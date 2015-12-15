Ясский мир с Османской империей Ясский мирный договор – Договор о мире, заключённый 29 декабря 1791 г. (9 января 1792 г.) между Россией и Османской империей, завершение русско-турецкой войны 1787–1791 годов. Договор закрепил за Россией Крым, земли между Южным Бугом и Днестром, на Кавказе восстановлена граница по реке Кубань, Турция отказывалась от претензий на Грузию. На чтение: 3 минуты

ЗАВЕРШЕНИЕ ВОЙНЫ

Демонстрация поручена Кутузову, действовавшему искусно и разбившему у Бабадача 20000 турок. Сам Репнин, имея 60000, двинулся к Галацу и узнал, что у Мачина (против Галаца) стоит до 30000 турок, а 80000 с визирем находятся еще на марше от Гирсова к Мачину. Репнин переправился через Дунай и 28-го июня на рассвете атаковал турок, усилившихся до 80000 (сам визирь к бою не поспел). Турецкая армия была разгромлена и бежала к Гирсову. У Репнина в Мачинском сражении участвовало 30000 при 78 орудиях в составе трех корпусов (Голицына, Кутузова и Волконского). Трофеями были 35 орудий, 2 лагеря и обозы. Урон неприятеля — до 4000 человек, наши потери не превышали 600 человек.

Поражение под Мачиным побудило Порту вступить в мирные переговоры. Однако турки всячески затягивали их, все еще надеясь на успехи своего флота. Тогда Императрица повелела адмиралу Ушакову выступить из Севастополя со всем Черноморским флотом и разбить Капудан-пашу. Это состоялось 31-го июля у Калиакрии. Опасаясь за Константинополь, султан приказал визирю кончать скорее. Мир был подписан в Яссах 29-го декабря, не застав уже в живых Потемкина. Порта подтверждала условия Кучук-Кайнарджийского договора, отказывалась от каких-либо претензий на Крым и уступала России Кубань и Новороссию с Очаковым (всю территорию от Буга до Днестра). Кроме того, было условлено, что господари Молдавии и Валахии будут назначаться на семь лет и не сменяться без согласия России.

[…] По Ясскому миру Турция уступила России всю Кубанскую область, которая стала немедленно заселяться казаками (поселенные по пограничной линии казаки стали именоваться «линейными»).

Керсновский А.А. История Русской армии. В 4 тт. М., 1992–1994. http://militera.lib.ru/h/kersnovsky1/04.html

ЯССКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

Статья VI. По утверждении статьею второю сего мирного договора, в числе прочих трактатов, акта 28 декабря 1783 года постановленного, касающегося до присоединения и Империи Всероссийской Крыма, Тамана и определяющего границей в той стороне между обеими договаривающимися сторонами реку Кубань, Блистательная Порта Оттоманская, в изъявление, что она на времена будущие желает отдалить все, что мир, тишину и доброе согласие между обеими державами возмутить может, обещает и обязуется торжественно употребить всю власть и способы к обузданию и воздержанию народов, на левом берегу реки Кубани обитающих при границах ее, дабы они на пределы Всероссийской Империи набегов не чинили, никаких обид, хищничеств и разорений Российско-Императорским подданным и их селениям, жилищам и землям не приключали ни тайно, ни явно, и ни под каким видом людей в неволю не захватывали; о чем со стороны Блистательной Порты строжайшие прещения под страхом жестокого и неизбежного наказания, кому следует, даны, и в тех местах после размены ратификаций на настоящий мирный договор обнародованы быть долженствуют непременно: если же и за таковым постановлением в сем трактате и чинимым подобным помянутым народам прошением, отважатся кто либо из них учинить набег в границы Империи Всероссийской, и там приключить вред, убыток или разорение, или скот, или что другое украдут, или увезут, или людей российских в неволю захватят, в таком случае, по принесении жалобы, скорое и неотложное удовлетворение имеет быть доставлено, возвращением пограбленного и украденного, наипаче же непременным и никакой оговорке неподтвержденным отысканием и освобождением людей российских или захваченных, награждением убытков тем нанесенных, и примерным на границе наказанием виновных в присутствии коммисара от пограничного российского начальства назначаемого; буде же, паче всякого чаяния, таковое удовлетворение в полгода от принесения жадобы не было бы доставлено, Блистательная Порта обязуется сама все убытки заплатить из казны ее в месяц по подаче рекламации от министра Росскийско-императорского, разумея притом, что положенные выше наказания за нарушение спокойствия границ соседних непременно и точно исполнены быть имеют без отлагательства.

