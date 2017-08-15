Краткий курс истории. Самая кровавая битва 15 августа 1799 года в ходе крупнейшего сражения периода Итальянского похода (апрель – август 1799 года) Суворова объединённые русско-австрийские войска разгромили французскую армию. Двойной просчёт К моменту сражения при Нови (городок на северо-западе Италии) главные силы французов были разгромлены. Суворов уже собирался наступать на Париж, но в ход кампании вмешался союзник русских, австрийский император Франц I, и нашим войскам было указано осаждать крепости, занятые французами на севере Италии. Нови защищал один из самых талантливых полководцев Франции, по оценке Наполеона, Бартелеми Жубер. Однако в этот раз Жубер оплошал, притом дважды: во-первых, из-за ошибочных данных разведки он слишком поздно узнал о близости... На чтение: 1 минута

15 августа 1799 года в ходе крупнейшего сражения периода Итальянского похода (апрель – август 1799 года) Суворова объединённые русско-австрийские войска разгромили французскую армию.

Двойной просчёт

К моменту сражения при Нови (городок на северо-западе Италии) главные силы французов были разгромлены. Суворов уже собирался наступать на Париж, но в ход кампании вмешался союзник русских, австрийский император Франц I, и нашим войскам было указано осаждать крепости, занятые французами на севере Италии. Нови защищал один из самых талантливых полководцев Франции, по оценке Наполеона, Бартелеми Жубер. Однако в этот раз Жубер оплошал, притом дважды: во-первых, из-за ошибочных данных разведки он слишком поздно узнал о близости Суворова, а во-вторых, замешкал при отступлении.

Смерть командира

Согласно плану Суворова атака должна была проходить по трём направлениям и стартовать в пять часов утра, но по непонятным причинам нападения начались в разное время. С одной стороны, это позволило правому крылу и центру французской армии как следует укрепиться, с другой – левое крыло попало под внезапный мощный удар австрийцев. Жубер лично отправился к уступавшему флангу, но был сражён шальной пулей…

Бартелеми Жубер

Самое кровавое сражение

Французы держались мужественно, но им пришлось уступить, когда Суворов, сосредоточив почти все имевшиеся в его распоряжении силы, нанёс сокрушительный удар в центр. Нови был взят. Помимо главнокомандующего, французы потеряли ещё четырёх генералов, несколько тысяч солдат убитыми, ранеными и пленными, десятки единиц артиллерии и четыре знамени. Однако битва, которая по величине потерь стала самой кровавой в истории Революционных войн (1792–1802 годов) послереволюционной Франции, не имела важных последствий для исхода войны: в 1799 году из-за разногласий с австрийцами Павел I вернул русскую армию на родину, а уже в 1802 году антифранцузская коалиция распалась окончательно, фактически ознаменовав победу проигравшей было Франции…