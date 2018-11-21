Идейные основы империи Петра I 22 октября (2 ноября) 1721 года царь Петр I по прошению сенаторов принял титулы Императора Всероссийского и Отца Отечества.

22 октября (2 ноября) 1721 года царь Петр I по прошению сенаторов принял титулы Императора Всероссийского и Отца Отечества. История государства Российского вступила в новый период. Московскую Россию сменила Российская империя. Ее автором и создателем считается Петр I , за время правления которого страна изменилась так, как она не менялась после него вплоть до 1917 года. Несмотря на хорошую изученность истории имперского периода, его суть и смысл до сих пор однозначно не установлены.

Сегодня под империей понимается «крупное государственное образование, объединяющее несколько стран и народов вокруг единого политического центра под эгидой универсальной идеи цивилизационного, религиозного, идеологического, иногда экономического характера»[1]. Какой идеей был оплодотворен политический центр России? Системообразующим народом государства был русский народ. Идея, которая заставляла его расширять свои границы, создавая империю, – защита и распространение православной веры. На православии держалась и власть царя, а впоследствии и императора.

Россия со времен своего основателя Ивана III была озабочена идеей обеспечения безопасности веры и жизни русских православных, населяющих территорию страны. В борьбе за осуществление этой идеи у страны не было ни одного постоянного союзника, а были одни враги, готовые в случае слабости России отторгнуть ее территорию, покорить, а то и поработить население. Россия находилась в состоянии типичном для своего времени, жизнеспособность государства определялась его способностью противостоять врагам. Как только народ ослабевал, он становился добычей более сильного соседа.

Речь шла о жизни и смерти, причем не только физической, но и, что гораздо страшнее, духовной. Находясь на огромной равнине, русский народ не чувствовал себя в безопасности до тех пор, пока не дошел до естественных рубежей этой равнины на юге, севере и востоке. На западе граница устанавливалась текущим соотношением сил объединенной Европы и России, поэтому эта граница была самой опасной и уязвимой.

Россия начала превращаться в империю еще при Иване Грозном , включившим в состав России Казанское ханство – первое крупное инородное государственное образование. Затем было присоединение Сибири и многие другие завоевания. При Петре I власть, народ лишь осознали и зафиксировали де-юре свою «имперскость», что и было закреплено в императорском титуле и признано европейскими державами.

Несмотря на то, что первый император провел множество преобразований, большинство их них были продолжением дела его предшественников, особенно отца – царя Алексея Михайловича . «Тишайший» царь смог без надрыва народных сил присоединить огромные территории и начал усваивать и внедрять европейские идеи, технику, технологии. Петр продолжил дело отца, но сделал несравненно больше его.

В чем была сила Петра I? Ее исток лежит в православной вере, именно она позволила Помазаннику Божию создать великую империю. Петру беспрекословно повиновались и выполняли все его приказы не потому, что он был выдающимся человеком, а потому, что за ним стоял Бог, вера в которого двигала на протяжении девятисот лет русским народом. Без этой веры Петр не смог бы реализовать и доли своих начинаний и преобразований. Его дела порой противоречили самой вере, но поскольку они все же не подрывали ее основ, то выполнялись «скрепя сердце» православными подданными.

Определяя основы и пределы своей власти, Петр I в Воин­ском уставе 1716 года писал: «Его Величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен. Но силу и власть имеет свои государства и земли, яко Христианский Го­сударь, по своей воле и благомнению управлять» [2]. Божественная природа царской власти позволяла Петру совершать такие поступки, которые не мог совершить никто. Например, упразднить патриаршество и ввести, фактически гражданское управление Церковью, осуществив ее «синодальное пленение».

Подорвав самостоятельность Русской православной церкви и открыв Россию для новых европейских идей, император тем самым создал условия для подрыва и основ царской власти. В страну вместе с новой техникой, технологией, наукой хлынули новые политические и философские идеи, многие из которых были секулярными. Чем больше становилось европейски образованных людей, тем слабее была православная вера. Если в XVIII веке рационализмом была охвачена только верхушка общества, то в следующем, XIX веке, под влиянием науки вера зашаталась сначала в разночинной интеллигенции, а затем и в рабочем классе, в ХХ веке засомневалось крестьянство. Чем сильнее материально становилась империя, тем более слабела она духовно, что в конце концов привело к череде русских революций и гражданской войне.

Православная основа царской власти все более истончалась. Огромные территории, завоеванные в XIX веке, были населены преимущественно неправославным населением. В начале ХХ века раскол, ереси, сектантство, другие религии и конфессии, различные формы материализма, атеизма, рационализма распространились среди некогда идейно единого православного населения страны. К концу существования империи около половины населения было либо враждебно, либо индифферентно настроено по отношению к господствующей религии и ее ценностям, и, самое главное, среди этой половины были самые активные подданные, готовые умирать за идеи, чуждые христианству.

Сегодня многие видят причину крушения государства в слабости последнего русского царя Николая II, но даже сам основатель империи Петр Великий, появись он в том времени, не смог бы спасти страну. Его власть была не от мира сего, и царь ее уже не имел. Империя, созданная православной верой и энергией Петра Великого, рухнула, лишившись главных идейных устоев в душах некогда православных подданных.

[1] Мудриченко Д . В . Империя./ Политология . Словарь . — М:РГУ . В . Н . Коновалов . 2010 .

[2] Полное собрание законов Российской империи. Т.5. №3006. С.325.