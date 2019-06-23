Воинская элита: история русской гвардии Гвардия – это квинтэссенция воинских традиций любой армии, кузница лучших воинских кадров, хранитель боевого наследия Начиная с древнейших времен правители и полководцы стремились объединить лучших воинов в отдельные, самые боеспособные соединения своей армии. Они охраняли императоров и королей, а в бою были последним шансом переломить ход сражения. Персидские «Бессмертные», римская Преторианская гвардия, варяги на службе византийских императоров – история знает немало элитных и очень боеспособных частей. Государства и армии сотнями лет хранят боевые традиции своих лучших воинов. И сегодня мы расскажем вам об истории появления, становления и эволюции русской гвардии. Петровской гвардии рожденье Безусловно, и до воцарения на русский престол...

Гвардия – это квинтэссенция воинских традиций любой армии, кузница лучших воинских кадров, хранитель боевого наследия

Начиная с древнейших времен правители и полководцы стремились объединить лучших воинов в отдельные, самые боеспособные соединения своей армии. Они охраняли императоров и королей, а в бою были последним шансом переломить ход сражения. Персидские «Бессмертные», римская Преторианская гвардия, варяги на службе византийских императоров – история знает немало элитных и очень боеспособных частей. Государства и армии сотнями лет хранят боевые традиции своих лучших воинов. И сегодня мы расскажем вам об истории появления, становления и эволюции русской гвардии.

Петровской гвардии рожденье

Безусловно, и до воцарения на русский престол Петра I в наших войсках были элитные отряды. Могучие княжеские дружинники и их наследники сквозь века русской истории отметились сотнями побед. Но новый, XVIII век диктовал другие правила. Национальные государства и могущественные империи перешли к регулярным армиям, а ядром армии могла быть только регулярная, отлично обученная и вооруженная гвардия. Именно такие войска на базе своих «потешных полков» и создал Петр Великий.

Годом рождения русской гвардии можно считать 1700 год, когда под началом А. М. Головина бывшие «потешные полки» иноземного строя, которые тренировались Петром с 1683 года, стали называться Преображенским и Семеновским полками.

Уже в первом бою со шведами под Нарвой гвардейцы отличились. В жестоком бою свыше трех часов они сдерживали превосходящие силы противника. Своими указами Петр I стремился выделить гвардию, придать ей особый статус. Так у гвардейцев появляются отличия в военной форме. К примеру, известна легенда о красных чулках гвардейцев, пожалованных им в качестве элемента военной формы, за то, что «стояли по колено в крови» под Нарвой. Более того, любой гвардеец считается на ранг, а с 1722 года – на целых две ступени выше обычного армейского чина. Также в гвардии вводится двойное довольствие для нижних чинов и полуторное для офицеров.

В 1721 году в гвардии появляется первая кавалерийская часть – Кроншлотский драгунский полк, будущий Кавалергардский, снискавший себе ратную славу во множествах сражений. Конные гвардейцы стали особой кастой даже внутри самой гвардии. Только дворяне и только офицеры (даже в качестве рядовых всадников) пополняли ряды.

Во времена императрицы Анны Иоанновны в ряды гвардии добавился и Измайловский полк. Сформировалась первая триада известнейших пеших гвардейских полков Российской империи.

В неспокойный для России XVIII век гвардия играла ведущую роль в многочисленных дворцовых переворотах. Гвардейцы стали ещё более значимой военно-политической силой, а русские монархи стали искать расположения гвардейских офицеров. Чего стоит одна только история Екатерины II , которая в гвардейском мундире возглавила полки, приведшие её к власти. Убийство Павла I и восстание декабристов также не обошлись без гвардейцев, многие заговорщики являлись гвардейскими офицерами.

Элита Русской армии

Ни одно сражение в истории Российской империи не обходилось без участия гвардейцев. Но для них, как и для России, близилось большое испытание – эпоха Наполеоновских войн. Такие битвы, как Кунерсдорф , Аустерлиц , Фридланд, Бородино , Лейпциг , многие другие боевые эпизоды, золотыми буквами вписаны в историю русской гвардии.

Подвиг лейб-гвардии Казачьего полка при Лейпциге и вовсе спас жизнь императору Александру I , с того момента включившему казаков в царскую охрану. А тяжелые удары русских гвардейских кирасир и кавалергардов и стойкость пеших гвардейских каре французские ветераны будут вспоминать ещё долго.

В новом веке стали формироваться и особые гвардейские традиции. Понятно, что в ряды гвардейских полков, старались набирать рослых и красивых внешне солдат. Но со временем стали предъявляться и особые требования к внешности. Например, в Семеновский полк отбирали голубоглазых блондинов, в Измайловский, напротив, темноволосых. В лейб-гвардии Егерский полк брали «изящно сложенных», а в Московский – рыжих.

