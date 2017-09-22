Краткий курс истории. Турецкий разгром 22 сентября 1789 года состоялась битва на реке Рымник (территория современной Румынии) – одно из главных сражений Русско-турецкой войны 1787–1791 годов. Итогом битвы стал разгром турецких войск объединенной русско-австрийской армией под командованием генерала Александра Васильевича Суворова и принца Фридриха Кобургского. Даже выздоровел от лихорадки! После победы русско-австрийских войск в Фокшанском сражении 1 августа 1789 года, Суворов собирался продвигаться вперед, но, не получив решения главнокомандующего Потемкина, остался на месте. В ночь на 17 сентября к Суворову прибыл гонец от Фридриха Кобургского и передал просьбу срочно двигаться на помощь, поскольку разведка доложила о движении огромных турецких сил прямо на австрийцев. Суворов решил,... На чтение: 1 минута

22 сентября 1789 года состоялась битва на реке Рымник (территория современной Румынии) – одно из главных сражений Русско-турецкой войны 1787–1791 годов. Итогом битвы стал разгром турецких войск объединенной русско-австрийской армией под командованием генерала Александра Васильевича Суворова и принца Фридриха Кобургского.

Даже выздоровел от лихорадки!

После победы русско-австрийских войск в Фокшанском сражении 1 августа 1789 года, Суворов собирался продвигаться вперед, но, не получив решения главнокомандующего Потемкина, остался на месте. В ночь на 17 сентября к Суворову прибыл гонец от Фридриха Кобургского и передал просьбу срочно двигаться на помощь, поскольку разведка доложила о движении огромных турецких сил прямо на австрийцев. Суворов решил, что турки совершают обманный маневр и стал ждать новых известий. Через сутки прибыл второй гонец: принц умолял срочно идти на помощь, поскольку турки находятся всего в четырех часах пути. В полночь русская армия выступила. Биограф Суворова Александр Петрушевский (1826 – 1904) писал, что великий полководец так переживал из-за потерянного времени, что даже выздоровел от лихорадки.

А.В. Суворов

По зову чести

Поход был во всех смыслах тяжелый. Нужно было передвигаться как можно скорее, но ночь, буря, размытые дороги, частые переправы через реки препятствовали движению русской армии. Только промедление противника, о котором сообщил через очередного гонца принц Кобургский, спасло австрийскую армию. Ранним утром 21 сентября наконец состоялась встреча Суворова с принцем. Оказалось, что турецкая армия в четыре раза превышает русско-австрийскую и составляет 100 тысяч человек. Суворов потребовал скорейшего выступления, поскольку считал, что если турки тянут время, то непременно ждут подмогу, а если австрийцы не согласны идти вперед, то русские пойдут одни. Честь заставила принца Кобургского присоединиться.

Только пятки сверкали…

Турки располагались в нескольких лагерях. Разделившись, русские и австрийцы ударили по двум направлениям. Выдержать атаки яростного и численно превосходящего противника русским помогли только храбрость и талантливое руководство Суворова. После взятия первого лагеря Суворов устремился на подмогу австрийцам, осаждавшим главный лагерь врага. Бои шли непрерывно и так измотали обе стороны, что войска взяли получасовой отдых. Когда бой возобновился, Суворов направил на турецкие окопы союзную конницу, и турки обратились в бегство. Даже приказ великого визиря Юсуф-паши – стрелять из пушек по дезертирам – не помог: турки бежали так, что только пятки сверкали. За эту победу Екатерина II наградила Суворова орденом Святого Георгия I степени. Этой наградой русский полководец гордился больше, чем всеми остальными.