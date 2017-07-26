Краткий курс истории. Падение знаменитой крепости Всем известно про знаменитый штурм крепости Измаил (ныне город в Одесской области Украины) Суворовым в 1790 году. Однако это событие затмило примечательную дату в Русско-турецкой войне 1768–1774 годов – 26 июля (ст. ст.) 1770 года, когда Измаил пал под натиском корпуса генерала Николая Васильевича Репнина. На чтение: 1 минута

Всем известно про знаменитый штурм крепости Измаил (ныне город в Одесской области Украины) Суворовым в 1790 году. Однако это событие затмило примечательную дату в Русско-турецкой войне 1768–1774 годов – 26 июля (ст. ст.) 1770 года, когда Измаил пал под натиском корпуса генерала Николая Васильевича Репнина.

Крепость без слабых мест

Когда в 1484 году Османская империя завоевала Нижний Дунай (современная территория Румынии и Украины), то первым делом возвела и усовершенствовала ряд крепостей, одной из которых стал Измаил.

В истории Русско-турецких войн битвы за Измаил занимают особое место. Взятие данной крепости было обусловлено не только стратегической необходимостью, но и тем, что оно являлось делом чести для русских полководцев. Мероприятие это было всегда трудным – неспроста великий русский полководец Суворов называл Измаил «крепостью без слабых мест».

Дело, начатое Петром Великим

Россия стремилась получить выход к Чёрному морю ещё с петровских времён (с конца 17 века). Тогда для этого было необходимо разгромить Крымское ханство (остатки былого могущества великой Монгольской империи Чингисхана), которому покровительствовала Османская империя. Дело Петра на Чёрном море решила довершить императрица Екатерина II, начав одну из ключевых по значению Русско-турецких войн – войну 1768–1774 годов.

Пришёл, увидел, захватил

Окончание 1768 года Россия провела в основательной подготовке к объявленной войне. Следующий год был удачным для русской армии, но императрица, недовольная оборонительным характером военных действий генерала Голицына, назначила на его место графа Румянцева. Согласно плану последнего русская армия в течение 1770 года должна была очистить от турок Нижний Дунай. Действия главных русских войск были столь блистательны, а турецкие потери столь страшны, что корпус генерала Репнина 26 июля захватил крепость Измаил у полностью деморализованных турок. Всего в боях 21–26 июля турки потеряли около 20 тысяч человек убитыми, 4 тысячи – пленными, 205 пушек и ту самую крепость Измаил. Потери России были существенно меньше: 375 человек убитыми и 560 ранеными. Впрочем, по окончании войны в 1774 году, согласно условиям мирного договора, крепость вернули османам…