Как Швеция заключила «постыдный» мир с Россией 10 сентября 1721 года был подписан Ништадтский мирный договор, закрепивший выход России на Балтику и в большую европейскую политику Взошедший на престол как царь Московский, Петр Алексеевич Романов завершил свое царствование с титулом Императора Всероссийского, правителя крупнейшей континентальной державы в мире. Случилось это не вдруг, а особую роль в создании Российской империи сыграла Северная война, которую петровская Россия вела со Швецией, бывшей в то время сильнейшей в военном отношении страной в Западной Европе. Военное счастье бывает переменчиво, и шведский король Карл XII, начав с побед над русскими, в конце концов проиграл сражение под Полтавой и вынужден был бежать на чужбину,...

10 сентября 1721 года был подписан Ништадтский мирный договор, закрепивший выход России на Балтику и в большую европейскую политику

Взошедший на престол как царь Московский, Петр Алексеевич Романов завершил свое царствование с титулом Императора Всероссийского, правителя крупнейшей континентальной державы в мире. Случилось это не вдруг, а особую роль в создании Российской империи сыграла Северная война, которую петровская Россия вела со Швецией, бывшей в то время сильнейшей в военном отношении страной в Западной Европе.

Военное счастье бывает переменчиво, и шведский король Карл XII, начав с побед над русскими, в конце концов проиграл сражение под Полтавой и вынужден был бежать на чужбину, а вернувшись на родину, бесславно погиб. Итогом Северной войны стало заключение 30 августа (10 сентября по н. ст.) 1721 года Ништадтского мирного договора между Россией и Швецией, после которого, по меткому выражению шведского историка Питера Эглунда, «шведы покинули подмостки мировой истории и заняли место в зрительном зале». А царю Петру I во время торжеств в честь заключения мира со шведами Сенат преподнес титулы Императора Всероссийского и Отца Отечества.

От Нарвы до Нарвы и Гангута

Начало Северной войны, в которую Россия, предводительствуемая Петром I, вступила, чтобы добиться широкого и свободного выхода к Балтийскому морю (то есть завершить дело, начатое еще Иваном IV Грозным), было неудачным для русского оружия. Попытка взять Нарву, чтобы использовать ее как плацдарм для дальнейшего наступления в Ингерманландии, обернулась крупным поражением. Но и из него царь Петр Великий сумел извлечь необходимые уроки, с учетом которых была завершена затеянная им реформа русской армии. И уже в следующем, 1701 году петровские войска начали демонстрировать свою способность на равных противостоять сильнейшей в Европе шведской армии, а затем — и свою способность брать над нею верх.

После побед русского оружия в битве при Эрестфере и сражении у Гуммельсгофа, после взятой наконец в 1704 году Нарвы шведский король Карл XII оценил, насколько серьезно выросли силы его главного соперника на берегах Балтики — России, и решил завершить войну одним победоносным походом. Но именно это решение и оказалось для него роковым. Его русский поход 1708-1709 годов завершился полным разгромом под Полтавой, после чего шведскому монарху пришлось искать убежища далеко на юго-западе от своего королевства, в Османской Порте.

Резкое усиление России и все более реальная возможность того, что она в одиночку способна справиться со все более и более слабеющей Швецией, вынудили бывших союзников по Северному союзу — Данию и Саксонию — заговорить о восстановлении коалиции. Петр Великий не стал отказываться от дополнительных сил, которые позволяли ему сосредоточиться на решении главных задач — обеспечении выхода к Балтике и завоевание прибалтийских земель. В течение 1710 года Эстляндия и Лифляндия оказались под русским владычеством, что превращало Россию в страну, располагающую достаточным числом балтийских портов, а значит, имеющую возможность развернуть здесь сильный флот.

Насколько сильный – стало понятно через четыре года, когда в ходе Финляндской кампании русские моряки одержали крупную победу у мыса Гангут. С этого момента никто в Западной Европе уже не сомневался в том, что русский царь сумел превратить свою страну в серьезного игрока на европейской политической арене. Усиление России стало представлять угрозу другим державам, и пришло время дипломатических сражений.

Аландский провал Стокгольма

Первой попыткой вынудить Россию заключить мирный договор со Швецией стал Аландский конгресс 1718 года. Именно об этих переговорах два года спустя, перед заключением Ништадтского мира, Петр I скажет, что тогда он предлагал шведам мир «из великодушия». Но странная гибель шведского короля Карла XII во время осады крепости Фредрикстен, где он был убит пулей, пробившей ему голову, и воцарение на престоле его сестры Ульрики Элеоноры помешали мирным переговорам.

