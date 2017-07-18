Краткий курс истории. Самый опасный человек 18 июля 1790 года Екатерина II назвала Александра Николаевича Радищева человеком более опасным, чем Емельян Пугачёв... На чтение: 1 минута

18 июля 1790 года Екатерина II назвала Александра Николаевича Радищева человеком более опасным, чем Емельян Пугачёв – предводитель самого масштабного народного восстания в истории России, которое пришлось на правление великой императрицы. Радищев был приговорён к смертной казни за своё знаменитое произведение «Путешествие из Петербурга в Москву».

Бунтовщик с заграничным образованием

Переломный момент в становлении взглядов будущего «бунтовщика», выходца из благополучной семьи, случился после петербуржского Пажеского корпуса, в Лейпцигском университете в Германии, когда Радищеву было около 20 лет. Если в Пажеском корпусе готовили придворных, которые должны были прислуживать императрице в ходе светских мероприятий, то в Лейпциге Александр воспринял передовые идеи французских просветителей (которые через 20 лет приведут к свержению монархии во Франции).

«Бестселлер» от инкогнито

Когда в 1780-х прогремели Американская и Французская революции, вызвавшие небывалый общественный подъём в Европе, Александр Николаевич, который к тому моменту вышел в отставку с госслужбы и занялся литературным творчеством, счёл: лучшего климата для продвижения идей свободы ждать не приходится. Уже в мае 1790 года главное сочинение Радищева – «Путешествие из Петербурга в Москву» (без указания авторства – в целях конспирации) – лежало во всех книжных магазинах. Книга быстро раскупалась. Бестселлер, как бы сказали сейчас.

Не выдержал позора

Смелые и едкие рассуждения Радищева о крепостном праве, Церкви и самодержавии, в которых он сравнивал всю эту систему с Цербером («Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй»), не могли обойти внимания императрицы. Екатерина попросту была поражена таким нахальством. Автор, покусившийся на основы Российской империи, был вычислен и приговорён к смертной казни, но «по милосердию и для всеобщей радости» казнь заменили десятилетней ссылкой в Сибирь с лишением титула, званий и наград. Павел I вернул Радищева из ссылки в 1796 году, но, не выдержав позора, в 1802 году писатель отравился, приняв яд. Современники относились к Александру Николаевичу скорее положительно. Даже такой консерватор, как великий русский историк Карамзин , говорил о нём как о «человеке честном». Декабристы указывали на большое влияние, которое оказало творчество Радищева на них. А Луначарский (первый народный комиссар просвещения РСФСР) в 1918 году назвал Радищева пророком и предтечей революции.

Обложка: Портрет А.Н. Радищева кисти неизвестного художника. Cаратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева.

Источник: ru.wikipedia.org