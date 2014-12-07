Присоединение к России Крыма В результате заключения Кючук-Кайнарджийского мира между Россией и Турцией в 1774 г. стало возможным окончательное покорение Крыма. Заслуга в этом принадлежит фавориту императрицы Г.А. Потемкину. Это событие имело ключевое военно-политическое и экономическое значение. На чтение: 3 минуты

«ГРЕЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»

10 июля 1774 г. в деревне Кючук-Кайнарджи был заключен мир с Османской империей. К России отходили причерноморские города Керчь, Еникали, Кинбурн. Российской признавалась Кабарда на Северном Кавказе. Россия получила право иметь военный и торговый флот на Черном море. Торговые суда могли беспрепятственно проходить в Средиземное море через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Дунайские княжества (Валахия, Молдавия, Бессарабия) формально остались за Турцией, но фактически Россия держала их под своей защитой. Турция обязывалась выплатить огромную контрибуцию в 4 млн. рублей. Но самой существенной потерей Блистательной порты являлось признание независимости Крымского ханства.

В 1777-1778 гг. в России главнокомандующий Г.А. Потемкин, ставший первым лицом в государстве после императрицы, разрабатывал «греческий проект». Этот проект предусматривал изгнание Россией в союзе с Австрией турок из Европы, освобождение балканский христиан - греков, болгар, овладение Царьградом и возрождение Византийской империи.

Оба родившиеся в ту пору императрициных внука не случайно получили «античные» имена - Александр и Константин. На цареградский престол рассчитывали посадить второго внука, Константина Павловича. Этот проект, конечно, был утопичен. Османская империя еще была не так слаба, да и европейские державы не позволили бы России создать вассальную ей «Византию».

Усеченный вариант «греческого проекта» предусматривал создание из Дунайских княжеств государства Дакии с тем же Константином на троне. Часть дунайских земель планировали уступить союзнице России Австрии. Но и о «Дакии» договориться с австрийцами не сумели. Русские дипломаты полагали, что австрийские территориальные притязания чрезмерны.

Вскоре в Крыму с помощью русских войск воцарился российский ставленник хан Шагин-Гирей. Прежний хан Девлет-Гирей поднял восстание, но вынужден был бежать в Турцию. А 8 апреля 1783 г. Екатерина II обнародовала указ о включении Крыма в состав России. Новоприсоединенные крымские владения называли Тавридой. Фаворит императрицы Григорий Потемкин (князь Таврический) должен был заботиться об их заселении, развитии хозяйства, строительстве городов, портов, крепостей. Главной базой создаваемого русского Черноморского военного флота должен был стать Севастополь в Крыму. Этот город строили на земле древнего Херсонеса, известного в русских летописях под именем Корсунь.

ИЗ МАНИФЕСТА ЕКАТЕРИНЫ II ОТ 8 АПРЕЛЯ 1783 ГОДА

…В таковых обстоятельствах принуждены МЫ были, для сохранения целости здания НАМИ воздвигнутого, одного из лучших от войны приобретения, принять благонамеренных татар в НАШЕ покровительство, доставить им свободу, избрать себе на место Сагиб-Гирея другого законного Хана, и установить его правление; для сего нужно было привесть военные силы НАШИ в движение, отрядить из них в самое суровое время энный корпус в Крым, содержать его там долго, и наконец действовать противу мятежников силою оружия; от чего едва не возгорелась с Портой Оттоманской новая война, как то у всех в свежей памяти.

Благодарение Всевышнему! Миновала тогда сия гроза признанием со стороны Порты законного и самовластного Хана в лице Шагин-Гирея. Произведение сего перелома обошлось Империи НАШЕЙ недешево; но МЫ по крайней мере чаяли, что оное наградится будущее от соседства безопасностью. Время да и короткое воспрекословило однако ж на деле сему предположению.

