Дарданелльская баталия адмирала Сенявина 22 мая 1807 года турецкий флот у пролива Дарданеллы потерпел жестокое поражение от русской эскадры адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина Дарданелльский бой входит в число выдающихся побед русского флота. Ушаковская флотская школа, смелый маневр и уверенность в своих силах – вот что всегда выделяло наших моряков. Так произошло и в этом бою, а адмирал Сенявин как ученик легендарного Федора Ушакова проявил свои лучшие качества флотоводца. Заклятые враги Путь к Дарданелльскому бою пролегал через тернии международной политики рубежа XVIII-XIX веков. Черное и Средиземное моря находились под пристальным вниманием четырех великих держав: России, Британии, Франции и Турции. Их сложные внешнеполитические интересы были сплетены... На чтение: 2 минуты

22 мая 1807 года турецкий флот у пролива Дарданеллы потерпел жестокое поражение от русской эскадры адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина

Дарданелльский бой входит в число выдающихся побед русского флота. Ушаковская флотская школа, смелый маневр и уверенность в своих силах – вот что всегда выделяло наших моряков. Так произошло и в этом бою, а адмирал Сенявин как ученик легендарного Федора Ушакова проявил свои лучшие качества флотоводца.

Заклятые враги

Путь к Дарданелльскому бою пролегал через тернии международной политики рубежа XVIII-XIX веков. Черное и Средиземное моря находились под пристальным вниманием четырех великих держав: России, Британии, Франции и Турции. Их сложные внешнеполитические интересы были сплетены в клубок, распутать который оказалось невозможно. Его требовалось разрубить как гордиев узел.

Русский линейный флот. Источник: https://topwar.ru

Турция, давно враждовавшая с Россией, не могла простить унижений, которые нанес её флоту (а равно и всей Порте) великий русский адмирал Федор Ушаков. Малым числом он громил превосходившие по силам турецкие флоты. В итоге Русско-турецкая война 1787-1791 годов закончилась позорным для османов миром. Более того, они потеряли территории и жаждали реванша.

Даже несмотря на некоторое сближение России и Турции перед лицом нового общего врага – наполеоновской Франции, турки помнили все обиды, которые им пришлось перенести и не оставляли надежды нанести поражение своим старым врагам.

К 1805 году Россия, создав на Средиземном море свой оплот – Республику семи островов на Ионическом архипелаге, и после славной победы Ф. Ушакова при Корфу видела себя активной участницей средиземноморских дел. Тем опаснее стало быстрое продвижение французских войск на Балканах.

Тучи сгущаются

Французы как опытные дипломаты пытались склонить на свою сторону Османскую империю, умело играя на былых русско-турецких противоречиях и обидах. Даже несмотря на некоторое сотрудничество России и Турции, в том числе на Ионических островах, французам удалось столкнуть две империи.

Адмирал Дмитрий Сенявин. Итсочник: https://rusidea.org

В Санкт-Петербурге не остались незамеченными франко-турецкие контакты, и в 1805 году император Александр I высылает к Ионическим островам для защиты российских интересов эскадру из пяти линкоров и фрегата. Это предприятие получило название Вторая Архипелагская экспедиция, и включало в себя множество боевых эпизодов на Балканах и в восточном Средиземноморье. Её возглавил уже опытный и дерзкий флотоводец Дмитрий Сенявин. Потомственный моряк, лихой и отважный морской офицер был учеником легендарного Ушакова. Сенявин осмеливался даже дерзить прославленному Ушакову, за что сидел в карцере, но его несомненные лидерские и флотоводческие умения не оставляли альтернативы при выборе командующего.

Российские дипломаты не просчитались, и декабре 1806 года Турция осмелилась бросить вызов России. Сенявин оказался в сложной ситуации, так как турецкий флот весьма превосходил его силы. Русским черноморским и балтийским эскадрам только предстояло объединиться.

План Дарданелльского сражения. Источник: https://upload.wikimedia.org

Помощь пришла неожиданно: английский флот присоединился к Сенявину. Но англичане самонадеянно предприняли атаку на сам Стамбул, столицу Османской империи. Этот рейд в феврале 1807 года закончился полным провалом, англичане понесли большие потери в людях и выведенных из строя судах от огня турецких береговых батарей и предпочли отойти на Мальту. Однако их неграмотные действия дали время русским собрать силы и приступить не к штурму, а к блокаде столицы османов и Дарданелльского пролива.

Блестящая победа

Флот Сенявина намертво перекрыл морское сообщение в черноморских проливах. Тем временем в турецкой столице стал ощущаться недостаток в продовольствии и предметах первой необходимости, зрело недовольство среди населения и армии. Всё это привело к восстанию янычар и низложению султана Селима III. На его место пришел новый султан – Мустафа IV, он требовал убрать русский флот от стен Константинополя и из проливов любой ценой. Турецкие эскадры лихорадочно готовились к бою и собирали все имеющиеся силы.

Сначала турки попробовали пойти на хитрость – захватить базу, снабжающую русский флот, на острове Тенедос. Но гарнизон острова отбил все попытки десанта. Теперь туркам не оставалось иного выбора, кроме сражения на море, которого они не хотели и боялись.

Русский линейный флот. Источник: https://topwar.ru

И боялись они не зря. На рассвете 10 (22) мая 1807 года русский флот сам вышел к расположению турецких кораблей. Действуя напористо, в соответствии с уроками школы Ушакова, Дмитрий Сенявин не стал ждать удара, он нанес его сам. Турецкий флот насчитывал 8 линейных кораблей, 6 фрегатов и 55 вспомогательных судов, в составе русской эскадры было 10 линейных кораблей и один фрегат.

Сенявин разделил свой флот на три отряда: первый атаковал в лоб, второй обходил со стороны проливов, чтобы отрезать пути к отходу, третий был в резерве на случай непредвиденных ситуаций. К двум часам дня поднялся попутный ветер, и русские корабли буквально врезались в спешно формирующийся турецкий строй.

Сенявин лично возглавил атаку. Русские корабли прошли сквозь турецкий строй как нож сквозь масло, при этом стреляя на оба борта, что было редким для морских боев вне кино. Сконцентрировав огонь на флагманском корабле турецкого Капудан-паши (адмирала) Сеид-Али, Сенявин, как и ранее Ушаков, сделал верную ставку. Особенно отличился русский линкор «Селафаил», который почти в упор смог дать несколько полных бортовых залпов по турецкому флагману, причинив ему чудовищный урон.

Русский линейный флот. Источник: https://topwar.ru

Бой шел до самого вечера, турецких кораблей было больше, и русские фрегаты и линкоры охотились за ними по всей акватории. Лишь с наступлением темноты и из-за опасного сближения с береговыми батареями турок Сенявин отдал приказ выйти из боя. Турки потеряли свыше 2 тысяч солдат и матросов, а их флот был полностью выведен из строя, не представляя собой более организованную военную силу. Русские потери составили 27 человек убитыми и 65 ранеными.

Дарданелльский бой не стал последним в кампании, но предопределил полное поражение турок в их очередной военной авантюре против России. Следующий бой – у Афонского мыса – стал завершающим, и к августу 1807 года Турция смиренно запросила мира. А русские моряки под командованием Дмитрия Сенявина господствовали в водах черноморских проливов вплоть до личного императорского распоряжения об отводе флота.

Обложка: Дарданелльское сражение. Источник: https://upload.wikimedia.org