Ясский мирный договор между Россией и Турцией 1791 г., 29 декабря (1792 г., 9 января) http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/jass.htm

ИЗ ТЕКСТА МИРНОГО ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧЕННОГО МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ В ЯССАХ

Статья III. Вследствие того, как в прелиминарном втором артикуле положено, что река Днестр навеки имеет быть границею между обеими империями, так что впредь пределы империи Всероссийской имеют простираться до помянутой реки, и ныне обе договаривающиеся империи между собою согласилися и постановили, что между империею Всероссийскою и Портою Оттоманскою пребудет границею река Днестр, так что все земли на левом берегу помянутой реки лежащия имеют остаться вечно в совершенном и безпрепятственном владении Всероссийской империи, а на правом берегу помянутой реки лежащие все земли по возвращении их со стороны Всероссийской империи, имеют остаться вечно в совершенном и безпрепятственном владении Порты Оттоманской.

Статья IV. По таковом касательно между обеими империями границ постановленном распоряжении, и по силе четвертого артикула прелиминарии, гласящего: каким образом были до настоящей войны обеих империй все прочие границы, таким образом остаются и теперь; все же земли Российского двора, войсками в нынешней войне завоеванные и имеющиеся в оных крепости, в каком состоянии ныне находятся Порте Оттоманской, Российский императорский двор возвращает блистательной Порте завоеванную оным Бессарабию с крепостями Бендерами, Аккерманом, Килиею и Измаилом, со всеми местечками, слободами, деревнями и всем прочим, что оная в себе содержит; равным образом возвращает блистательной Порте княжество Молдавское со всеми городами, селениями и всем прочим, что оная провинция в себе содержит; а Порта Оттоманская, принимая помянутые провинции на следующих условиях, обещается торжественно и свято оные наблюдать: 1. Все, что написано в пользу княжеств Молдавии и Валахии, вышепомянутою 2-ю статьею возобновленных, в заключенном мирном трактате 1774-го 10 июля, […] свято, ненарушимо содержать и точно исполнять. 2. Не требовать от княжества Молдавии никакой денежной или другой суммы за старые счеты, какого бы они существа ни были. 3. Не требовать от онаго никакой контрибуции или платежа за все военное время, а за многие страдания и разорения в течение сей войны им претерпенные, уволить помянутое Молдавское княжество и еще впредь на два года от всякой дани и тягостей, считая срок сего увольнения со дня размены ратификаций. 4. Фамилиям, желающим оставить свое отечество и в другие места переселиться, позволить свободный выезд со всем их имением; а чтоб оные фамилии могли иметь достаточное время недвижимые свои имения родственникам их, подданным Порты Оттоманской, или кому похотят из подданных же ее препоручить, и по обычаю земли той подданным же Порты продать, и вообще для распоряжения дел своих для сего свободного из отечества переселения, дается им сроку 14 месяцев, считая оный со дня размены ратификации.

Полное собрание законов Российской империи. Т. XXIII. СПб. 1830. № 17008. С. 288–292. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php

ИТОГИ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1787–1791 ГГ.

В июле 1791 г . главнокомандующий русской армией князь Н.В. Репнин подписал в Галаце предварительные условия мира. Вслед за этим в Яссах начался конгресс. Турция по Ясскому договору от 23 декабря 1791 г . уступала России все земли Причерноморья до р. Днестр, отдавала Очаков. Турция обязывалась также не допускать нападений ахалцихского паши на царя Картли и возместить ущерб за набеги на Северном Кавказе. Но вместе с тем Молдавия, Бессарабия и Валахия оставались по-прежнему в руках Порты, а вопрос о протекторате Грузии не был решен.

Так окончилась вторая тяжелейшая для России война с Турцией.

Обложка: Манифест о Ясском мирном договоре с Османской Империей, 25 февраля 1792 годаю

Источник: https://ru.m.wikipedia.org