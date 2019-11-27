Где они — там победа: пять фактов из истории морской пехоты России 27 ноября 1705 года по распоряжению Петра I в российском флоте было создано первое подразделение морпехов — Морской полк В широком представлении морская пехота в России была если не всегда, то уж с петровских времен – точно, и дослужилась до наших дней. Между тем, в истории этого рода береговых войск были и периоды, когда число морских пехотинцев исчислялось сотнями тысяч (как в годы Великой Отечественной войны), так и времена, когда этих войск в стране вообще не было. Сегодняшние российские морпехи ведут свою историю от Морского полка, созданного по приказу царя Петра I 27 (16 по ст. ст.) ноября 1705 года,...

27 ноября 1705 года по распоряжению Петра I в российском флоте было создано первое подразделение морпехов — Морской полк

В широком представлении морская пехота в России была если не всегда, то уж с петровских времен – точно, и дослужилась до наших дней. Между тем, в истории этого рода береговых войск были и периоды, когда число морских пехотинцев исчислялось сотнями тысяч (как в годы Великой Отечественной войны), так и времена, когда этих войск в стране вообще не было. Сегодняшние российские морпехи ведут свою историю от Морского полка, созданного по приказу царя Петра I 27 (16 по ст. ст.) ноября 1705 года, но первые шаги к появлению русской морской пехоты были сделаны за полвека до этого.

«Плавная рать» Московского царства

В допетровские времена русское войско частенько пользовалось таким тактическим приемом, как «плавная рать». Под этим термином понимались войска, передвигающиеся по внутренним водным путям на речных судах. Унаследованный от витязей времен Киевской Руси, этот способ переброски войск начал наиболее активно применяться с XV века, а к XVII столетию, когда Московское царство повело войны за выход к Азовскому и Балтийскому морям , стал более чем распространен. Наиболее известным случаем применения «плавной рати» стал Рижский государев поход 1656 года. Чтобы перебросить под Ригу войска для осады вместе с осадной артиллерией, на озере Каспля под Смоленском под руководством воеводы Семена Змеева началось строительство речного флота: в июле на 300 стругах к рижским стенам по Западной Двине были доставлены 15 000 пеших ратников. С некоторой натяжкой их и можно считать, пожалуй, прародителями русской морской пехоты.

Морская пехота Петра I

Классическое определение морской пехоты подразумевает, что это род береговых войск, действующих в интересах флотов и приморских группировок. И с этой точки зрения первой настоящей морской пехотой в России, конечно, стал только Морской полк Петра I. Создавался он с учетом опыта венценосного отца царя-реформатора — государя Алексея Михайловича, который ввел практику формирования корабельных команд стрельцов для защиты гребных судов, курсировавших по Волге до Каспия. Нет сомнения, что учел Петр Алексеевич и свой личный опыт по захвату шведских кораблей «Гедан» и «Астрильд» 7 мая 1703 года. Тогда для нападения на эти суда царю пришлось собирать отряд из пехотинцев, которые имели слабое представление об абордаже, и только храбрость преображенцев и семеновцев обеспечила успех авантюры. Видимо, поэтому и первый Морской полк, созданный по приказу от 27 ноября 1705 года, был сформирован из офицеров и солдат Семеновского и Преображенского полков. Их главными задачами стали участие в морских абордажах и десантах на Балтике, а служить первые русские морские пехотинцы должны были только на парусных судах: на гребные в случае необходимости по-прежнему сажали обыкновенную пехоту.

Как Россия осталась без морпехов

С этого момента и до 1811 года русский флот всегда располагал морской пехотой, хотя численность ее колебалась, а структура регулярно менялась. Впервые морпехи стали обычными пехотинцами по распоряжению императора Александра I , которому потребовалось усилить свою сухопутную армию за счет морских полков. А флотское командование не стало этому препятствовать (несмотря на то, что за век с лишним морская пехота не раз и не два доказала свою состоятельность и пользу). С этого момента история морской пехоты в России прервалась. В 1813 году морские полки восстановили, но в структуре военного министерства, а не флота, а в 1833 году из названия этих полков исчезло и слово «морской». Попытку воссоздать морскую пехоту предпринял в 1911 году Главный морской штаб Российской империи, и в 1914 году были сформированы четыре батальона морпехов, один из которых позднее развернули в полк, но в полной мере реализовать идею помешала Первая мировая война и грянувшие за нею революции.

Черные бушлаты Великой Отечественной

В структуре Рабоче-крестьянского Красного флота тоже не нашлось места морской пехоте, и только перед самой Великой Отечественной войной на Балтике появилась бригада морской пехоты, и еще по одной роте морпехов сформировали в составе Дунайской и Пинской военных флотилий. Но первые же дни войны доказали, что морские пехотинцы должны не только так называться, но и обладать специальной десантной подготовкой, а также соответствующими судами для высадки. Это особенно ярко проявилось во время Керченско-Феодосийской десантной операции 1941 года , да и в ходе других высадок морских десантов на Черном, Балтийском и Баренцевом морях, а также на Тихом океане. Хотя гораздо большее число морских пехотинцев выполняли обычные пехотные задачи: достаточно сказать, что бригад морской пехоты в годы войны было сформировано всего 19, тогда как морских стрелковых, воевавших исключительно на суше — почти вдвое больше (35). Но и те, и другие наводили ужас на противника, быстро осознавшего, как умело и самоотверженно воюют «черные бушлаты». Всего за годы Великой Отечественной войны 110 морских пехотинцев стали Героями Советского Союза (в том числе старший лейтенант Виктор Леонов — дважды), а трое — полными кавалерами Ордена Славы.

Морской спецназ «холодной войны»

Несмотря на все уроки Великой Отечественной, к 1956 году морская пехота как род войск в СССР вновь была ликвидирована. Воссоздали ее в 1963 году, когда возникла государственная необходимость усиления экипажей советских кораблей, несущих боевую службу в Средиземном море: наши моряки регулярно отправлялись поддерживать дружественные Советскому Союзу страны. И только одна структура в составе послевоенной советской морской пехоты благополучно пережила эти семь лет — подразделения специального назначения. Они были созданы в 1953 году по образцу армейского спецназа , но назывались иначе: не ротами, а морскими разведывательными пунктами. Бойцы этих МРП овладевали не только всеми навыками морских пехотинцев, но и учились водолазному и парашютному делу, а одной из их главных задач (помимо тех, что традиционно входили в ведение спецназа) было ведение разведки при высадке морской пехоты. Примечательно, что попасть в эти специальные подразделения могли не только морские пехотинцы, но и мичманы, офицеры других флотских специальностей, чьи навыки и умения были ценны для специальной разведки.

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