Краткий курс истории. Русско-турецкая война 1768–1774 годов 21 июля – памятная дата военной истории России: в этот день (н. ст.) в 1774 году подписанием Кючук-Кайнарджийского мирного договора завершилась Русско-турецкая война 1768–1774 годов. На чтение: 1 минута

21 июля – памятная дата военной истории России: в этот день (н. ст.) в 1774 году подписанием Кючук-Кайнарджийского мирного договора завершилась Русско-турецкая война 1768–1774 годов.

Обострение отношений

В 60-х годах XVIII века отношения между Россией и Турцией резко обострились. Среди коренных причин этого можно выделить: стремление России выйти к Черному морю, стремление Османской империи расширить свои владения в Северном Причерноморье, на Кавказе и усилить влияние на Речь Посполитую, православное население которой Россия хотела защитить. Кроме того, в Европе наблюдалась крайне сложная геополитическая обстановка; в международных интригах, преследуя собственные интересы, важную роль, помимо прочих государств, играли Франция и Австрия. Первая всячески подстрекала Турцию к войне с Россией, чтобы в дальнейшем воспользоваться трудностями османов и заполучить Египет. Дипломатический скандал, вызванный нежелательным вторжением запорожских казаков на российской службе в османские земли в ходе преследования польских врагов, привел к началу войны между Россией и Турцией.

Война

В начале войны русскую армию преследовали неудачи. Осенью 1768 года войска Крымского ханства, находившегося под протекторатом Турции (до 1771 года), опустошили часть территорий нынешней Украины. В следующем году военные действия шли уже в степях Причерноморья, на Балканах и Кавказе. Перелом в войне в пользу России случился в 1770 году, когда в январе русские войска под командованием князя Потёмкина разбили турок при Фокшанах, в июле войска графа Румянцева – при реке Ларге, а спустя несколько недель близ реки Кагул 27 тысяч русских солдат разбили и обратили в бегство почти 150-тысячное турецкое войско. Преследуя врага, русская армия вышла к Дунаю. Летом 1770 года русский флот нанес турецкому сокрушительное поражение в районе Хиосского пролива, а через несколько дней успех был повторен в Чесменском сражении . Летом 1771 года русские войска заняли Крым. В 1773 году Суворов выбил турок из крепости Туртукай, а год спустя его войска разбили врага при Козлуджи, что определило исход войны в пользу Российской империи.

Условия договора

По условиям Кючук-Кайнарджийского мирного договора Крымское ханство объявлялось независимым от Османской империи, Россия получила Большую и Малую Кабарду, Азов, Керчь и Еникале, Кинбурн с округой и прилегавшей к нему степью между Днепром и Бугом, а также заветный доступ в Черное море с правом ходить по турецким водам. Балканские христиане получили от Турции право свободного вероисповедания. Кроме того, Турция взяла обязательство выплатить России 4,5 миллиона рублей в качестве контрибуций. Были подписаны и некоторые другие соглашения. Данный мирный договор был совершенно невыгоден Османской империи, и потому мир с Россией оказался непрочным. Однако договор обозначил начало важного исторического процесса – постепенного ослабления Турции.

Обложка: Стефано Торелли «Аллегория на победу Екатерины II над турками и татарами», 1772 год. Из собрания Третьяковской галереи.

Источник: my.tretyakov.ru