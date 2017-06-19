Краткий курс истории. Крымская слава Потёмкина 19 июня 1787 года Григорий Потёмкин за присоединение Крыма получил от императрицы Екатерины II почётное прозвание светлейшего князя Таврического. На чтение: 1 минута

19 июня 1787 года Григорий Потёмкин за присоединение Крыма получил от императрицы Екатерины II почётное прозвание светлейшего князя Таврического.

1. 47-летний Потёмкин, небогатый дворянин из села Чижово под Смоленском, сделал при дворе Екатерины головокружительную карьеру. Богатства, титул светлейшего князя и фельдмаршальский чин достались Григорию Александровичу не только вследствие близости к императрице, но и благодаря бесспорному наличию качеств государственного деятеля.

2. Присоединённый к Российской империи в 1783 году Крым стараниями Потёмкина был в кратчайшие сроки приспособлен к текущим нуждам государства. Прибывшая туда в 1787-м Екатерина своими глазами увидела и Черноморский флот, и его главную базу – Севастополь. Обустроена была и территория Новороссии, в частности Николаев и Херсон. Эти проекты Потёмкина продолжали реализовываться и через много десятилетий после его смерти в 1791 году.

3. И при жизни, и после кончины у светлейшего князя Таврического было множество недоброжелателей. Его фигура в истории обросла множеством мифов, среди которых самым устойчивым является представление о фейковых «потёмкинских деревнях», за огромные деньги выстроенных по пути следования Екатерины в Крым. На самом деле заслуги Потёмкина перед Россией и результаты его государственной деятельности значительно перевешивают его недостатки, среди которых была и характерная для той эпохи страсть к роскоши и расточительству.

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