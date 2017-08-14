Краткий курс истории. Конец Запорожской Сечи 14 августа 1775 года, просуществовав примерно 250 лет, по повелению Екатерины Великой была ликвидирована Запорожская Сечь... На чтение: 1 минута

14 августа 1775 года, просуществовав примерно 250 лет, по повелению Екатерины Великой была ликвидирована Запорожская Сечь. Казацкие старшины были уравнены в правах с дворянами. Всем остальным было предложено вступить в ряды кавалерии – гусар или драгун.

Крови стало мало

Казаки в Российской империи выполняли важную роль – охраняли границы государства от набегов недоброжелательных соседей. Со времён правления царя Михаила Фёдоровича Романова они в массе своей «платили кровью» взамен на вольности и свободу от налогов, а также от беспрекословного подчинения царской власти. С наступлением 18 века и превращением России в империю усиливалась вертикаль государственной власти: монархия желала держать всех под своим контролем, так что давление на вольных казаков со стороны государства было неизбежно. И уже в 1764-м в Малороссии (на территории будущей Украины) была ликвидирована система казачьего управления – гетманство.

Погорели на Пугачёве

Интересно, что и в охранных функциях запорожских казаков государство стало нуждаться всё меньше: ведь в 1772 году после первого раздела пришла в упадок Речь Посполитая, а после Русско-турецкой войны 1768–1774 годов перестала существовать угроза набегов крымских татар. Масла в огонь добавила Крестьянская война 1773–1775 годов под предводительством Емельяна Пугачёва, в которой участвовала часть запорожских казаков. Екатерина II совершенно не желала повторения этих событий.

Казачий раскол

Решить судьбу запорожских казаков было поручено фавориту императрицы – князю Григорию Потёмкину-Таврическому . 5 июня 1775 года по приказу князя войска генерала Текели ночью окружили Сечь. Казаков застали врасплох, да и императорских войск было в восемь раз больше. Окружённые понимали, что в случае отказа повиноваться приказу императрицы их жён и детей ждёт незавидная участь. В результате часть казаков вступила в ряды гусар и драгун и затем под руководством великого русского полководца Суворова в составе «Войска Верных Запорожцев» (созданного как раз по его инициативе) участвовала во многих сражениях Русско-турецкой войны 1787–1791 годов. Интересно, что вторая часть тех самых окружённых, которая не желала расстаться с вольницей, ушла именно в Турцию, на службу к султану…

Обложка: И.Е. Репин «Запорожцы», 1880–1891 гг. © Государственный Русский музей

Источник: rusmuseumvrm.ru