Русско-турецкая война 1787-1791 годов Война между Россией в союзе Австрией и Османской империей. Целью Османской империи было возвращение земель, отошедших к России в ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 гг., в том числе Крыма. Война закончилась победой России и заключением Ясского мира. На чтение: 4 минуты

ХОД СОБЫТИЙ

После заключения Кючук-Кайнарджийского мира Россия начала вывод войск из Крыма. Турки старались уклониться от исполнения договора (не платили контрибуции, не пропускали русские корабли в Чёрное море) и, нарушив договор 1774 г., попытались силой вмешаться в дела ханства и в конце июля 1775 г. высадились в Крыму.

Екатерина II приказала двинуть войска в Крым и в ноябре 1776 г. князь Прозоровский вступил в Крым. Новый хан Шахин Гирей удерживался у власти только благодаря военной поддержке России. 10 (22) марта 1779 г. с Турцией была подписана конвенция, которой подтверждался Кючук-Кайнарджийский договор, но в 1782 г. турки заняли Тамань и угрожали переправой в Крым. Русские войска сосредоточились на турецких границах, военный флот появился на Чёрном море, 8 апреля 1783 г. был выпущен манифест о присоединении к России Крыма, Тамани и кубанских татар.

Заключённый 24 июля (4 августа) 1783 г. с объединённым грузинским царством договор о покровительстве и верховной власти России (Георгиевский трактат) резко ослабил позиции Турции в Закавказье, уничтожив их притязания на Восточную Грузию. В ответ на требования Екатерины II в конце 1786 г. не беспокоить границы царя грузинского, Порта, со своей стороны, потребовала отказаться от покровительства Грузии, уступить Турции 39 соляных озёр близ Кинбурна, предоставить приоритет турецким купцам в уплате торговой пошлины, возвратить Крым. При поддержке Великобритании, Франции и Пруссии в 1787 г. Турция выдвинула ультиматум Российской империи. Получив отказ, Османская империя 13 (24) августа 1787 г. объявила России войну.

13 (24) августа 1787 г. турецкая флотилия атаковала два русских судна, стоявшие около Кинбурна. Попытки овладеть Кинбурном были отбиты Суворовым . Кинбурнская победа 1 (12) октября 1787 г. стала первой крупной победой русских войск. Вторая попытка турок овладеть Кинбурном зимой 1787–1788 гг. также оказалась безуспешной. В ходе двухдневного сражения 17–18 (28–29) июня 1788 г. под Очаковом корабли русской флотилии и береговые батареи Суворова нанесли туркам поражение, после долгой осады отрядами князя Потёмкина и Суворова 6 (17) декабря Очаков пал. Черноморский флот нанёс поражение турецкому у Фидониси (1788). 21 июля (1 августа) 1789 г Суворов атаковал и разбил турок под Фокшанами и 11 (22) сентября при Рымнике.

Флот турок испытал двукратное (в июне и августе 1790 г.) поражение от контр-адмирала Ушакова. Пали Килия, Тульча, Исакча; 11 (22) декабря Суворов взял штурмом Измаил. 29 декабря 1791 г. (9 января 1792 г.) в Яссах был заключён мир и подписан Ясский мирный договор, закрепивший Крым и Очаков за Россией, отодвинувший границу между двумя империями до Днестра. Турция подтвердила Кючук-Кайнарджийский договор и навсегда уступила Крым, Тамань и кубанских татар.

http://magister.msk.ru/library/history/kluchev/kllec76.htm

КИНБУРНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Главной целью войны Турция ставила овладение Крымом, чему должен был способствовать флот с сильным десантом и гарнизон Очакова. Стремясь использовать выгодное свое положение нападающей стороны, турки сразу же проявили большую активность на море и 1-го октября высадили свой десант на Кинбурнской косе, но десант этот был уничтожен Суворовым.

При Кинбурне у Суворова было всего 1600 человек (роты и эскадроны различных полков). Турок высадилось 5500. Русские атаковали развернутым строем (Петербургские драгуны и Павлоградские легкоконные - выше колена лошади в морской воде). Для "сочинения" карре было слишком мало войск. Убито и потоплено до 5000 турок. Наш урон 16 офицеров, 419 нижних чинов. Суворов ранен.

Керсновский А.А. История Русской армии. В 4 тт. М., 1992–1994.

http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/04.html

ПЕРЕД ШТУРМОМ ОЧАКОВА

11-го ноября. На рассвете турки выслали из города в великом числе на вылазку, напали на нашу вновь устроенную батарею на фланге левом, отняли две полевых пушки и поставили было уже на завоеванной ими батарее знамя свое, перерезав малое число людей, в сей батарее от холоду уснувших; но находившийся там на каракуле генерал Максимович, разбудя солдат, пошел сам вперед и имел несчастие по сильном врагу сопротивлении быть сильно порубан и повержен на землю; в которое время турки отрубили ему голову, унесли в город. Солдаты же пошли на штыках, прогнали турков, отняли знамя и отбили одну пушку, и гнавшись за ними нашли и другую во рву.

В сем случае много с нашей стороны солдат перерезали османы, напав на сонных, многим отрезали головы, унеся их с собою, и взоткнув их на штыках, расставили по валу; между сими головами примечена и генерала Максимовича, и как о сем донесено было князю светлейшему, он с сердцов велел лежавшим, побитым туркам около батареи отрезать головы и привезть в стан меж солдат, что и учинено было. (Другие говорят, что в том было недоразумение и что князь светлейший не приказал сего учинить). Боже мой, какой отвратительный взор! Взор, возбуждающий варварство человечества, к человечеству соделанное! Головы сии отрубленные возимы были везде по лагерю, человеки сбегались со всех сторон, посмотря на их содрогались и ощущали ноющее омерзение солдат, вопия: штурм! штурм!.. мужик: неверные... чиновный: гадкость, и все содрогались и отвращались в скорости от сей сцены.

