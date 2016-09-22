Визитная карточка Суворова. К годовщине битвы при Рымнике Визитная карточка Суворова. К годовщине битвы при Рымнике На чтение: 2 минуты

22 сентября 1789 года Александр Васильевич Суворов одержал победу над османской армией при Рымнике.

В нашей истории есть особые дни – дни воинской славы России, своего рода перечень наиболее значительных для нашей военной истории сражений. Как определить значительность? Масштабы и влияние на ход войны и истории в целом.

Сегодня, когда мы справляем 227-ю годовщину одной из самых примечательных битв русско-турецкой войны 1787-1791 годов, но не дотягивающей по масштабу и влиянию до уровня дня воинской славы, стоит поговорить о том, что иногда битва может повлиять на ход не текущей, а уже последующей войны. Если становится визитной карточкой полководца.

Исторический фон

Русско-турецкая война 1787-1791 годов была логичным продолжением предыдущей (а та, в свою очередь, ещё более ранней, и так далее). Причины нам тоже хорошо известны и не раз уже тут обсуждались: земли Новороссии и Крыма. В частности, ознакомительный вояж по этим землям Екатерины и австрийского императора Иосифа II определил её характер: вынудил Османскую империю пойти на обострение отношений, закончившееся насильственным задержанием русского посла Якова Булгакова и русско-австрийским соглашением о совместных военных действиях.

При этом для наших союзников из Вены начало войны было не самым удачным: примерно за год до Рымникского сражения, в сентябре 1788-го, австрийцы умудрились в битве при Карансебеше в Румынии потерять около 10 тысяч человек и едва не лишиться самого Иосифа II из-за пьяной шутки нескольких солдат, закричавших «Турки!», после чего началась массовая паника, и большая часть 100-тысячной австрийской армии попросту разбежалась. Ещё более 30 тысяч в 1788 году составили потери от болезней.

В общем, до сентября 1789 года, даже несмотря на «кидок» со стороны Великобритании (обещала османскому султану поддержать его в войне против России, но слова не сдержала), положение Османской империи выглядело не слишком благоприятным но устойчивым.

Что произошло

Битва при Рымнике – это более масштабная версия предыдущей победы Суворова и принца Фридриха Кобурга (командовал австрийским корпусом численностью около 18 тыс. человек) – битвы под Фокшанами, случившейся двумя месяцами ранее. В обеих битвах план командующего силами турок Юсуфа-паши основывался на намерении разбить силы союзников порознь, в обоих случаях он был опрокинут соединением сил и опережающими действиями дивизии Суворова и корпуса Кобурга. Отличается и выделяется же битва при Рымнике масштабами: если при Фокшанах силы сторон были примерно равны, то в сентябре русско-австрийские силы атаковали и победили вчетверо превосходящие их силы (в дивизии Суворова насчитывалось 7 тыс. солдат и офицеров, в противостоящей им турецкой армии – 100 тыс.). Правда, силы рассредоточенные. Но превосходящие вчетверо.

Залогом победы стало изучение позиций противника и молниеносная реакция. Узнав, что турки ожидают прибытия подкреплений и пойдут в наступление только после их подхода, Суворов известил Кобурга о намерении атаковать. А в ответ на колебания пригрозил, что будет атаковать один.

В результате план сработал. Даже после того, как турки обнаружили переправу и начало атаки союзников, они не смогли им противостоять, а высылаемые подкрепления последовательно перемалывались в битве. После почти нескольких сражений, продолжавшихся почти непрерывно около 12 часов, союзники ворвались в третий, последний лагерь турецкой армии. В ходе возникшей паники турки потеряли даже больше, чем в самой битве и от рейдов в последующие дни: сами турки затем оценили свои потери в 20 тыс. человек. Потери союзников – 500 убитых, причём сам Суворов в победной реляции говорит о 45 убитых и ещё 29 тяжелораненых.

Суворова за победу засыпали наградами. « Хотя целая телега с бриллиантами уже накладена, однако кавалерии Егорья большого креста посылаю по твоей просьбе, он того достоин », – сообщала Екатерина II Потёмкину о своём решении наградить Суворова орденом св. Георгия I степени. Не говоря уж о том, что за победу Суворов стал дважды графом – обе империи пожаловали ему этот титул.

Поворот в войне

Однако главной оценкой битвы стали вовсе не награды и не милость монархов, а существенное изменение европейской политики. Именно после значительной победы русско-австрийских войск и завершения кампании 1789 года усилилось давление на Священную Римскую империю со стороны Великобритании и Пруссии, добившихся в конце концов её выхода из войны (фактически уже в 1790-м).

Но значения битвы при Рымнике это не обесценило. Это Австрию принудили отказаться от завоеваний той войны. От России же Пруссия не смогла прекращения войны со своей союзницей Османской империей даже размещением гарнизонов на русско-прусской границе. Мир был заключён лишь тогда, когда турки сами о нём попросили (1791). Однако и после окончания войны в Европе не забыли о Рымнике.

Рымник как билет в Швейцарию

Спустя 10 лет после битвы многое изменилось. Императором Священной Римской империи был уже не Иосиф II (умер в 1790 году), а его племянник, Франц II. А Суворов был не обласканным вниманием военачальником, а фактически находился в ссылке после конфликта с императором Павлом I. Однако именно Суворова Франц II попросил вернуть из ссылки и поставить во главе армии Второй антинаполеоновской коалиции, составленной словно нарочно из участников войны 1787-1791 годов: Австрии, Турции, России, а также Великобритании. Как раз по настоянию последней во главе союзных сил и был поставлен Суворов – в Лондоне не забыли блестящей битвы и напомнили о ней всем остальным.

Поэтому вполне можно говорить, что именно битва при Рымнике стала прологом к европейской славе Суворова и её венцу – Швейцарскому походу, о котором наполеоновский маршал Массена сказал « ...я отдал бы все свои победы за один Швейцарский поход Суворова ». А значит, и прологом к его месту не только в нашей, но и в европейской истории.