующий большой по численности армии . При этом, порой - вызывая откровенное неудовольствие императорского окружения, действовал он самостоятельно, принимая порой спорные решения , но которые давали в итоге положительные результаты . Так, полководец сумел в кампании 1811 г . организовать и практически успешно осуществил чрезвычайно сложную форму наступательных действий.

Поставив перед собой стратегическую цель - разгромить и уничтожить турецкую армию, Кутузов все свои действия подчинил достижению конечного результата. Он решительно отверг в той войне борьбу за крепости, которая почти всегда сопрягалась с большими потерями людей. Он не стал бороться за удержание Рущукской крепости, хотя в тактическом отношении это давало русской армии определенные выгоды.

Обратную переправу русской армии через Дунай можно сравнить с искусно задуманным маневром, чтобы увлечь за собой главные силы неприятеля в преследование с форсированием водной преграды. Военная история подобных примеров знает не много.

Боевые действия русской армии на Дунае в кампании 1811 г. дали отечественному военному искусству исключительно ценные примеры тактического мастерства. Глубокое построение боевых порядков при блокировании лагеря турецкой армии, выделение сильного подвижного резерва, маневренный характер действий против численно превосходящего неприятеля, четкая слаженность войск, искусное управление ими, умелое использование егерских полков и Дунайской военной флотилии - все это стало слагаемыми одержанной русской армией победа!

Можно смело утверждать, что в русско-турецкой войне 1806-1812 гг. в лице главнокомандующего русской армией генерал - фельдмаршала М. И. Голенищева-Кутузова Россия приобрела полководца, способного организовать разгром и уничтожение Великой армии императора французов

Шишов А.В. Рущукское сражение 1811 г. – школа кутузовской стратегии в Отечественной войне 1812 года

БУХАРЕСТСКИЙ МИР НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

Следует рассматривать заключение Бухарестского договора в качестве положительного политического шага в преддверии войны с Наполеоном. Действительно, накануне войны с Францией Россия стремилась завершить затянувшийся военный конфликт с Османской империей: Александр I ратифицировал Бухарестский договор буквально за день до вторжения «великой армии» в Россию.

Мир, заключенный в Бухаресте, потребовал большого дипломатического искусства от российских представителей и явился несомненной заслугой М.И.Кутузова, который вел переговоры с османскими уполномоченными. Осенью 1811 г. Кутузов получил из Петербурга инструкции с условиями мира, приемлемого для России. Но поскольку турки были не готовы начать переговоры в это время, Кутузову пришлось возобновить военные действия, нанести туркам поражение под Рущуком и только затем вернуться к обсуждению мирных условий. В своем секретном рескрипте от 22 марта (3 апреля) 1812 г. Александр I писал Кутузову: «Величайшую услугу Вы окажете России поспешным заключением мира. Убедительнейше взываю Вас любовию к своему Отечеству обратить все внимание Ваше к достижению сей цели. Слава Вам будет вечная…»

Подписывая договор, считает исследователь В.Н. Виноградов, Кутузов брал на себя колоссальную ответственность – ведь несмотря на то, что император прямо указывал на необходимость подписания договора, условия его отнюдь не соответствовали притязаниям России. Еще летом 1810 г. Кутузов получил инструкции Петербурга добиваться от Турции уступки Молдовы и Бессарабии, а также денежной компенсации. Только после того, как Кутузову удалось убедить турецкую сторону в том, что миссия адъютанта Наполеона графа Нарбонна в ставку Александр будет иметь своим следствием русско-французские договоренности, направленные против самой Турции, османское правительство поспешило с заключением договора с Россией.

Обложка: Портрет фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова

Источник: https://gallerix.org