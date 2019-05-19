Мальтийская губерния России В годовщину установления дипломатических отношений между Российской империей и Мальтийским орденом, установленных 19 мая 1698 года, мы рассмотрим очень интересную историю контактов нашего государства и древнейшего рыцарского ордена. Мальтийский орден (его ещё называют Орденом святого Иоанна Иерусалимского) – не просто самое старое объединение монахов-воителей на Земле. Это наиболее уважаемый, богатый, а главное, существующий и в наши дни рыцарский орден. Любители истории знают, что одно время русский император Павел I был его великим магистром, а его сын отрекся от этого титула. На деле отношения России и ордена несколько более сложные, но от того и более интересные. Как завязались отношения Считается, что... На чтение: 3 минуты

В годовщину установления дипломатических отношений между Российской империей и Мальтийским орденом, установленных 19 мая 1698 года, мы рассмотрим очень интересную историю контактов нашего государства и древнейшего рыцарского ордена.

Мальтийский орден (его ещё называют Орденом святого Иоанна Иерусалимского) – не просто самое старое объединение монахов-воителей на Земле. Это наиболее уважаемый, богатый, а главное, существующий и в наши дни рыцарский орден. Любители истории знают, что одно время русский император Павел I был его великим магистром, а его сын отрекся от этого титула. На деле отношения России и ордена несколько более сложные, но от того и более интересные.

Как завязались отношения

Считается, что русско-мальтийские отношения начались в 1697 году, когда по указанию Петра I граф Борис Шереметев отправился непосредственно на Мальту в ходе своего европейского турне. Молодой царь-реформатор искал надежных союзников среди европейских государств. Проведя на острове достаточно много времени, граф Шереметев стал первым российским кавалером Мальтийского ордена и установил с ним связь.

Рыцари госпитальеры времен Крестовых походов. Источник: http://perlamare.ru

Пусть нас не смущает столь странный выбор царя и Шереметева. На первый взгляд, Мальта кажется небольшим и малолюдным островком с изнеженными жителями и какими-то рыцарями, которые ходят в старомодных облачениях и совершают непонятные ритуалы.

Исторически орден Госпитальеров возник первым из других военно-монашеских организаций на Святой земле. Он отличался большим количеством структур, входивших в него: от госпиталей для помощи больным и раненым пилигримам (собственно, и давшим ордену устоявшееся название) до отрядов хорошо вооруженных и дисциплинированных рыцарей-монахов, охранявших дороги и владения ордена. Рыцари и воины ордена постоянно участвовали в сражениях на стороне христианских королей против врагов нехристиан от Иерусалима, Египта и Африки до Турции и Восточной Европы. Любой полководец был рад видеть в рядах своего войска грозных рыцарей-госпитальеров в черных облачениях с белыми крестами, слава о них, как об отличных воинах, была распространена по всему миру.

Реконструкция образа рыцарей Мальтийского периода. Источник: http://www.neplaneta.ru

Но времена Крестовых походов остались позади, европейцев вытеснили со Святой земли. Однако орден продолжал существовать и наращивать свое могущество. Рыцари обосновались на средиземноморских островах Родос и Кипр. Воины ордена стали искусными моряками, воспитанными в кровопролитных боях с турками и осадах принадлежавших рыцарям крепостей. Выдержав осаду Родоса двухсоттысячным турецким войском султана Сулеймана Великолепного (самих оборонявшихся было менее 10 тысяч), рыцари получили в подарок от испанского короля Карла V Мальту. На ней расположилось единственное в мире государство-рыцарский орден. Мальтийские рыцари имели свои приорства (отделения) по всей Европе. Были известными воинами и мореходами, покровителями культуры и медицины. Совсем несложно понять, почему Петр I обратил взор на возможный союз с такими известными и могущественными людьми.

Путь в Россию

Вплоть до правления Екатерины II отношения ордена и России оставались на уровне поздравлений по поводу восшествия на престол очередного российского монарха или великого магистра ордена. Но Екатерина видела в опытных моряках-рыцарях союзников против турецкого флота. И в этот раз магистр Мануэль Пинто де Фонсека отказал русской императрице в союзе. Тем не менее русские офицеры получили возможность обучаться военно-морскому делу на Мальте. А несколько мальтийских рыцарей, включая графа Мазена, поступили на службу в русский военно-морской флот.

Мальтйские ордена. Источник: https://oko-planet.su

В конце XVIII века случились два события, которые значительно сблизили Россию и орден, – Великая французская революция и смерть Екатерины II. Французы отобрали у ордена все его имущество на территории революционной Франции, а преемник Екатерины Павел I оказался тем, кто смог выручить мальтийских рыцарей в трудной ситуации.

Новый русский император Павел Петрович, с детства грезил о рыцарях, походах и зачитывался историческими книгами о подвигах и сражениях на Святой земле. Когда орден попал в трудную ситуацию, лишившись основной статьи дохода из французских приорств, деньги появились из Польши. А после второго раздела Польши, многие приорства ордена располагались в границах России. Уже через два месяца правления Павла I орден получил от него подарок в виде подписания конвенции об учреждении российского приорства. Теперь орден получал большую часть финансирования из России, причем иногда в пропорции 90:10%, где 10 были не российскими средствами.