Поднявшийся в прошлом году новый мятеж, коего истинные начала от НАС не скрыты, принудил НАС опять к полному вооружению и к новому отряду войск НАШИХ в Крым и на Кубанскую сторону, кои там доныне остаются: ибо без них не могли бы существовать мир, тишина и устройство посреди татар, когда деятельное многих дет испытание всячески уже доказывает, что как прежнее их подчинение Порте было поводом к остуде и распрям между обеими державами, так и преобразование их в вольную область, при неспособности их ко вкушение плодов таковой свободы, служит ко всегдашним для НАС беспокойствам, убыткам и утруждению войск НАШИХ…

Манифест полностью

«СДЕЛАЛ ДЛЯ РОССИИ НА ЮГЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПЕТР I НА СЕВЕРЕ»

По распоряжению Екатерины II сразу же после присоединения Крыма, к полуострову был направлен фрегат «Осторожный» под командованием капитана II ранга Ивана Михайловича Берсенева для выбора гавани у юго-западного побережья. Осмотрев в апреле 1783 года бухту у поселка Ахти-ар, расположенный недалеко от развалин Херсонеса-Таврического. И. М. Берсенев рекомендовал ее в качестве базы для кораблей будущего Черноморского флота. Екатерина II своим указом от 10 февраля 1784 года повелела основать здесь «военный порт с адмиралтейством, верфью, крепостью и сделать его военным городом». В начале 1784 года был заложен порт-крепость, названный Екатериной II Севастополем - «Величественным городом». В мае 1783 года Екатерина II направила в Крым вернувшего из-за границы после лечения М.И. Кутузова , который с блеском решил все дипломатические и политические проблемы, касающиеся российского присутствия на Крымском полуострове.

В июне 1783 года в Карасубазаре, на вершине горы Ак-Кая, князь Потемкин принял присягу на верность России крымской знати и представителей всех слоев крымского населения. Крымское ханство перестало существовать. Было организовано земское правительство Крыма, в которое вошли князь Ширинский Мехметша, Гаджи-Кызы-Ага, Кадиаскер Муследин Эфенди.

Сохранился ордер Г.А. Потемкина командующему русскими войсками в Крыму генералу де Бальмену от 4 июля 1783 года: «Воля ее императорского величества есть, чтобы все войска, пребывающие в Крымском полуострове, обращались с жителями дружелюбно, не чиня отнюдь обид, чему подавать пример имеют начальники и полковые командиры».

В августе 1783 года Де Бальмена сменил новый правитель Крыма генерал И.А. Игельстром, оказавшийся хорошим организатором. В декабре 1783 года он создал «Таврическое областное правление», в которое, вместе с земскими правителями вошла почти вся крымско-татарская знать. 14 июня 1784 года в Карасубазаре прошло первое заседание Таврического областного правления.

Указом Екатерины II от 2 февраля 1784 года была учреждена Таврическая область под управлением назначенного и президентом военной коллегии Г.А. Потемкина, состоящая из Крымского полуострова и Тамани. В Указе было сказано: «...полуостров Крым с землею, лежащей между Перекопа и границ Екатеринославского наместничества, учреждая областью, под именем Таврической, покуда умножение населения и разных нужных заведений подадут удобность устроить ее губернию, препоручаем оную в управление нашему генералу, Екатеринославскому и Таврическому генерал-губернатору князю Потемкину, которого подвигом и самое наше и всех сих землях предположение исполнено, предоставляя ему разделить ту область на уезды, назначить города, приуготовить к открытию в течение нынешнего года, и о всех подробностях, к тому относящихся, донести нам и Сенату нашему».

22 февраля 1784 года указом Екатерины II высшему сословию Крыма были предоставлены все права и льготы российского дворянства. Русскими и татарскими чиновниками по приказу Г. А. Потемкина были составлены списки 334 новых крымских дворян, сохранивших за собой земельную собственность. 22 февраля 1784 года Севастополь, Феодосия и Херсон были объявлены открытыми городами для всех народов, дружественных Российской империи. Иностранцы могли свободно приезжать и жить в этих городах, принимать российское гражданство.

А.Р. Андреев. История Крыма

Обложка: Фейерверки в честь Екатерины во время её путешествия в Крым. Картина неизвестного художника, конец XVIII века.

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