Цебриков Р.М. Вокруг Очакова. 1788 год. (Дневник очевидца) // Русская Старина, 1895. Т.84, №9. http://adjudant.ru/suvorov/cebrikov04.htm

СРАЖЕНИЕ У РЕЧКИ РЫМНИК

Визирь Юсуф решил воспользоваться удаленным положением Кобургского и Суворова, чтобы разбить их порознь, а затем двинуться на выручку Бендер. Собрав до 100000, он двинулся к речке Рымник. Кобургский снова запросил помощи у Суворова. Не медля, Суворов соединился с австрийцами 10-го сентября, пройдя в два с половиной дня по невылазной грязи 85 верст, а 11-го числа в славной Рымникской битве (второй Кагул) наголову разгромил полчища Юсуфа. У союзников было 25000 при 73 орудиях, у турок 100000 при 85 орудиях. Кобургский указал было на неравенство сил, но Суворов возразил, что тогда он атакует с одними русскими, и принц подчинился. Желая заранее составить диспозицию на следующий день, Кобургский настойчиво просил Суворова явиться к нему на совещание. Посланному было отвечено в первый раз — «Суворов ужинает», во второй — «Суворов Богу молится» и в третий — «Суворов спит». Но Суворов не спал, а с дерева обозревал турецкий лагерь. Вернувшись с рекогносцировки, Суворов приказал армии выступать немедленно и скрытым ночным переходом из Фокшан, перейдя реку Рымну (приток Рымника), подвел ее к самому турецкому лагерю. Турки, уверенные в победе над австрийцами (о прибытии Суворова они не знали), были застигнуты врасплох. Союзная армия построилась углом, вершиною к неприятелю. Русские (ставшие полковыми карре) составили правую, австрийцы (в батальонных карре) левую сторону угла. При движении между русскими и австрийцами образовался промежуток свыше 2-х верст, кое-как заполненный слабым австрийским отрядом генерала Карачая. Бой начался в 8 часов блестящей атакой через овраг правофлангового русского карре — Фанагорийских гренадер, овладевших авангардным турецким лагерем. Подоспевший визирь собрал всю свою конницу (45000 всадников — половина всего войска) и бросил 7000 всадников на левый фланг русских (воспользовавшись тем, что 2-я русская линия еще не перешла оврага), 18000 в промежуток между союзниками — на Карачая с его 2000 — и до 20000 в охват левого фланга австрийцев. Орда была отбита батальным огнем доблестных союзных кареев.

Повторная атака (25000 всадников) имела столь же мало успеха. Вся конница турок была рассеяна. В 3 часа дня союзная армия подошла к главному укрепленному лагерю турок, занятому 15000 свежих янычар. Суворов, видя, что ретраншамент полевой, слабой профили, бросил в атаку на укрепления всю свою конницу — 6000 сабель. Первым пронесся через ретраншамент Стародубовский карабинерный (ныне драгунский) полк. Завязалась убийственная сеча, в которой приняла участие подоспевшая пехота. Янычары были истреблены, и в 4 часа победа была полной. Турецкая армия превратилась в толпы, бежавшие без оглядки и массами погибавшие в бурных водах разлившегося Рымника. До 15000 убитых и раненых турок осталось на поле сражения, трофеями были 4 богатых лагеря, вся артиллерия визиря — 85 орудий и 100 знамен. Урон союзников составили всего 650 человек. Суворов награжден орденом св. Георгия 1-й степени и титулом графа Рымникского.

Керсновский А.А. История Русской армии. В 4 тт. М., 1992–1994.

http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/04.html

ВЗЯТИЕ АККЕРМАНА И БЕНДЕР

По некотором отдохновении мы пошли к крепости Аккерманну, куда пришед, я расставил всю артиллерии на высотах, в виду крепости, а позади войска. На другой день паша выслал мне сказать, что желает войти в переговоры. Я объявил о сем Князю Потемкину; он мне дал полную власть заключить капитуляцию, и в тот же день паша выслал своего уполномоченного. Я согласился выпустить гарнизон с его имуществом, под условием уступить нашей Императрице все, принадлежащее Султану: артиллерию, порох, провиант, и на сих условиях, в десять часов следующего утра, я крепость и город занял. Словно, как бы войны не было: наши с Турками обходились ласково, и по вступлении, в тот же день, все лавки были отперты. Оставив тут гарнизон и сделав распоряжения, пошли мы к Бендерам, где я имел под начальством, пятьдесят шесть тысяч войска, и разными колоннами, в одну минуту, по данному от меня предписанию, крепость была обложена по обеим сторонам Днестра.

Я въехал в Форштат, но Турки производили пальбу с такою осторожности, что казалось боялись кого убить, чтобы нас не раздразнить. Приметив, что крепость вовсе не намерена обороняться, я приехал к Потемкину, сказал ему свое замечание, и мы отправили парламентера им сказать: что войско Русское с тем пришло, чтобы Бендеры взять, а хотят ли они без траты людей крепость отдать или намерены защищаться, все таки по позднему осеннему времени мы не можем тут долго забавляться, и участь Бендер непременно решится в одни сутки. В ответ мы получили, что все три паши к нам для переговоров будут. После обеда они приехали, и я с ними, чрез переводчика, до самой полуночи возился. Наконец обещались они на то же утро отворить ворота на условиях, на каких и сдался Аккерманн. Они поехали в крепость, а я пошел к Потемкину, лежащему в кибитке на постели и поздравил его с Бендерами.

Обложка: Владимир Косов «Сражение у Фидониси», 2021 год (Kosov vladimir 09071967 CC BY-SA 4.0)

Источник: ru.wikipedia.org