Как русские взяли Милан? «Я отдал бы все свои двадцать походов за один поход Суворова».Маршал Франции Массена 28 апреля 1799 года в ходе Итальянского похода русской армии под командованием фельдмаршала Суворова был занят город Милан. Очередная блестящая победа Суворова поставила на грань поражения многочисленные французские войска в Италии, а позже и в Швейцарии. Дорога на Милан 26-28 апреля 1799 состоялось сражение на реке Адде, что на подступах к Милану. Сражению предшествовал стремительный рейд русских казаков на город Бергамо, в котором ими были захвачены богатые трофеи: 12 орудий, знамя, припасы и пленные. Как и всегда в ходе итальянской кампании, союзные русским австрийские войска оказались практически... На чтение: 2 минуты

«Я отдал бы все свои двадцать походов за один поход Суворова». Маршал Франции Массена

28 апреля 1799 года в ходе Итальянского похода русской армии под командованием фельдмаршала Суворова был занят город Милан.

Очередная блестящая победа Суворова поставила на грань поражения многочисленные французские войска в Италии, а позже и в Швейцарии.

Дорога на Милан

26-28 апреля 1799 состоялось сражение на реке Адде, что на подступах к Милану. Сражению предшествовал стремительный рейд русских казаков на город Бергамо, в котором ими были захвачены богатые трофеи: 12 орудий, знамя, припасы и пленные. Как и всегда в ходе итальянской кампании, союзные русским австрийские войска оказались практически бесполезными и действовали только как части усиления или обеспечивали охрану тылов русских корпусов. В общей сложности австрийские союзники были разбросаны на территории свыше 100 километров, тогда как Суворов действовал собранными в кулак частями. Кстати, в одном из боевых эпизодов, при взятии местечка Лекко, отличился будущий герой Отечественной войны 1812 года князь Багратион.

Русские при Адде. Источник: http://encyclopedia.mil.ru

Отбросив французов от Адды и переправившись через реку без потерь, русские готовились к новым сражениям. Однако новый командующий французскими войсками генерал Моро решил не давать Суворову боя. Силы французов оказались разделены, и им пришлось отступать в разных направлениях. Более того, командующий пятитысячным французским отрядом генерал Серюрье, потерял всякую связь с начальством и был вынужден заночевать у деревенек Падеро и Вердерио. Он не мог знать, что к утру быстро продвигавшиеся русские отряды взяли его группировку в кольцо. После недолгих переговоров Серюрье, видя бесперспективность боя, приказал своим солдатам сложить оружие. Всего в результате боя и маневров у Адды французы потеряли свыше 5 тысяч человек пленными, более 2,5 тысячи убитыми и ранеными, 27 орудий. В плен попало несколько французских генералов. И это при общих потерях Суворова и австрийцев менее 2 тысяч убитыми и ранеными. Очередной триумф фельдмаршала Суворова открывал путь на Милан.

Вступление в Милан

Поначалу многие из участников событий с нашей стороны думали, что французы будут оборонять город. Но вопреки этому уцелевшие французские дивизии генералов Гренье и Лемуана стремительно откатывались от города.

Генерал Моро оставил в Миланской цитадели всего 2400 солдат, которые не могли защитить город. Тем же вечером, 28 апреля, после сдачи Серюрье донские казаки ворвались в Милан. За ними подоспел и полк русской пехоты, общее командование силами осуществлял майор Молчанов. Цитадель была окружена, а город был взят под охрану русскими пикетами и патрулями. За нашими войсками подоспели и австрийские дивизии генералов Меласа, Отта и Цопфа, которые, впрочем, лишь сменили русских в караулах.

Суворов наблюдает за Альпийским переходом своих войск. Источник: http://suvorovmuseum.ru

Суворов остановил основную часть своей армии восточнее города и готовился к торжественному входу в Милан. И 29 апреля, в день Пасхи, русско-австрийские части при большом стечении горожан торжественно вступили в город. Суворова, который двигался во главе войск на белом коне в сопровождении личного конвоя, при входе в город встречало пышно разодетое духовенство с хоругвями, знатные горожане, а вдоль дороги освободителям рукоплескали толпы восторженных горожан. Затем в городе организовали торжественный парад союзных войск, во время которого произошел курьезный случай. Суворов продолжал ездить верхом, а в карету, предназначенную главнокомандующему, усадили его секретаря Е. Б. Фукса. Горожане, не знавшие как в точности выглядит русский фельдмаршал, рукоплескали Фуксу, что очень веселило Суворова. Вечером того же дня в честь освободителей был дан праздничный салют. Войска союзников расположились в городе и вокруг него.

Последствия победы

30 апреля к Милану форсированным маршем подошел русский корпус генерала Розенберга. Русские провели ещё один, свой собственный парад, поразив горожан выправкой и удалью солдат, которые должны были устать после почти 40 километров марша. В городе были проведены пасхальные молебны, в одном из которых участвовал сам фельдмаршал. После молебна русским солдатам дали отдых. А Суворов устроил торжественный обед. На обед пригласили и французских генералов, которым сохранили все привилегии и личное оружие. Суворов лично говорил с французами, которые, надо отметить, преклонялись перед его полководческим талантом. В дальнейшем фельдмаршал принял решение отпустить французских генералов под честное слово, что они будут воевать более против русских войск.

Переход через Альпы. Источник:http://suvorovmuseum.ru

Уже на следующий день суворовские чудо-богатыри двинулись в поход, преследуя отступающих французов. В Милане осталось 4,5 тысячи австрийских солдат для блокады цитадели, в которой безнадежно застрял французский гарнизон. А Суворову предстояло одержать ещё две блестящие победы – при Бассиньяно и Маренго. А затем состоялся и навсегда вошедший в историю и до сих пор никем не повторенный переход через Альпы и Швейцарский поход.

Обложка - Суворов входит в Милан. Источник:https://svpressa.ru