Сестра погибшего короля совершенно не намеревалась уступать России завоеванные ею земли и соглашаться с потерей Швецией ее прежнего высокого статуса. Переговоры зашли в тупик, а после просто были прерваны. Решиться на такой шаг шведам позволила открытая поддержка Англии, вскоре выступившей в качестве союзника шведской короны. Но крупные успехи русского флота на Балтике, в том числе победа при Гренгаме, остудили пыл Лондона, и британский флот покинул ставшее опасным море, оставив шведов один на один с сильнейшим на тот момент противником.

Швеция, разоренная долгой войной, с ослабленной экономикой и разгорающимся внутриполитическим кризисом, вызванным сменой королей на престоле, попыталась ослабить Северный союз, заключив в 1720 году несколько сепаратных договоров с Саксонией, Данией, Пруссией и Речью Посполитой. Но даже фактическое предательство бывших союзников (уже второе по счету) не ослабило позиции России. Русские войска продолжали наступление в Финляндии, а регулярно высаживавшиеся на финские берега десанты Балтийского флота раз за разом уменьшали численность противостоящих шведских войск. Эти мелкие, на первый взгляд, но наносящие серьезные удары по Швеции победы в конце концов и вынудили Стокгольм согласиться на все требования и предложения России и все-таки пойти на заключение мирного договора. Именно это и имел в виду Петр I, говоря своим представителям — Якову Брюсу и Андрею Остерману, отправлявшимся в Ништадт на переговоры, что теперь «пусть же шведы заключат со мною мир по принуждению, для них постыдный».

Почетные условия «позорного» мира

Переговоры о мире, начавшиеся в Ништадте в мае 1721 года, фактически стали продолжением прерванного Аландского конгресса. В течение почти четырех месяцев русские и шведские дипломаты при посредничестве французских коллег согласовывали условия мирного соглашения. За это время и шведы, и французы успели убедиться, что русские стали сильны не только на военном, но и на дипломатическом поприще: все попытки вернуться к условиям, которые обсуждались на Аландах и выглядели как почетная сдача Швеции, Россия отвергала, настаивая на «позорном» для своего противника мире.

Впрочем, когда договор уже был заключен, стало понятно, что «позорным» Ништадтский договор можно назвать достаточно условно. Конечно, Россия приобретала по его условиям очень многое. Ее владениями становились Ингерманландия от Ладоги до Нарвы, Эстляндия, включая Ревель (нынешний Таллин) и крупные эстляндские острова Эзель и Даго, не говоря уже о более мелких, которые даже не были поименованы в тексте договора. Русскими землями отныне были Лифляндия (включая Ригу) и часть Карелии к северу от Ладожского озера вместе с Выборгом и Кексгольмом (нынешним Приозерском). Население всех этих земель переходило в российское подданство, России передавались все архивы, касающиеся этих территорий. Но при этом русские войска выводились с территории Финляндии: как было сказано в договоре, Россия «испражняла», то есть упраздняла Великое княжество Финляндское, возвращая его Швеции.

К тому же, согласно пункту 5 Ништадтского мирного договора, Петр I брал на себя обязательство выплатить шведскому королю Фредерику I сумму в 2 млн ефимков, то есть западноевропейских талеров. Чтобы оценить размер контрибуции, благодаря которой Россия навсегда закрепляла за собой территориальные приобретения на Балтике, достаточно сказать, что оговоренная сумма составляла половину российского годового бюджета или весь годовой бюджет Швеции. Кроме того, договор утверждал равноправие русского и шведского флотов на Балтике – условие, еще в начале XVIII века выглядевшее невозможным! Вдобавок договор подтверждал и закреплял привилегии остзейского дворянства, то есть право на самоуправление и наличие сословных органов, а также все земельные владения остзейских дворян, и гарантировал свободу вероисповедания всему населению новых русских земель.

Победа России в Северной войне и крупные территориальные приобретения, которых добился царь Петр I, стали поводом для того, чтобы 2 ноября (22 октября по ст. ст.) в церкви Пресвятой Троицы в Санкт-Петербурге российский монарх принял на себя преподнесенный ему Сенатом титул «Отца Отечества, Императора Всероссийского Петра Великого», став первым в долгой череде русских императоров. Балтика стала едва ли не домашним морем русского флота, местом, откуда российские моряки с гордостью понесли Андреевский флаг по всем морям и океанам. А международный статус страны, сумевшей одолеть крупнейшего континентального игрока — Швецию, поднялся на недосягаемую прежде высоту, что обеспечило Российской империи новые возможности, которыми она с успехом и пользовалась с тех пор, сохраняя и приумножая петровские приобретения и завоевания.

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