Магистр ордена Фердинанд фон Гомпеш. Источник: http://perlamare.ru

В России появились рыцари ордена: сам император, обер-гофмейстер Александр Безбородко и вице-канцлер Александр Куракин. Причем никого не смущало, что православные в католическом ордене. Казалось, что орден начал переживать очередной расцвет. Посол ордена в России Бальи Литта пользовался большим расположением царя. Новый магистр Фердинанд фон Гомпеш провозгласил Павла протектором ордена, а царь был безумно доволен статусом рыцаря и везде расхаживал в орденской одежде с мальтийскими крестами.

Граф А.И. Васильев, один из кавалеров Мальтийского ордена в России. Источник: http://deduhova.ru

Эту идиллию в очередной раз нарушили французы, когда в 1798 году молодой генерал Наполеон Бонапарт захватил столицу Мальты Валетту, а за ней и весь остров.

Мальтийская губерния

Магистр фон Гомпеш бежал с Мальты, прихватив с собой ценности ордена: правую руку Иоанна Крестителя, Филермскую икону Божией Матери, часть Животворящего Креста, Орденские Печать, Корону и «Кинжал верности». Многое из остального имущества было разграблено французами, а более 50 рыцарей и вовсе перешли на службу к Наполеону. В очередной раз орден спасла Россия.

Герб Российской империи с Мальтийским крестом. Источник: https://megabook.ru

Павел I, узнав о захвате Мальты, был вне себя от ярости, он кричал, что «французские бунтовщики» наносят оскорбление русскому царю, протектору ордена. Павел был яростным противником революционных идей и тут же нашел выход: объявил Мальту «губерниею Российской империи». Он пригласил всех рыцарей в Россию, отдал им Воронцовский дворец – тот, где сейчас Санкт-Петербургское Суворовское военное училище, и дал рыцарям содержание.

Более того, Павел Петрович принял указ «О новом Российском гербе» который закреплял новое изображение государственной эмблемы: под щитом с изображением святого Георгия теперь располагался большой мальтийский крест, а над ним — корона Великого Магистра. А император Священной Римской империи Франц II, рассчитывая заручиться российской поддержкой против Франции, в середине 1799 года принудил магистра фон Гомпеша к отречению. Реликвии ордена доставили к русскому царю, и с позволения Папы Римского Павел I стал следующим магистром ордена. 16 декабря 1798 года был опубликован Манифест «О восприятии Его Императорским Величеством звания Великого Магистра ордена св. Иоанна Иерусалимского». Павел стал ходить в гроссмейстерском орденском одеянии, обшитом мальтийскими крестами, а ордена Мальты были включены в наградную систему Российской империи.

Современный Мальтийский орден. Источник: https://rusplt.ru

Планам освобождения Мальты не суждено было сбыться. Спешивший к острову русский флот адмирала Ушакова опередили англичане, занявшие Мальту раньше. А после этого в ночь на 24 марта 1801 года Павел I был убит.

Его сын Александр I совсем не разделял романтической любви отца к рыцарству. Сначала он вывел из наградной системы России мальтийские ордена. Следом убрал и мальтийский крест с герба Российской империи. А затем провел переговоры о нейтралитете острова. Новый царь не хотел видеть в центре Средиземного моря английский или французский гарнизон. Потом было решено и то, что Павел незаконно стал магистром, а отречение фон Гомпеша было проведено не по правилам. А после Наполеоновских войн, к 1817 году взаимоотношения Ордена и России совсем угасли и сводились лишь к редким награждениям российских императоров или великих князей мальтийскими орденами. Так закончилась история Мальтийской губернии России.

Однако Мальте, как форпосту, было суждено сыграть большую роль во Второй Мировой войне. Она в очередной раз выдержала жестокую, на этот раз воздушную атаку гитлеровцев. Стала важной базой для английских ВВС и ВМФ на Средиземном море, что во многом предопределило поражение немцев в Африке.

Современные Мальтийские рыцари. Источник: https://megabook.ru

В 1989 году на Мальте была проведена знаменитая встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Дж. Буша старшего. По её результатам, лидеры провозгласили окончание Холодной войны. Многие считают, что тогда Горбачёв окончательно уступил во внешней политике, и во многом предопределил распад СССР.

Официальные дипломатические отношения с Мальтийским орденом в 1992 году восстановил президент России Борис Ельцин. В 2012 году Великий Магистр Мэтью Фестинг наградил на тот момент губернатора Подмосковья Сергея Шойгу Рыцарским военным крестом за милосердие, спасение и помощь, как признание заслуг Шойгу за время его работы в МЧС.

Обложка: Павел I в одежде мальтийского рыцаря. Источник: https://upload.wikimedia.org