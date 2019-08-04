Как Кутузов потерял свой глаз Многие из нас привыкли к образу великого полководца М.И. Кутузова и знают, что у него не было правого глаза Но мало кому известно, как и при каких обстоятельствах храбрый князь Голенищев-Кутузов потерял свой глаз. Более того, Михаил Илларионович пережил не одно, а целых два ранения в голову. О них мы сегодня вам и расскажем. Цена юмора Будучи молодым офицером, Михаил Кутузов никогда не лез в карман за словом. Он был известен в Петербурге как шутник и задира. Отпустить скабрезность в адрес кого-либо, а позже и принять участие в дуэли было для него обычным делом. М.И. Кутузов в молодости Источник: pinterest.ru... На чтение: 1 минута

Многие из нас привыкли к образу великого полководца М.И. Кутузова и знают, что у него не было правого глаза

Но мало кому известно, как и при каких обстоятельствах храбрый князь Голенищев-Кутузов потерял свой глаз. Более того, Михаил Илларионович пережил не одно, а целых два ранения в голову. О них мы сегодня вам и расскажем.

Цена юмора

Будучи молодым офицером, Михаил Кутузов никогда не лез в карман за словом. Он был известен в Петербурге как шутник и задира. Отпустить скабрезность в адрес кого-либо, а позже и принять участие в дуэли было для него обычным делом.

М.И. Кутузов в молодости

Источник: pinterest.ru

Так могло бы продолжаться очень долго, не скажи Михаил Илларионович очередную остроту в адрес не кого бы то ни было, а самой императрицы – Екатерины Великой . Да и не о чем-нибудь, а об её отношениях с могущественным в ту пору фаворитом графом Румянцевым.

Всё было бы ничего, да вот Румянцев узнал о колкостях молодого офицера. И лёгким росчерком пера он направил Кутузова из состава своей Дунайской армии в действующую и ведущую на тот момент жестокие бои Крымскую армию, считавшуюся менее престижной.

Потерянный глаз

Крымская армия вела активные бои. Так, 4 августа (24 июля по ст. ст.) 1774 года крупный турецкий десант высадился близ Алушты, у деревеньки Шумы. Русские войска тут же вступили с противником в бой. После жаркого сражения русские оттеснили превосходивших численно турок, те стали отступать.

Штурм Очакова

Источник: pinterest.ru

Преследование бегущего противника возглавил полковник Кутузов. Надо сказать, что Михаил Илларионович отличался большой храбростью и мужеством. Он не раз лично водил своих солдат в бой. Так было и в этом случае.

Отступающие турки активно отстреливались, и когда судьба боя уже была решена, одна из шальных пуль попала Кутузову в висок. Пуля пробила носоглоточную пазуху и вышла через правую глазницу. Полковые врачи считали рану смертельной, но молодой полковник чудом выкарабкался. Глаз остался цел, но как вы понимаете видеть как прежде Кутузов уже не мог, однако, службу продолжил. Но это ещё не всё.

«Наш Нельсон»

Когда императрица услышала о таком ранении Кутузова, а знала она его лично, то воскликнула:

«Надобно беречь нашего Кутузова; он у меня будет великим генералом».

Екатерина Великая оплатила Кутузову из своих средств поездку в Австрию на лечение, где он смог поправить здоровье. После лечения, как мы знаем, боевой офицер, вернулся в строй. На его груди красовался жалованный императрицей орден Св. Георгия 4-й степени.

Знаменитый образ пожилого М.И. Кутузова из х/ф «Гусарская баллада»

Источник: kinopoisk.ru

На этом его злоключения не закончились. При осаде крепости Очаков, Кутузов командовал одним из полков. 18 августа 1788 года он поднялся на бруствер и наблюдал за действиями противника, когда разорвавшаяся рядом артиллерийская граната одним из осколков поразила полководца в голову. Осколок попал в правую скулу, и вышел из затылка, по пути выбив Кутузову почти все зубы. И ещё раз, случилось чудо, Михаил Илларионович выжил, смог вылечится и продолжил свою карьеру. Известно, что при жизни нет ни одного изображения Кутузова с повязкой или без правого глаза. Это отмечают и современники, так что одноглазый Кутузов – всего лишь образ рожденный советским кинематографом.

Как мы знаем, ему предстояло ещё немало великих дел. А при дворе, его стали тихонько называть «Наш Нельсон», в честь британского адмирала Горацио Нельсона. Британец в жестоком бою с французами на острове Корсика тоже лишился правого глаза. Но согласитесь, история Кутузова на этом фоне выглядит куда более опасной. А с юмором после первого ранения, как говорят, он стал значительно осторожнее.

Обложка: pinterest.ru