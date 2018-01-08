Как на Руси появились аптеки? Без чего сегодня трудно представить современную жизнь? Правильно, без медикаментов. Как что прихватило – сразу в аптеку. А там – лекарства на все случаи: и от насморка, и от коклюша, и от многих других недугов. Но так было не всегда. Когда-то о таком важном и привычном нам учреждении, как аптека, даже не слышали. Лечить люди научились давно – разные снадобья появились еще у первобытных народов, и были это в основном природные, растительные средства. В Древней Руси первыми «фармацевтами» были ведуньи и травники, которые владели секретами целебных трав, бережно хранили и скрывали их от посторонних, получая рецепты по наследству. Само слово...

Без чего сегодня трудно представить современную жизнь? Правильно, без медикаментов. Как что прихватило – сразу в аптеку. А там – лекарства на все случаи: и от насморка, и от коклюша, и от многих других недугов. Но так было не всегда. Когда-то о таком важном и привычном нам учреждении, как аптека, даже не слышали.

Лечить люди научились давно – разные снадобья появились еще у первобытных народов, и были это в основном природные, растительные средства. В Древней Руси первыми «фармацевтами» были ведуньи и травники, которые владели секретами целебных трав, бережно хранили и скрывали их от посторонних, получая рецепты по наследству.

Само слово «аптека» пришло к нам из Греции: apotheke в переводе означало «склад», «кладовая». Домашние аптеки издревле имелись при дворах знатных господ. Простонародье лечили знахари, которые, как могли, готовили эликсиры от «всех болезней». Работа эта несла в себе и определенные риски – могли обвинить в связи с нечистой силой, а там и до костра рукой подать.

С освобождением от ордынской зависимости постепенно начинают расширяться связи с иноземными аптекарями. В Москве в 1581 году при дворе Ивана IV появилась первая аптека. Ее снабжение осуществлялось импортными лекарственными средствами (камфарой, гвоздикой, мускусом и др.), широко использовалось и отечественное сырье, сбор которого поручался специальным лицам – помясам.

Первая аптека обслуживала царскую семью и некоторых приближенных к ней. Для народа аптечные товары продавались в зеленных и москательных лавках. Подобная свободная торговля подчас приводила к отравлениям и злоупотреблению ядовитыми веществами.

Наконец, в 1672 году была открыта первая аптека для москвичей. Ну а Петр I вообще запретил продавать лекарства в лавках и разрешил в 1701 году частные аптеки. В грамоте от 27 октября 1701 года царь повелел: «...И никакими зельями и товарами, мастьями и лекарствами никому в тех местах мимо аптек не торговать и не продавать, и тот зеленый ряд по улицам и перекресткам лавки очистить, и продавцам тем товаром выехать вон из ратуши» . В это время Петр I создал еще и Аптекарский огород, который поставлял необходимые лекарственные растения для аптек. О нем мы уже рассказывали вам в статье «Как появился Аптекарский огород?» .

Для организации аптечного дела еще в XVI веке была создана Аптекарская палата, которая в 1714 году была переименована в Канцелярию Главной аптеки. С тех пор аптечное дело начало налаживаться, и уже к концу XVIII века в России существовало более ста аптек.

Императорский указ

Император издал указ об аптеках в 1700 году, сначала их открыли при военных и морских больницах. Через год Петр I повелел организовать продажу лекарств для жителей тогдашней столицы. Документы оповещали: «Для всяких надобностей и потребностей лекарств быть на Москве﻿ вновь осьми аптекам﻿ и построить те аптеки на больших просторных и многолюдных улицах». Позже такие же магазины открыли в других городах.