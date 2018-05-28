Краткий курс истории. Русско-турецкая война 1806-1812 годов 28 мая (н. ст.) 1812 года Россией и Турцией был подписан Бухарестский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1806–1812 годов. На чтение: 1 минута

28 мая (н. ст.) 1812 года Россией и Турцией был подписан Бухарестский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1806–1812 годов.

Турецкий расчет

Начало очередной Русско-турецкой войны пришлось на 30 декабря 1806 года. Конфликт развернулся на фоне войны Российской империи против Персии и в составе антифранцузских коалиций – против Наполеона Бонапарта. Османская империя рассчитывала, что силы России сейчас отвлечены, а потому можно взять реванш за прежние поражения, вернуть свои позиции на Кавказе и в Северном Причерноморье. Турок активно подстрекал к этой войне Наполеон. Россия, в свою очередь, настойчиво стремилась укрепить свои позиции на Балканах, Дунае, тогда как на подконтрольных Турции балканских землях усилилось национально-освободительное движение. Война стала неизбежной после того, как турецкий султан Селим III, нарушив международные договоренности, сменил прорусских господарей Молдовы и Валахии, а также закрыл черноморские проливы для русских военных кораблей. Эскалации конфликта способствовало введение русских войск в Молдову без объявления войны Турции.

Неудавшееся перемирие

Война разгорелась одновременно на Дунае, за Кавказом, в Черном море и районе Греческого архипелага. Для обеих сторон война в целом шла с переменным успехом. В 1807 году было заключено перемирие, но война возобновилась в марте 1809-го. В этот промежуток Турция была занята восставшими сербами, неповиновением пашей, проблемами с янычарами. А Россия была озабочена войной со Швецией. Значительным фактором, который способствовал окончательному переходу военной инициативы в руки России и скорейшему завершению войны, стало назначение командующим русской Дунайской армией М. И. Голенищева-Кутузова в 1811 году. Ключевое сражение произошло у местечка Слободзея на левом берегу Нижнего Днестра, турецкий султан в результате оказался лишен возможности продолжать войну с Россией.

Бухарестский мирный договор

По договору, подписанному в Бухаресте, восточная часть Молдавского княжества, Бессарабская область (по сути, междуречье рек Днестр и Прут), отошла к России. Остальная часть Молдавского княжества и Валахия отошли Турции, но на правах автономии. Также была расширена внутренняя автономия Сербии в составе Турции. Османы признали расширение русских владений, взамен вернув себе крепость Анапу. Самым главным последствием Бухарестского мирного договора, подписанного за месяц до начала Отечественной войны 1812 года, стало то, что он расстроил планы Наполеона: Россия высвободила силы на предстоящую войну с его империей.

Обложка: Эскадра контр-адмирала С.А. Пустошкина у побережья Анапы. Картинная галерея г. Анапы (фото: Kosov vladimir 09071967 CC BY-SA 4.0)

Источник: ru.wikipedia.org