Офицеры также сформировали ряд традиций. Офицер должен был «держать алкоголь», то есть не напиваться быстро. К примеру, на ступеньки лестницы выставлялись стопки, наполненные водкой, а новоиспеченный офицер-гвардеец должен был подняться до самого верха, выпивая на каждой ступеньке. В конце его ждал командир, которому без запинки следовало доложить о прибытии в полк. Если это получалось, то его принимали в «семью» полка.

Играли и в «Кукушку»: запершись в тёмном сарае, стреляли друг по другу боевыми патронами на слух, периодически выкрикивая «ку-ку». Сформировался даже свой особый гвардейский язык («сушить хрусталь» – пить, «потеть на листе» – играть в карты), песни и присказки (например, «Лейб-гусары пьют одно – лишь шампанское вино»).

Вплоть до 1917 года гвардия оставалась оплотом дворянства. Наибольшее количество офицеров-дворян служили именно в гвардейских полках. В коннице, например, количество офицеров-дворян не падало ниже 96%.

К началу Первой мировой войны гвардейские части включали: 13 пехотных, 4 стрелковых, 14 кавалерийских полков. Также в состав гвардии входили 4 артиллерийские бригады, саперный батальон и флотский экипаж, несколько кораблей. Гвардия отлично проявила себя в годы Первой мировой, особенно, в ходе Брусиловского прорыва . К сожалению, многие кадровые и хорошо обученные солдаты и офицеры оказались выбиты. А затем грянули революции 1917 года, после которых гвардия была упразднена как «пережиток» прошлого.

Современная гвардия

Несмотря на преобразования, происходящие в новой советской стране, и формальный отказ от элитных частей, многие части Красной Армии (кстати, поначалу – гвардии) отличались лучшей выправкой и боеспособностью. В ходе Гражданской войны бывшая императорская гвардия растеклась по многочисленным белым формированиям, а затем и вовсе исчезла или оказалась в эмиграции.

В годы активного военного строительства в Советском Союзе в 30-е годы в рядах РККА всё же появлялись более подготовленные части, которые можно было назвать элитой армии. Краснознаменные или именные части значительно отличались боевой подготовкой от обычных армейских частей. С приходом на нашу землю врага в очередной раз – началом Великой Отечественной войны – в тяжелых боях и фронтовых лишениях была выкована новая советская гвардия, во многом повторявшая уже утерянные, казалось, традиции своих предшественников.

В Приказе Ставки Верховного Главнокомандования №308 от 18 сентября 1941 года 100-я, 127-я, 153-я и 161-я стрелковые дивизии переименовали в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские стрелковые дивизии. К особым регалиям добавились гвардейские значки с алым знаменем и звездой, знакомые любому советскому гвардейцу, а перед званием обязательно добавлялось слово «гвардии» (например, гвардии сержант или гвардии подполковник). Гвардейцам полагалось увеличенное довольствие и знак отличия – знаменитая гвардейская лента, выполненная в цветах ленты Георгиевского креста (две черные полосы на оранжевом фоне). Во всех этих преобразованиях чувствовался возврат к непрерывным воинским традициям нашей армии.

К концу Великой Отечественной войны в составе РККА и ВМФ насчитывалось 11 гвардейских армий и 6 гвардейских танковых армий, 40 гвардейских стрелковых, 7 гвардейских кавалерийских, 12 гвардейских танковых, 9 гвардейских механизированных и 14 гвардейских авиационных корпусов, 215 гвардейских дивизий, 18 гвардейских боевых кораблей, множество гвардейских воинских частей.

После окончания войны гвардейские части Советской армии стояли на рубежах страны, прикрывая самые важные направления. К примеру, в ГСВГ было очень много гвардейских частей, а для солдат и офицеров служба в гвардии считалась очень почетной. Многие из расформированных гвардейских частей передавали свой статус и своё название новым воинским частям, своим наследникам. Непрерывные традиции гвардии не разрушались. Так, например, все части РВСН являются гвардейскими, они приняли свои названия от артиллеристов-гвардейцев времен войны.

Несмотря на сложный период в истории нашей страны, связанный с распадом СССР, последовавшими за этим потрясениями в армии и экономике, гвардейские части были сохранены. Сейчас в составе Вооруженных сил Российской Федерации – 4 танковых и 7 мотострелковых дивизий носят звание гвардейских. Гвардейскими являются все соединения Воздушно-десантных войск России, части РВСН, некоторые части Сухопутных войск, ВКС, ВМФ. В соответствии с Указом Президента России 2 сентября считается памятным днем отечественной военной истории – Днем российской гвардии. Сейчас в нашей стране воссоздаются целые гвардейские армии, а наши воины с гордостью носят на груди значок – символ, в котором более трехсот лет истории нашей славной гвардии.